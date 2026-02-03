Tuesday, Feb 3, 2026

دیدگاهی از شورای سردبیری وال‌استریت ژورنال: توافق با ایران یعنی تغییر رژیم

22.jpgایندیپندنت فارسی - مذاکرات برای اواخر هفته در ترکیه برنامه‌ریزی شده،اما سوال این است که چه چیزی برای مذاکره باقی مانده؟اکنون امتیازدهی در غنی‌سازی سوخت هسته‌ای،حتی اگر رژیم مایل باشد،اهمیت چندانی ندارد،از ژوئن گذشته تحولات زیادی رخ داده است و زمان معامله و مصالحه گذشته

وال‌استریت ژورنال - پیش از جنگ ۱۲ روزه ژوئن، ترامپ به علی خامنه‌ای دو ماه فرصت داد تا برنامه هسته‌ای خود را متوقف کند. رهبر جمهوری اسلامی آن را رد کرد، بنابراین اورشلیم و واشینگتن خود وارد عمل شدند و مواد هسته‌ای ایران را عمیقا زیر زمین دفن کردند. اکنون امتیازدهی در زمینه غنی‌سازی سوخت هسته‌ای، حتی اگر رژیم مایل باشد، اهمیت چندانی ندارد.

تهران احتمالا در ازای امتیازات هسته‌ای خواستار رفع تحریم‌ها خواهد شد، اما این تنها به رژیم فرصت می‌دهد تا قدرت خود را تقویت کرده و سرکوب را ادامه دهد. چه پیامی به مردم ایران می‌دهد، مردمی که برای اعتراض جان خود را به خطر انداختند؟

آمریکا همچنین خواستار محدود کردن برنامه موشکی ایران و پایان حمایت آن از نیروهای نیابتی تروریستی است. اینها ایده‌های خوبی هستند، اما به قول نویسندگان، وعده‌های پوشالی خواهند بود که آیت‌الله احتمالا به آنها عمل نخواهد کرد. همان‌طور که ایرانیان می‌دانند، این رژیم حاضر است کشور خود را به فقر و خطر بیندازد تا سیاست خارجی «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» را دنبال کند. این رژیم به دنبال گسترش انقلاب است، نه زندگی مسالمت‌آمیز با همسایگان.

هرگونه رفع تحریم اکنون به معنای خیانت به معترضان است که به وعده‌های ترامپ دل بسته‌اند و رژیم لرزان را احیا می‌کند. همچنین به منطقه پیام می‌دهد که رئیس‌جمهور آمریکا عقب‌نشینی کرده، که می‌تواند پیامدهای مخربی برای سه سال آینده ریاست جمهوری ترامپ داشته باشد.

به مثال اوباما در سوریه نگاه کنید: خط قرمز علیه استفاده از سلاح‌های شیمیایی را اعمال نکرد و روسیه از خلا به وجود آمده در سوریه استفاده کرد و سپس به اوکراین رفت، و نتیجه آن خونریزی و فاجعه بیشتر شد، زیرا بازدارندگی آمریکا بی‌اثر دیده شد.

راه بهتر برای ترامپ این است: به معترضان کمک کند تا آیت‌الله و نیروهای سرکوبگرش را سرنگون کنند. امید مردم ایران را نابود نکند؛ به آنها اعتماد به نفس بدهد تا علیه رژیمی که تنها پاسخش گلوله است، ادامه دهند. سقوط رژیم ایران وضعیت کل منطقه را بهبود می‌بخشد و چین و روسیه را از محور دشمنان آمریکا تضعیف می‌کند.

