تحولات روزهای اخیر حاکی از آن است که منازعه میان ایران و ایالات متحده به مرحله‌ای وارد شده که در آن امکان گفت‌وگوی سازنده به‌شدت محدود شده و جای خود را به نوعی تقابل مبتنی بر هنجارهای تحمیلی سیاسی داده است. در چنین شرایطی، هر دو طرف کمتر به دنبال مدیریت تنش و بیشتر در پی تثبیت موقعیت خود از طریق فشار، تهدید و بازدارندگی هستند.

اظهارات اخیر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در دیدار با مقامات ترکیه، به‌ویژه درباره موضع سخت‌گیرانه تهران در قبال هرگونه مذاکره با آمریکا، را باید در چارچوبی گسترده‌تر فهمید. این مواضع، هم‌راستا با دیدگاهی است که در سطح عالی نظام سیاسی ایران دنبال می‌شود؛ دیدگاهی که به‌جای کاهش سطح تنش، تلاش می‌کند دامنه درگیری احتمالی را از سطح ملی به سطح منطقه‌ای گسترش دهد. چنین راهبردی اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت کارکرد بازدارنده داشته باشد، اما در میان‌مدت هزینه‌های امنیتی و اقتصادی سنگینی برای کشور به همراه خواهد داشت.

در همین چارچوب، رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر اعتراضات داخلی را نه به‌عنوان نشانه‌ای از بحران مشروعیت و نارضایتی اجتماعی، بلکه به‌عنوان «توطئه‌ای خارجی» تفسیر کرده است. این نوع روایت‌سازی، بیش از آنکه تحلیلی از واقعیت‌های اجتماعی باشد، تلاشی برای امنیتی‌سازی مطالبات مدنی و توجیه برخورد سخت با معترضان است. در عمل، چنین رویکردی شکاف میان دولت و جامعه را عمیق‌تر کرده و امکان هرگونه مصالحه داخلی را کاهش می‌دهد.

برای فهم بهتر پیامدهای این سیاست‌ها، می‌توان تحولات را از دو منظر مکمل بررسی کرد:

۱. محیط منطقه‌ای و منطق بازیگران همسایه

در ماه‌های اخیر، بسیاری از کشورهای منطقه--از جمله عربستان سعودی، عمان، قطر، امارات متحده عربی و ترکیه--کوشیده‌اند از تشدید تنش میان ایران و آمریکا جلوگیری کنند. انگیزه اصلی این کشورها نه همسویی ایدئولوژیک با تهران یا واشنگتن، بلکه نگرانی از بی‌ثباتی منطقه‌ای است. تجربه‌های گذشته نشان داده که هرگونه درگیری نظامی در خلیج فارس یا پیرامون ایران، به‌سرعت پیامدهایی فراتر از مرزهای ملی خواهد داشت.

در تحلیل رفتار این کشورها، می‌توان میان دو نوع بازیگر تمایز قائل شد:

کشورهای تأثیرگذار در نظام بین‌الملل معمولاً بحران‌های داخلی دولت‌های مسئله‌دار را به‌عنوان فرصتی برای اعمال نفوذ یا تغییر موازنه قدرت می‌نگرند. در این نگاه، تضعیف مشروعیت یک نظام سیاسی می‌تواند زمینه‌ساز فشارهای سیاسی، اقتصادی یا حتی مداخله غیرمستقیم شود.