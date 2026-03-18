کیهان لندن - سردار آزمون مهاجم تیم ملی فوتبال ایران به علت انتشار تصاویری از دیدارش با مقامات ارشد شهر دبی مورد خشم و غضب نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفته و با تهدید مصادره اموال روبرو شده است. خبرگزاری «فارس» وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مدعی اخراج سردار آزمون از تیم ملی فوتبال ایران شده است.

سردار آزمون این تصاویر را در بخش روایتگر (استوری) صفحه اینستاگرامش منتشر کرد. خبرگزاری «فارس» وابسته به سپاه پاسداران انقلاب چهارشنبه ۲۷ اسفند با انتشار مطلبی به عنوان «وطن‌فروشی جدید سردار آزمون» به این فوتبالیست اعتراض کرد.



خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سردار آزمون را متهم به «خیانت» کرد و نوشت «این بازیکن که از ابتدای جنگ تاکنون هیچ واکنشی نسبت به جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی نشان نداده بود، تصویری از خود در کنار بن‌راشد و بن‌زائد، حاکمان امارات، منتشر می‌کند.»

خبرگزاری «فارس» همچنین سردار آزمون را متهم به «همگام شدن با دشمنان» کرده و از قوه قضاییه خواستار «مصادره اموال» او شده است.

این خبرگزاری امنیتی ضمن اینکه خواستار «برخورد سریع قضایی» با سردار آزمون شده، ادعا کرده این فوتبالیست از تیم ملی فوتبال ایران اخراج و این خبر به اطلاع دیگر اعضای تیم ملی فوتبال ایران رسیده است!

سردار آزمون که تصاویر دیدارش با مقامات امارات متحده عربی را با توضیح «دیدار با یکی از موفق‌ترین ذهن‌های جهان باعث مسرت و افتخار بود» منتشر کرده بود، دقایقی پس از انتشار خبر خبرگزاری «فارس» همه آنها را از اینستاگرامش پاک کرد.

خبرگزاری «فارس» اما در خبری «تکمیلی» نوشته اقدام سردار آزمون «بی‌فایده» است و تأکید کرد «سردار آزمون در اقدامی تاکتیکی، با بازنشر یک پست قدیمی تلاش کرد القا کند که تصاویر منتشر شده مربوط به گذشته است. اما خبرنگاران ما این تصاویر را ثبت کرده بودند.»

انتشار این تصاویر در شرایطی انجام شده که سردار آزمون از یک سال و نیم پیش و طی یک قرارداد ۵ میلیون یورویی در باشگاه شباب الاهلی در لیگ برتر امارات بازی می‌کند و دیدار او به‌عنوان یک فوتبالیست برجسته با مقامات کشور میزبانش، امارات، کاملا طبیعی است.

از سه هفته پیش و در پی جنگ اسرائیل و ایالات متحده با جمهوری اسلامی، استفاده آمریکا از پایگاه‌های نظامی‌اش در امارات با واکنش تند مقامات جمهوری اسلامی روبرو شده است. در مقابل جمهوری اسلامی نیز بارها زیرساخت‌های نفتی و ساختمان‌های امارات را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داده است؛ بطوریکه از روز گذشته و پس از دومین حمله نظامی به تأسیسات نفتی فجیره که بزرگترین زیرساخت نفتی امارات است، فعالیت این تأسیسات متوقف شد.

اینهمه سبب افزایش تنش میان جمهوری اسلامی و امارات شده است. از سوی دیگر قوه قضاییه جمهوری اسلامی بارها شهروندان ایران که به هر شکلی با اسرائیل و آمریکا در جنگ همصدایی و همکاری کنند را به توقیف اموال، زندان و حتی اعدام تهدید کرده است. تهدیدی که حالا از سوی خبرگزاری «فارس» علیه سردار آزمون استفاده شده است.