مانیفست عبور از میراث شوم ۵۷

وقاحت شاگرد مکتب سعید طوسی و محرم اسرار رضا ثقتی، جوجه دلقک پایداریچی، در صداوسیما‌ی سایکوپات سپاه، (که می‌خواست با ادرارش آب زمزم را «خط‌خطی» کند و با کسب شهرت، استخوانی از سفره‌ی ۵۷ سهم ببرد) در برگزاری مسابقه‌ی چهارگزینه‌ای برای اجساد جان‌باختگان قتل‌عام شده توسط نایب امام زمان، نشان‌دهنده‌ی رسیدن رژیم به نقطهٔ بازگشت‌ناپذیر فروپاشی هنجاری است.

آنچه در این صحنه‌پردازی وقیحانه رخ داد، تبلور عینی ابتذال شر در معنای عمیق پدیدارشناختی آن است. جایی که با پیشنهاد دستگاه بستنی‌ساز برای نگهداری پیکر مطهر قهرمانان در خون غلتیده‌ی وطن، امر تراژیک و عظیم مرگ، با روزمرگی سخیف ابزارآلات صنعتی برای عادی‌سازی جنایت ترکیب می‌شود تا فرآیند اشیاءانگاری تام محقق گردد.

این کنش، یک اشتباه رسانه‌ای نیست، یک راهبرد ترور روانی پسا-مرگ است که با حذف بعد انسانی قربانیان، با هدف ایجاد حس بی‌پناهی مطلق در کالبد جامعه و سرشدگی عاطفی در لایه‌های خاکستری طراحی شده است. حاکمیت با این اقدام، به شکل رسمی اعلام می‌کند که از مرز انسان‌بودگی عبور کرده و هرگونه انتظار اخلاقی از چنین موجودیتی، محصول یک سوءتفاهم معرفت‌شناختی است.

اگر در دهه‌ی ۶۰، دستگاه ایدئولوژیک بر خوان بهشتی و سفرهٔ ضیافت شهادت تأکید می‌ورزید تا برای کالبد بی‌جان، شأنی استعلایی خلق کند، حالا این نظام به مرحله‌ای از تهی‌شدگی معنایی رسیده که دیگر توان بازتولید آن روایت‌های اسطوره‌ای را ندارد. سقوط از ملکوت به یخچال صنعتی، محصول ناگزیر حاکمیتی است که در اثر فرسایش مشروعیت، مجبور به مدیریت صنعتی وحشت شده است.

در این پارادایم، پیکر معترض نه به عنوان یک شهید یا حتی یک دشمن صاحب‌حق، بلکه به عنوان پسماند بیولوژیکِ فرآیند سرکوب نگریسته می‌شود که باید در یک چرخه‌ی ابتذال، بی‌اهمیت جلوه داده شود. این همان نقطه‌ای است که در آن، ماشین قدرت برای بقای خود، مجبور به انهدام آخرین پیوندهای تمدنی میان حاکم و رعیت می‌گردد؛ امری که بازگشت به وضعیت طبیعی هابزی و نبرد همگان علیه همگان را گریزناپذیر می‌سازد.

ارزیابی مبتلایان به کور-رنگی سیاسی که تنها منطق تضرع و سیاست التماسی را می‌شناسند و چشمان خویش را بر واقعیت صلب میدان بسته‌اند و در لحظه‌ی انفجار اتمی تروما در قلب جامعه، همچنان به دنبال محاسبه‌ی هزینه-فایده و توزیع درصد مسئولیت طرفین با دقت «یک دهم درصد» هستند، از نکبت جدید درخت زقوم اسلام سیاسی چیست؟ حاصلش جز پافشاری بر ایفای نقش یک حسابدار وحشت‌زده که در میانه‌ی یک کشتار جمعی، به دنبال تراز کردن دفتر معایب طرفین است، نیست.