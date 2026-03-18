اسرائیل علاوه بر آن، ترورهای سطح بالا و اقداماتی با هدف زمینه‌سازی برای تغییر رژیم را دنبال می‌کند.

ارتش و نهادهای اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل هماهنگ عمل می‌کنند، اما تمرکز اهدافشان متفاوت است:

با این وجود، نزدیکی بی‌سابقه دو رهبر و همچنین بحران تنگه هرمز باعث شده فعلاً نشانه‌ای از عقب‌نشینی آمریکا دیده نشود.

سه نفر از مشاوران ترامپ به آکسیوس گفته‌اند او احتمالاً زودتر از نتانیاهو به دنبال پایان دادن به عملیات گسترده خواهد بود.

در عین حال، همه در واشنگتن، تل‌آویو و حتی تهران می‌دانند که هرگونه شکاف میان این دو متحد می‌تواند سرنوشت جنگ را تعیین کند.

چند مقام آمریکایی، ترامپ را «جنگ‌طلب‌ترین» چهره در داخل کاخ سفید در قبال ایران توصیف می‌کنند؛ کسی که حتی نسبت به بسیاری از مشاورانش، به اهداف حداکثری نتانیاهو نزدیک‌تر است.

با این حال، مقام‌های آمریکایی می‌گویند هرچه جنگ ۱۹روزه ادامه یابد، تفاوت در اهداف نهایی و میزان ریسک‌پذیری دو کشور ممکن است آشکارتر شود.

گزارش باراک راوید، آکسیوس - ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا

اگرچه ترامپ تغییر رژیم را «یک امتیاز اضافه» می‌داند، اما هدف اصلی او پایان جنگ پس از تحقق اهداف نظامی است؛ از جمله نابودی برنامه موشکی، هسته‌ای، نیروی دریایی و شبکه‌های نیابتی ایران.

یک مقام کاخ سفید نیز صراحتاً گفته:

«اسرائیل اهداف دیگری دارد و ما این را می‌دانیم.»

مقام دیگری افزوده:

«اسرائیل به‌دنبال حذف رهبر جدید ایران است. این موضوع برای آنها بسیار مهم‌تر از ماست.»

نمونه روشن اختلاف

در حمله اولیه، اسرائیل تمرکز خود را بر «قطع سر» ساختار رهبری ایران گذاشت، در حالی که آمریکا بیشتر به نابودی موشک‌ها و پهپادهای تهدیدکننده پایگاه‌هایش پرداخت.

یک مقام آمریکایی با صراحت گفته:

«اسرائیل از آشوب بدش نمی‌آید. ما برعکس، به دنبال ثبات هستیم. نتانیاهو؟ نه چندان به‌ویژه در مورد جمهوری اسلامی. آنها از حکومت ایران خیلی بیشتر از ما نفرت دارند.»

پشت پرده: اتحاد نزدیک‌تر از همیشه

با وجود این اختلافات، رابطه ترامپ و نتانیاهو بسیار نزدیک توصیف می‌شود. جنگ ۱۲روزه سال گذشته این رابطه را تقویت کرده است.

ترامپ آن جنگ را موفقیت بزرگی می‌داند و حتی پس از آن، کارزاری برای عفو نتانیاهو و پایان دادن به پرونده فساد او به راه انداخت.

در حالی که برخی در کاخ سفید نسبت به نیت‌های نتانیاهو تردید دارند، ترامپ بیش از هر زمان دیگری با او همسو به نظر می‌رسد.

جزئیات قابل توجه

در حالی که برخی تحلیلگران ترور علی لاریجانی را به‌عنوان فردی که شاید آمادگی بیشتری برای توافق داشت اقدامی پرهزینه می‌دانستند، ترامپ از این اقدام ابراز رضایت کرده است.

نتانیاهو نیز نشان داده که این روند ادامه خواهد داشت؛ حتی فهرستی از مقام‌های ایرانی که کشته شده‌اند یا هدف قرار خواهند گرفت، به سفیر آمریکا نشان داده است.

در ادامه باید به چه چیزهایی توجه کرد؟

ترامپ خود نیز پذیرفته که اهداف اسرائیل «کمی متفاوت» است.

مقام‌های اروپایی نیز می‌گویند مارکو روبیو در تماس‌های دیپلماتیک این اختلافات را تأیید کرده است.

در نهایت، وزیر دفاع آمریکا تأکید کرده که تصمیم‌گیری نهایی با واشنگتن خواهد بود:

«اهداف ما، اهداف ماست. ما تعیین می‌کنیم چه زمانی این اهداف محقق شده‌اند.»