قاضی محمد خسروانی، دادیار و بازپرس امنیتی دادسرای شیراز و بازپرس شهر لار در مرکز شهرستان لارستان استان فارس، که گزارش شده از عوامل پرونده‌سازی و صدور حکم اعدام نوید افکاری بود، توسط ارتش اسرائیل ترور شد.

سید محمد خسروانی، بازپرس شعبه ۱۴ دادسرای عمومی و انقلاب شیراز، نقش قابل توجهی در نقض حقوق بشر در این شهر داشته است.

او در جایگاه بازپرس، سرکوب فعالان مدنی، کارگری و صنفی را به‌طور ویژه دنبال کرده است.

از جمله این اقدامات، سرکوب اعتراضات صنفی معلمان در اردیبهشت ۱۴۰۱ در شیراز بود.

همچنین، شاهدان عینی گزارش داده‌اند که او در بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ اداره اطلاعات شیراز حضور یافته و در برخی بازجویی‌ها، بازجوی فعالان بوده و حداقل در یک مورد به ضرب و شتم پرداخته است.

🔴«قاضی خسروانی بازپرس شهر لار مرکز شهرستان لارستان استان فارس رو ‌زدن. چهارشنبه ۲۷ اسفند»



🔴 "Judge Khosravani, an investigating magistrate in the city of Lar, the center of Larestan County in فارس Province, was targeted. Wednesday, March 18."#IranWar #Iran pic.twitter.com/KtN7Aed1M7 -- Freedom Messenger (@freedommesenger) March 18, 2026

خسروانی در بازداشت لیلا حسین‌زاده، فعال صنفی دانشجویی، نیز نقش داشته است.

او به‌رغم سکونت حسین‌زاده در تهران، وی را به شیراز منتقل کرده و از آزادی موقت او امتناع کرده است.

این در حالی است که پس از پنج ماه بازداشت و بدون دسترسی به خدمات پزشکی مناسب، بیماری خودایمنی حسین‌زاده وخیم شد و او در اعتراض به وضعیت خود، دست به اعتصاب دارو زد.