Wednesday, Mar 18, 2026

judge.jpg

قاضی محمد خسروانی، دادیار و بازپرس امنیتی دادسرای شیراز و بازپرس شهر لار در مرکز شهرستان لارستان استان فارس، که گزارش شده از عوامل پرونده‌سازی و صدور حکم اعدام نوید افکاری بود، توسط ارتش اسرائیل ترور شد.

سید محمد خسروانی، بازپرس شعبه ۱۴ دادسرای عمومی و انقلاب شیراز، نقش قابل توجهی در نقض حقوق بشر در این شهر داشته است.

او در جایگاه بازپرس، سرکوب فعالان مدنی، کارگری و صنفی را به‌طور ویژه دنبال کرده است.

terror.jpgاز جمله این اقدامات، سرکوب اعتراضات صنفی معلمان در اردیبهشت ۱۴۰۱ در شیراز بود.

همچنین، شاهدان عینی گزارش داده‌اند که او در بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ اداره اطلاعات شیراز حضور یافته و در برخی بازجویی‌ها، بازجوی فعالان بوده و حداقل در یک مورد به ضرب و شتم پرداخته است.

خسروانی در بازداشت لیلا حسین‌زاده، فعال صنفی دانشجویی، نیز نقش داشته است.

او به‌رغم سکونت حسین‌زاده در تهران، وی را به شیراز منتقل کرده و از آزادی موقت او امتناع کرده است.

این در حالی است که پس از پنج ماه بازداشت و بدون دسترسی به خدمات پزشکی مناسب، بیماری خودایمنی حسین‌زاده وخیم شد و او در اعتراض به وضعیت خود، دست به اعتصاب دارو زد.

پیش‌تر نیز در آذر ۱۴۰۰، خسروانی مانع از آزادی او شده بود، علیرغم اینکه پزشکی قانونی به‌دلیل وضعیت سلامت، تحمل کیفر را برای او نامناسب تشخیص داده بود.

علاوه بر برخورد با فعالان مدنی، صنفی و کارگری در شیراز، خسروانی دستور بازداشت تعدادی از افرادی که در آبان ۱۳۹۹ در یک مهمانی حضور داشتند را صادر کرد.

این افراد پس از بازداشت، با پرسش‌هایی درباره گرایش جنسی خود روبه‌رو شدند و نهایتاً با اتهام برپایی مراکز فساد و فحشا به حبس و شلاق محکوم شدند.

در جریان اعتراضات مردمی اخیر، که با جان باختن مهسا (ژینا) امینی و آغاز دور جدید اعتراضات در شهریور ۱۴۰۱ همراه بود، خسروانی نقش داشت.

اعتراضات سراسری با سرکوب شدید نیروهای انتظامی و امنیتی حکومت ایران مواجه شد و ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند.

پرونده بازداشت‌شدگان این اعتراضات در شیراز، از جمله الهام افکاری و سعید اله‌وردی، در شعبه خسروانی بررسی شد.

به‌دلیل مخالفت خسروانی با آزادی موقت، بسیاری از این افراد تا هفته‌ها در بلاتکلیفی باقی ماندند.

سوابق سرکوب سید محمد خسروانی

بازپرس شعبه ۱۴ دادسرای عمومی و انقلاب شیراز از ۱۳۹۹ تا نامعلوم.

برخی از قربانیان سرکوب‌های سید محمد خسروانی عبارتند از:

- لیلا حسین‌زاده

- محمد داوری

- سامان خادم

- محمدعلی زحمتکش

- الهام افکاری

- سعید اله‌وردی.

warning.jpg
swd.jpg
goftar18.jpg
daily18-1.jpg
one18.jpg
oholic18.jpg
gooyatv25.jpg
goftar6.jpg
daily12.jpg
goftar17.jpg
kayhan.jpg
euro.jpg
janal.jpg
gtv.jpg
onenews1-1.jpg
iranmall.jpg
