راز سعادت در آزادی است و آزادی زاده شجاعت



ماهی که سرما نه از اسمان که از دلها برخاست زمستانی که بر این خاک فرود امد جامه سپید نداشت سیاه پوش داغ بود در ان روزها زمین بار دیگر به خون فرزندانش اغشته شد و تاریخ به ناچار ورقی تازه گشود ورقی که با اشک نوشته شد و با شرافت امضا



این مرثیه تقدیم است به تمام جان باختگان راه آزادی و خانواده های دادخواه در یک قرن گذشته، از دو حکومت تمامیت خواه ایران؛ به پدران و مادرانی که صبر را از نو معنا کردند، به خواهران و برادرانی که نیمی از جان خویش را به خاک سپردند، و به فرزندانی که پیش از بازی بهای آزادی را شناختند. تقدیم است به خانواده هایی که عزیزانشان رفتند تا ایران بماند.



● ای جان باختگان راه آزادی

شما نه از مرگ که از خواری گریختید نه به استقبال نیستی که به سوی زندگی شایسته رفتید جان دادید تا کرامت زنده بماند شما سیاوش وار از اتش گذشتید و بی گناهی اتان را با خون خویش گواه گرفتید و اتش شرمگین شد



با خون شما درختان آزادی در زمین خسته ایران کاشته شد زمینی که سالها تشنه عدالت بود و اکنون با خون پاکتان سیراب گشت ریشه ها فرو رفتند عمیق و ناگسستنی شاخه ها اگرچه هنوز در تندباد میلرزند اما قامتشان راست است چرا که خون شما تکیه گاهشان شد



اما ای دریغ که ستم حتی از ارامش مردگان نیز بیمناک است امروز حکومت از جنازه های شما نیز باک دارد پیکرهای بی جانتان را به گروگان گرفته و به زشت ترین شیوه ها حرمت انسان را پایمال میکند جهان در آینه تاریخ کمتر دیده است که دیکتاتوری چنین با مردم خویش رفتار کند،که از مرگ بترسد و حتی از پیکر بی‌جان نیز انتقام جوید!



● ای عزیزان جاوید نام...

نامهای شما تاریخ کهن این سرزمین را بار دیگر جان بخشید جهان در برابر عظمت ایستادگی تان سر تعظیم فرود اورد چرا که دید چگونه انسان بی سلاح بزرگ تر از هر سلاحی ایستاد



امروز رژیم ادم کش اسلامی نه تنها با جانها که با پیکرها معامله میکند همان گونه که ضحاک وار از خونهای پاکتان ارتزاق کرد اکنون از جسمهای نازنینتان نیز میخواهد برای حرمزادگان خود در داخل و خارج درامدی بسازد چه ابتذالی بالاتر از این که مردگان را نیز اسوده نگذارند و مرگ را هم به بازار ببرند!