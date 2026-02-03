Tuesday, Feb 3, 2026

صفحه نخست » تداوم بی‌خبری از صادق ساعدی‌نیا؛ او در بند انفرادی زندان لنگرود قم نگهداری می‌شود

22.jpgایران اینترنشنال - اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد صادق ساعدی‌نیا، مدیرعامل مجموعه «املاک و صنایع ساعدی‌نیا»، با گذشت سه هفته از بازداشت و بدون داشتن حق ملاقات، همچنان در سلول انفرادی زندان لنگرود قم نگهداری می‌شود. قوه قضائیه اعلام کرده املاک و سهام این مجموعه توقیف شده است.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه‌قضائیه، ۱۴ بهمن اعلام کرد برای ساعدی‌نیا پرونده تشکیل شده است و پس از شناسایی اموال او، دستور توقیف املاک و سهام‌هایش صادر شده است.

پیشتر هم مدیرکل دادگستری قم از «توقیف کلیه اموال و حساب‌های بانکی» مجموعه ساعدی‌نیا و ارجاع پرونده به «دادگاه اصل ۴۹» سخن گفته بود.

به گفته منابع ایران‌اینترنشنال، قوه‌قضائیه در حالی خبر از توقیف اموال صادق ساعدی‌نیا داده که او نه مالک بلکه تنها مدیرعامل این مجموعه است و این اموال به پدر او، محمد ساعدی‌نیا، تعلق دارد.

بر اساس گزارش‌ها از سه هفته پیش و همزمان با بازداشت ساعدی‌نیا، اغلب کسب‌وکارهای این مجموعه تعطیل شده بودند. با این حال به گفته منابع ایران‌اینترنشنال، قرار است شماری از فروشگاه‌های سوهان ساعدی‌نیا با رفع محدودیت‌ها به‌تدریج بازگشایی شوند، اما کافی‌شاپ‌های این مجموعه فعلا در وضعیت تعطیلی باقی خواهند ماند.

حمایت از فراخوان برای تظاهرات

برخورد امنیتی و قضایی با صادق ساعدی‌نیا به بهانه حمایت ساعدی‌نیا از فراخوان‌های ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه در حالی در جریان است که نزدیکان مجموعه ساعدی‌نیا استدلال کرده‌اند که استوری‌ منتشرشده در اینستاگرام این مجموعه در حمایت از اعتصاب بازار و در اعتراض به مشکلات معیشتی مردم بوده است و ربطی به فراخوان های این دو روز ندارد.

پیش از این به اشتباه اعلام شده بود فردی که در هفته‌های اخیر در ارتباط با پرونده «ساعدی‌نیا» بازداشت شده محمد ساعدی‌نیا، پدر صادق، و مالک این مجموعه است و در گزار‌ش‌های متعدد هم عکس او همراه با خبر منتشر شده است.

این موج پس از اظهارات جهانگیر در یک نشست خبری شدت گرفت؛ او در پاسخ به پرسش مطرح‌شده درباره «محمد ساعدی‌نیا»، بدون اصلاح نام مطرح‌شده در سوال، از عبارت «نامبرده» استفاده کرده و از «قرار بازداشت» و «دستور توقیف اموال» سخن گفت.

منابع مطلع ایران‌اینترنشنال تاکید می‌کنند همین نحوه پاسخ‌گویی، در کنار استفاده از عکس و نام «محمد» در برخی گزارش‌ها، باعث شد خبرها به سمت انتساب بازداشت به پدر برود؛ در حالی‌که بنا بر اطلاعات تاییدشده، بازداشتی صادق است و محمد بازداشت نشده است.

111.jpg
پسر قذافی کشته شد

