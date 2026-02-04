نقش هنر و ادبیات در التیام آسیب‌های جمعی

جامعهٔ ایران پس از خشونت عریان سرکوب‌های اخیر، در وضعیتی عمیق از شوک و بهت به سر می‌برد. به‌سختی می‌توان خانواده‌ای را یافت که داغ‌دار نباشد. دوستان، خویشاوندان، همسایگان--تقریباً همه سوگوار عزیزی هستند. در این لحظهٔ اندوهِ جمعی، ضروری است که ایرانیانِ در تبعید، به‌جای فرو رفتن در جدل‌های بی‌پایان و بحث‌های خطابیِ سترون، اولویت را به همبستگی فوری و حمایت عملی از افراد و خانواده‌های آسیب‌دیده بدهند.

در مقاله‌ای پیشین، دربارهٔ پیامدهای آسیبِ جمعی و راه‌های کاهش آن سخن گفتم. در این نوشته، به نقش هنر و ادبیات در درمان زخم‌هایی می‌پردازم که آسیب جمعی بر جای می‌گذارد. از رهگذر بیان هنری و ادبی، بازماندگان می‌توانند تنش‌های درونی را تخلیه کنند، به رنج‌های نهفته در ژرفای جان صدا ببخشند، توانِ کنارآمدن را تقویت کنند و به تاب‌آوری و خودآگاهی دست یابند. و شاید فراتر از همه، هنر به آنان اطمینان بخشد که تنها نیستند.

هنر و ادبیات همچون آینه‌هایی‌اند که درد و درماندگی را بازمی‌تابانند، اما هم‌زمان امید، خیال، کرامت و مقاومت را نیز. هنر و ادبیات وضعیت انسانی را روشن می‌کنند و همدلی دیگران را برمی‌انگیزند. در سراسر تاریخ، جوامعی که با آسیب‌های گسترده روبه‌رو بوده‌اند، برای بقا، مقاومت و یادآوری، به بیان خلاق تکیه کرده‌اند.

نمونه‌های تاریخیِ التیام از رهگذر هنر

یهودیان بیش از ۲۵۰۰ سال است که آسیب‌های جمعیِ مکرر را از سر گذرانده‌اند و با درهم‌تنیدنِ ایمان دینی، شعر، آیین و حافظه، سازوکارهای فرهنگیِ بقا را پرورانده‌اند. تجربه‌های ویرانی غالباً در قالب شعر آیینی و مناسک جمعی در کنیسه‌ها بیان شده است. نمونه‌ای کلاسیک از این سنت، کتاب مراثی است. از طریق «پیوتیم»، «سِلیحوت» و «کینوت»، جوامع یهودی سوگ را صورت‌بندی می‌کنند، قربانیان را گرامی می‌دارند و امکانِ فاجعه‌های آینده را به مواجهه می‌گیرند. چنان‌که دیوید روسکیس یادآور می‌شود: "حافظه، سوگواری و فاجعه در تار و پودِ زندگی سنتیِ یهود تنیده شده‌اند:

بین سال‌های ۱۹۱۴ تا ۱۹۲۱، ارمنیان، آشوریان و مسیحیانِ یونانی‌تبار در امپراتوری عثمانی قربانی نسل‌کشی شدند. هنر و ادبیات به ابزارهای درمان، مقاومت و پاسداشتِ فرهنگ بدل گشتند. در شعر «کوچک»، شاعر ارمنی گِوُرگ امین رنج تاریخی را به کرامت و غرور دگرگون می‌کند:

آری، ما کوچکیم...

کوچک، آری--

ای جهان، ما را فشردی

و به الماس بدل کردی

کوچک،

ما را پراکندی،

چون ستارگان.

ما همه‌جا در میدان دیدِ توییم.

به‌همین‌سان، شاعر ارمنی زهراد (زاره یالدیزچیان) پایداری و مقاومت را فرا می‌خواند: