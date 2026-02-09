Monday, Feb 9, 2026

صفحه نخست » آخرین شعر، علی میرفطروس

Ali_Mirfetrous_2.jpg

اشاره:

آخرین شعرِ - به عنوان واپسین اثرِ نگارنده در عرصۀ شعر- پس از انتشار کتابهای اسلام شناسی (فروردین ۵۷) و حلّاج (اردیبهشت۵۷) و در حیرتِ حریقِ هولناکِ سینما رکس آبادان سروده شده بود:هشداری به حاکمیّتِ«تازی ها و نازی ها» چند ماه پیش از بازگشت آیت الله خمینی. ع.م

نمایش تازۀ «آخرین شعر» باصدای شاعر

شنیدن «آخرین شعر» باصدای شاعر

552.jpg

ـ « نه !

مرگ است این

که به هیأت قِدّیسان

برشطِّ شادِ باورِ مردم

پارو کشیده است...»

این را خروس های روشنِ بیداری

ـ خون کاکُلانِ شعله ورِ عشق-

گفتند.

ـ « نه !

این ،

منشورهای منتشرِ آفتاب نیست

کتیبۀ کهنۀ تاریکی ست ـ

که ترس وُ

تازیانه وُ

تسلیم را

تفسیر می کند.

آوازهای سبزِ چکاوک نیست

این زوزه های پوزۀ«تازی ها»ست

کز فصل های کتابسوزان

وز شهرهای تهاجم و تاراج

می آیند»

این را سرودهای سوخته

در باران

می گویند.

***

خلیفه!

خلیفه!

خلیفه!

چشم وُ چراغ تو روشن باد !

اَخلافِ لاف تو

ـ اینک ـ

در خرقه های توبه و تزویر

با مُشتی از استدلال های لال

حلاّجِ دیگری را

بردار می برند

خلیفه!

خلیفه!

چشم و چراغ تو روشن باد ! !

***

در عُمقِ این فریبِ مُسلّم

در گردبادِ دین وُ دَغا

بايد

از شعله وُ

شقایق وُ

شمشیر

رنگین کمانی برافرازم ...

در همین باره:

چند مقاله در بارۀ «انقلاب اسلامی»،علی میرفطروس

مطلب بعدی...
Babak_Khati.jpg
خطر بزرگ انتشار جنایت به زندانها و انتقام جمهوری اسلامی از بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی! بابک خطی

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


daily.jpg
دختر احمدرضا یاراحمدی معاون عملیاتی نیروی انتظامی در امریکا
one8.jpg
گزارش رسانه خارجی از زندگی در جنوب شهر تهران
goftar8-2.jpg
در مورد حبیب الله بیطرف گروگانگیر سفارت امریکا و فرزندانش چه می دانید؟‌
oholic8.jpg
اگر می خواهید کودک مستقل و با دلبستگی ایمن تربیت کنید، این گونه رفتار کنید
gooyadaily18-1.jpg
خانه لاکچری وریا غفوری کاپیتان اسبق تیم استقلال
daily7.jpg
الناز ملک که از حضورش در جشنواره فجر دفاع کرد کیست
oholic7-1.jpg
دورکاری بر زنان، مرز باریک میان راحتی و انزوا
goftar7-1.jpg
حضور دیوید بکهام در یک رستوران ایرانی به صرف کباب و جوجه

از سایت های دیگر

خیانت در رابطه؛ پدیده‌ای اتفاقی یا از قبل برنامه‌ریزی شده؟
از دونالد ترامپ چه باقی خواهد ماند؟ از زبان یک عکس
خرید ملک، گرفتن وام، افتتاح حساب بانکی در امارات متحده عربی
سرگذشت‌ ایرانیانی که از جمهوری اسلامی فرار کردند

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
هفت مشکلی که باهوش‌ترها از آن شکایت نمی‌کنند، کدامند؟
kayhan.jpg
چرا اردوغان موافق بقای جمهوری اسلامی است؟!
parcham21.jpg
فروشگاه پرچم شیر و خورشید
euro1.jpg
پسر ۱۳ ساله بعد از ۴ ساعت شنا در دریا جان خانواده‌اش را نجات داد
kham.jpg
خامنه‌ای رکورد زد!
one7.jpg
رژه دختران ارتشی قبل از نظامیان مرد در مقابل شاه در سال ۱۳۵۳

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy