خبرنامه گویا - ابوالفضل محققی در این یادداشت، با لحنی صریح و انتقادی به «اپوزیسیون عصبی» می‌تازد؛ جریانی که بگفته او به‌جای استقبال از تجمع مونیخ در حمایت از رضا پهلوی، سرگرم کوچک‌نمایی و «متراژ کردن زمین» است. او این رفتار را نشانه شکاف نسلی و اسارت بخشی از اپوزیسیون در کلیشه‌های ایدئولوژیک و ضدامریکایی گذشته می‌داند.

به باور نویسنده، کینه‌توزی و خودبزرگ‌بینی برخی فعالان به جایی رسیده که در برابر جنایات رژیم سکوت می‌کنند اما برای تخریب چهره‌های مورد حمایت مردم فعال‌اند. با این حال، محققی بر یک راه تأکید می‌کند: ناامید نشدن و پافشاری بر اتحاد عمل.

:::

اپوزیسیونی عصبی که خط‌کش به‌دست، تجمع مردم در مونیخ را متراژ می‌کند

ابوالفضل محققی

مبارز راه آزادی هستی؟

به خود اعتقاد داری، به راه خود و درستی اندیشه خود؟

به‌عنوان یک ایرانی، نه از تو، از خود سؤال می‌کنم: آزادی در لحظه کنونی برای هر ایرانی وطن‌پرست چه مفهومی دارد؟ آیا می‌تواند مفهومی جز مبارزه با جمهوری اسلامی را در ذهن متبادر کند؟

آیا می‌توان جز اتفاق‌نظر بر سرنگون کردن این حکومت، که قادر است در عرض تنها دو روز متجاوز از پنجاه هزار انسان را که تنها جرمشان آزادی‌خواهی بود قتل‌عام کند، دم از آزادی‌خواهی زد؟

آیا نخستین قانون آزادی و آزادی‌خواهی حق انتخاب نیست؟ آیا مهم‌ترین وظیفه یک مبارز، زمانی که دشمن با تمامی قوا غرق در سلاح مقابل مردم بی‌دفاعی که خواهان یک زندگی ساده، یک نفس آرام‌بخش بدون هراس از سایه حکومت اسلامی و امیدوار شدن به آینده روشن و امیدبخش است، چیزی جز تجمیع تمامی نیروهای خواهان این سرنگونی در صفی مشترک نیست؟

به‌طور روشن می‌نویسم: ایستادن در این صف، اگر به نیروی خود و به توانمندی خود اعتقاد داری، به‌معنای حل شدن در این اتحاد بزرگ نیست، بلکه انتخابی خردمندانه است با حفظ استقلال فکری و سازمانی خود، بر اساس منافع همان مردمی که در لحظه کنونی سرنگونی این حکومت جانی و کودک‌کش را فریاد می‌زنند.

اگر آزادی‌خواه به‌معنی عمیق کلمه هستی، بایستی که در عمل این پایبندی خود به مردم، به میهن، به هزاران کشته‌شده راه آزادی که هنوز خون‌های گرمشان در شهرها جاری است نشان دهی.