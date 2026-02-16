ایران اینترنشنال - شبکه کان اسرائیل خبر داد که دانا ایدن، ۵۲ ساله، تهیه‌کننده سریال تهران، هنگام فیلمبرداری فصل چهارم این سریال در یونان به‌طور ناگهانی درگذشت.

پلیس محلی دستور کالبدشکافی را صادر و جمع‌آوری تصاویر دوربین‌های مداربسته و شهادت کارکنان هتل را آغاز کرد. این سریال ماجرای یک دختر اسرائیلی ایرانی‌تبار است که به عنوان جاسوس موساد و به منظور خرابکاری در برنامه اتمی ایران به تهران می‌رود.

