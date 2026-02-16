ایران اینترنشنال - شبکه کان اسرائیل خبر داد که دانا ایدن، ۵۲ ساله، تهیهکننده سریال تهران، هنگام فیلمبرداری فصل چهارم این سریال در یونان بهطور ناگهانی درگذشت.
پلیس محلی دستور کالبدشکافی را صادر و جمعآوری تصاویر دوربینهای مداربسته و شهادت کارکنان هتل را آغاز کرد. این سریال ماجرای یک دختر اسرائیلی ایرانیتبار است که به عنوان جاسوس موساد و به منظور خرابکاری در برنامه اتمی ایران به تهران میرود.
تهیهکننده سریال موفق «تهران» حین فیلمبرداری در یونان، بهطور ناگهانی جانباخته پیدا شد.-- حنانیا نفتالی (@HananyaPersian) February 16, 2026
گزارشها میگویند دانا ایدن (۵۲ ساله)، که از چهرههای اصلی پشت این سریال بود، با آثار کبودی روی بدنش پیدا شده است.
این موضوع در حال حاضر تحت بررسی و تحقیقات قرار دارد. pic.twitter.com/wf7xsoFYj4
