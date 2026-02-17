آغازی برای بازتعریفی از دردِ مشترک؛

جایی که دست‌ها دوباره به‌سوی هم می‌آیند



گاهی تاریخ با صدای بلند آغاز نمی‌شود؛

با قدم‌های آرام مردمی آغاز می‌شود

که دیگر نمی‌خواهند همان آدم‌های دیروز باشند.

در ماه‌ها و سال‌های اخیر، ایرانیان در شهرهای مختلف جهان گرد آمدند،

اما مونیخ چیز دیگری بود:

نه فقط به‌خاطر جمعیت،

بلکه به‌خاطر ترکیب نمادها، هماهنگی رسانه‌ای،

و هم‌زمانی‌اش با رویدادی که نگاه‌ها را ناگهان به یک نقطه دوخت.

مونیخ بیش از یک تجمع بود؛

آینه‌ای بود که در آن امیدها، شکاف‌ها و پرسش‌های سیاست ایران

در یک قاب فشرده دیده شد.



اما زیر این تصویر،

پرسشی آرام و سرسخت جریان داشت:

آیا انرژی اجتماعی بدون ساختار می‌تواند به گذار تبدیل شود؟

پرسشی که نه فقط در خیابان‌ها،

بلکه در رسانه‌ها نیز پژواک دارد؛

جایی که تحلیلگران، هر یک از زاویه‌ای،

بحران را می‌بینند:

یکی در رفتارها،

دیگری در ساختارها،

و سومی در ضعف احزاب.

این سه‌گانهٔ تحلیلی،

خود نشانه‌ای است از اینکه اپوزیسیون

حتی در تشخیص مسئله نیز به وحدت نرسیده است.



*



در سال‌های اخیر، برخی چهره‌های نمادین اپوزیسیون

به‌واسطهٔ رؤیت‌پذیری گسترده،

به جایگاهی رسیده‌اند که بسیاری آن را «نمایندگی» می‌پندارند.

در گفت‌وگوهای رسانه‌ای، گاه چنین شنیده می‌شود:

«آیا نام دیگری جز من شنیده‌اید؟»

یا «مردم مرا برای رهبری انتخاب کرده‌اند.»



این جملات، فارغ از گوینده،

یک واقعیت ساختاری را آشکار می‌کنند:

در غیاب نهاد، کاریزما جای ساختار را می‌گیرد.

اما کاریزما، هرچقدر پرقدرت،

نمی‌تواند جایگزین تکثر سیاسی شود.



در همین فضا، چهار اصل به‌عنوان محور همکاری مطرح شده است:

تمامیت ارضی، جدایی دین از حکومت، برابری شهروندان،

و حق انتخاب آزادانهٔ مردم.

اما این چهار اصل، به‌تنهایی برای ساختن یک همکاری ملی کافی نیستند.

ارزش و کارکرد واقعی آن‌ها زمانی آشکار می‌شود

که در کنار اصولی قرار گیرند که در ادامه می‌آیند؛

اصولی که این چهار بند را از «خط‌کشی» به «چارچوب همکاری» تبدیل می‌کنند

و امکان یک فهم مشترک را فراهم می‌سازند.