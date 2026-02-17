دموکراسی چیست؟ رسانه، قدرت چهارم دموکراسی؟ حقوق و تعهدات رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران

ویژه گویا نیوز

● پیش‌گفتار

دلیل انتخاب تیتر این یادداشت، رفتار بی‌ادبانه، مغرضانه و برنامه‌ریزی‌شده خبرنگاران بنگاه خبرپراکنی سی‌ان‌ان و بی‌بی‌سی با شاهزاده رضا پهلوی است (اخبار اینترنت).

این یادداشت بسیار کوتاه، فهرست‌وار، از باب یادآوری تقدیم می‌گردد (از آثار کارل پوپر «آزادی و مسئولیت روشنفکران» و «جامعه باز و دشمنان آن» بهره برده شده است).

● چه کسی باید حکومت کند؟

پرسش ساده این بوده و هست که اصول «چه کسی باید حکومت کند؟»، چه کسی/کسانی باید قدرت حکومتی را در دست داشته باشند؟ این پرسش هنوز هم ریشه بحث‌های سیاسی روز است که کدام بهتر و ممکن است:

حکومت اشراف: حکومت چند آدم خوب و شکل زشت آن «الیگارش»

پادشاهی: حکومت یک انسان خوب، و شکل زشت آن استبداد - حکومت یک انسان ب

دموکراسی: حکومت توسط مردم، مردم بسیار، کثرت مردم (سیستم انتخاباتی نسبی ۵۰+۱ درصد)

همان‌طور که همه می‌دانیم، «دموکراسی» به معنای «حکومت مردم» یا «حاکمیت مردمی» است، در تضاد با «آریستوکراسی» (حکومت بهترین یا برجسته‌ترین افراد) و «سلطنت» (حکومت یک فرد). اما معنای تحت‌اللفظی آن کمک زیادی به ما نمی‌کند، زیرا در هیچ کجای دنیا مردم حکومت نمی‌کنند: همه‌جا دولت‌ها حکومت می‌کنند (و متأسفانه بوروکراسی، یعنی مقاماتی که پاسخگو نگه داشتنشان دشوار یا غیرممکن است، نیز همین‌طور است).

علاوه بر این، بریتانیا، دانمارک، نروژ و سوئد پادشاهی هستند و در عین حال نمونه‌های بسیار خوبی از دموکراسی‌ها هستند؛ کاملاً برخلاف «جمهوری دموکراتیک آلمان» (آلمان شرقی سابق) که خود را دموکراسی می‌نامید اما متأسفانه به اشتباه چنین می‌گفت. واقعاً چه اهمیتی دارد؟ اساساً فقط دو شکل حکومت وجود دارد: آن‌هایی که در آن‌ها می‌توان «بدون خونریزی» و از طریق «رأی‌گیری» از شر دولت خلاص شد، و آن‌هایی که این امر در آن‌ها امکان‌پذیر نیست. این چیزی است که اهمیت دارد، نه آنچه شما این شکل حکومت را می‌نامید.

معمولاً شکل اول «دموکراسی» و شکل دوم «دیکتاتوری» یا «استبداد» نامیده می‌شود، اما بحث بر سر کلمات (مانند جمهوری دموکراتیک یا جمهوری سوسیالیستی و غیره و یا پادشاهی/سلطنت) فایده‌ای ندارد. تنها نکته حیاتی، «توانایی برکناری دولت» بدون «خونریزی» است.

متأسفانه امروزه در جهان، در بسیاری از کشورهایی که در آن‌جاها به‌اصطلاح «رأی‌گیری» رواج دارد، به جمهوری ابدی! تبدیل گشته‌اند -- جمهوری اسلامی، چین، روسیه، بلاروس، مصر و... -- و برکناری دولت مشکل و بدون خونریزی ناممکن است.