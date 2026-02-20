علی کریمی در اکس نوشت:
یه توییت اینقدر درد داشت ولی کشتن، قتلعام و شیون خانوادههای و اعدام بچههای ایران براتون درد نداره؟!!!!!
رژیم خونخوار جمهوری اسلامی میگوید مقدسات خودش را دارد و به آن متعصب است. میخواستم بفهمید که خط قرمز ما هم مردم ایران هستند.
مقدسات ما، حق بی قید و شرط زندگی، برای فرزندان ایران است و حق ندارید اعدام کنید.
ما برای آزادی ایران مبارزه میکنیم تا ایرانیان با حقوقی برابر، در کنار هم، زندگی مسالمتآمیزی داشته باشند. غیر از این، هر تفسیر دیگری از توییت من، غلط و ساختگى ست.
من به همان عهدى كه با مردم ايران بستم، پايبندم.
روزى مردم ايران صداى من خواهند بود.