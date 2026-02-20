Friday, Feb 20, 2026

صفحه نخست » تهدید به قرآن سوزی؟! پاسخ علی کریمی به منتقدینش

20.jpgعلی کریمی در اکس نوشت:

یه توییت اینقدر درد داشت ولی کشتن، قتل‌عام و شیون خانواده‌های و اعدام بچه‌های ایران براتون درد نداره؟!!!!!

رژیم خونخوار جمهوری اسلامی می‌گوید مقدسات خودش را دارد و به آن متعصب است. می‌خواستم بفهمید که خط قرمز ما هم مردم ایران هستند.

مقدسات ما، حق بی قید و شرط زندگی، برای فرزندان ایران است و حق ندارید اعدام کنید.

ما برای آزادی ایران مبارزه می‌کنیم تا ایرانیان با حقوقی برابر، در کنار هم، زندگی مسالمت‌آمیزی داشته باشند. غیر از این، هر تفسیر دیگری از توییت من، غلط و ساختگى ست.

من به همان عهدى كه با مردم ايران بستم، پايبندم.
روزى مردم ايران صداى من خواهند بود.

karimi.jpg

zeraati.jpg
20opA.jpg
goftar2-1.jpg
tv20-1.jpg
one21.jpg
oholic20-1.jpg
goftar20.jpg
tv20.jpg
goftar19-1.jpg
gooyatv4.jpg
euro.jpg
kayhan.jpg
goftar19-2.jpg
one19-1.jpg
newso.jpg
goftar18-2.jpg
