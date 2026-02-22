می‌خواهم در اینجا دست به اعتراف تلخی بزنم که نوشتنش برایم دشوار است. در حالی که ایرانیان از سرتاسر کشور گرفته تا شهرهای کوچک و بزرگ دنیا از کشتار گسترده‌ی اخیر در بهت و حیرت فرو رفته‌اند من در این مدت نه شوکه شدم و نه از این همه درنده‌خویی دچار بهت و حیرت. آن فشاری که باید به نسبت بزرگی این فاجعه به من وارد می‌شد وارد نیامد. در روزهای نخستین پس از ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه این حالت مرا مدتی در وحشت فرو برد.

می‌ترسیدم که از لحاظ احساسی کرخت و حتا سنگدل شده باشم. این که از دیدن تصاویر کیسه‌های سیاه جنازه‌های جوانان وطن افسردگی یا خشم شدید به‌ام دست نمی‌داد مرا هراسان می‌کرد. اینجا و آنجا وقتی شرح حالی از آنچه بر افرادی در غسالخانه یا بیمارستان رفته بود می‌خواندم اشکی ممکن بود از گونه‌ام فرو بغلتد اما بخاطر گستردگی فاجعه واکنش به نسبت ملایم من در مقایسه با رفتار خودم در چنین مواردی غیرطبیعی بود. موقعیت‌هایی را یاد آوردم که بخاطر اشک ریختن یک کودک یا درد کشیدن یک حیوان زبان بسته برای ساعتی به هم می‌ریختم و حتا بخاطر سرنوشت پسر یا دختری در یک رمان مدتی بشدت ناراحت می‌شدم.

پس مرا چه می‌شود که چنین واکنشی نسبت به این فاجعه‌ی هولناک ملی دارم؟ این پرسشی بود که سخت آزارم می‌داد.

البته نسبت به کشتارهای پیشین ویدئوهای کمتری از کشتار اخیر نگاه کردم و تا حدی از دیدن چهره‌های زخمیان و کشته‌ها دوری می‌کنم، دلیلش هم این است که بخاطر بیماری اخیر و ختم شدن در بخش اورژانس و رفتن تا آستانه سکته مغزی این بار نتوانستم تمام ویدیوهایی را که در دسترس بودند ببینم و با خودم می‌گفتم شاید دلیلش این باشد ولی برایم قانع کننده نبود چون ویدئو به اندازه کافی دیده بودم و شرح ماجراهای زیادی را خوانده بودم و کمتر دیدنِ صحنه‌های دلخراش، اگرچه تاثیر داشت، اما نمی‌توانست دلیل اصلی باشد.

مدتی طول کشید تا این معما برایم روشن شد. انگار پرده هایی یکی یکی از جلوی چشمم کنار می‌رفتند.

به یاد قتل خانم فرخ‌رو پارسای افتادم که چه ناجوانمردانه کشته شد. به یاد قتل جمشید شارمهد و بعد مجیدرضا رهنورد افتادم که بخاطر نشان شیر و خورشید که بر دست داشت دستش را سوزاندند و شکستند و بعد او را کشتند. یاد اعتراف‌های «مباشر قتل» در یکی از قتل‌های زنجیره‌ای حکومتی افتادم که گفته بود چطور با ذکر نام «خانم زهرا» و با ضرباهنگ تکرار نام او ضربه‌های پی در پی کارد را بر سینه‌ی قربانی فرود می‌آورده‌. بعد به یاد ماجرای کشتن کارون افتادم، کودکی که در کنار پدرش با ضربه‌های چاقو به قتل رسید، و پس از آن مثله کردن بیرحمانه فریدون فرخزاد و شاپور بختیار. از آنجا به یاد کودکان نُه ساله‌ای افتادم که در دهه‌ی شصت اعدام شدند؛ به یاد اعدام‌های خیابانی افتادم و بردن دختران به اسارت‌گاه و تجاوز به آن‌ها پیش از قتل.