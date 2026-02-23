شبکه منوتو - بر اساس گزارشی که به شبکه منوتو رسیده است، صبح امروز ۴ اسفند ۱۴۰۴ چند مدرسه در محدوده نزدیک به نهاد ریاستجمهوری و بیت رهبری بهطور ناگهانی تعطیل شدند و دانشآموزان در سرویسها به منازل بازگردانده شدند.
در این گزارش آمده است که حوالی ساعت ۷ صبح، بدون اعلام قبلی، به خانوادهها اطلاع داده شده مدارس تعطیل است.
بر اساس این گزارش، شب گذشته نیز حدود ساعت ۲۳، اطراف این محدوده شاهد حضور گسترده آمبولانس، پلیس و نیروهای ویژه بوده است.
بر اساس این گزارش، مسئولان مدرسه اعلام کردهاند حتی امکان برگزاری کلاس مجازی نیز وجود ندارد و تا این لحظه توضیح رسمی روشنی درباره علت تعطیلی ارائه نشده است.
روایت شهلا شفیق از دلایل حمایتش از رضا پهلوی
مرگ سرتیپ ناصر محمدیفر در سن ۸۰ سالگی