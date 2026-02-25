Wednesday, Feb 25, 2026

23.jpgایران وایر - پس از پست جنجالی رشید مظاهری، دروازه‌بان سابق تیم‌های استقلال، سپاهان و تیم ملی ایران، که در آن رهبر جمهوری اسلامی را به‌طور بی‌سابقه‌ای به چالش کشیده و او را «فصلی گذرا و تیره» خوانده بود، همسر این ورزشکار با انتشار متنی در اینستاگرام خود نسبت به وضعیت همسرش هشدار داد.

در پست اینستاگرامی که همسر مظاهری منتشر کرده، آمده است: «من به‌عنوان همسر رشید مظاهری اعلام می‌کنم که او سال‌هاست در برابر فشارهای بی‌پایان، از بازداشت و پرونده‌سازی تا تهدید و آزار، ایستادگی کرده است. امروز صریح و بی‌واهمه می‌گویم: مسوولیت جان همسرم که با تمام مخاطرات، شجاعانه در خاک وطن مانده است، مستقیما بر عهده‌ی حکومت است.»

این پیام تاکید می‌کند که رشید مظاهری هنوز در ایران حضور دارد و شواهد نشان می‌دهد که هنگام انتشار پست‌های اعتراضی خود، داخل کشور بوده است. صفحه اینستاگرام او نیز محدودیت‌هایی برای کاربران ایرانی اعمال کرده بود که نشان‌دهنده دسترسی مستقیم و حضور او در خاک ایران است.

همچنین طبق گزارش رسانه‌ها، در هفته‌های گذشته نیز برخی باشگاه‌های فوتبال ایران برای عقد قرارداد با او در پنجره نقل و انتقالاتی تمایل نشان داده بودند اما او اعلام کرده بود که علاقه‌ای به ادامه فوتبال ندارد.

همسر مظاهری اضافه کرده: «رشید دیگر از سایه‌ها نمی‌ترسد؛ او انتخاب کرده است که به‌عنوان یک پدر و همسر، در برابر ظلم سکوت نکند، چرا که هر بار وادارش کردند سکوت کند، از خودش بیزار شد. جان او در خطر است، اما شرفش در امان. دنیا بداند که او برای وجدانش ایستاده است.»

این واکنش همسر رشید مظاهری بار دیگر توجه رسانه‌های بین‌المللی را به خطراتی که فعالان و چهره‌های فرهنگی و ورزشی در ایران با آن مواجه‌اند، جلب می‌کند و نشان می‌دهد که فشارهای امنیتی جمهوری اسلامی علیه منتقدان داخلی همچنان ادامه دارد.

روز گذشته رشید مظاهری با انتشار چهار تصویر از علی خامنه‌ای و متنی جسورانه، رهبر جمهوری اسلامی را نقد کرده و گفته بود: «اراده این ملت، ریشه در هزاره‌ها دارد و تو تنها فصلی گذرا و تیره هستی. ما دیگر سر خم نمی‌کنیم.» مظاهری در این پست تاکید کرده بود که او در ایران است و با تمام خطرات، سکوت نخواهد کرد.

این نخستین بار نیست که ورزشکاران و چهره‌های شناخته شده ایرانی از موضع خود علیه حکومت دفاع می‌کنند، اما تهدید مستقیم جان مظاهری و هشدار همسرش، فشارهای امنیتی و خطر واقعی حاکمیت علیه منتقدان داخلی را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

