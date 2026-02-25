ایران وایر - پس از پست جنجالی رشید مظاهری، دروازه‌بان سابق تیم‌های استقلال، سپاهان و تیم ملی ایران، که در آن رهبر جمهوری اسلامی را به‌طور بی‌سابقه‌ای به چالش کشیده و او را «فصلی گذرا و تیره» خوانده بود، همسر این ورزشکار با انتشار متنی در اینستاگرام خود نسبت به وضعیت همسرش هشدار داد.

در پست اینستاگرامی که همسر مظاهری منتشر کرده، آمده است: «من به‌عنوان همسر رشید مظاهری اعلام می‌کنم که او سال‌هاست در برابر فشارهای بی‌پایان، از بازداشت و پرونده‌سازی تا تهدید و آزار، ایستادگی کرده است. امروز صریح و بی‌واهمه می‌گویم: مسوولیت جان همسرم که با تمام مخاطرات، شجاعانه در خاک وطن مانده است، مستقیما بر عهده‌ی حکومت است.»

این پیام تاکید می‌کند که رشید مظاهری هنوز در ایران حضور دارد و شواهد نشان می‌دهد که هنگام انتشار پست‌های اعتراضی خود، داخل کشور بوده است. صفحه اینستاگرام او نیز محدودیت‌هایی برای کاربران ایرانی اعمال کرده بود که نشان‌دهنده دسترسی مستقیم و حضور او در خاک ایران است.

همچنین طبق گزارش رسانه‌ها، در هفته‌های گذشته نیز برخی باشگاه‌های فوتبال ایران برای عقد قرارداد با او در پنجره نقل و انتقالاتی تمایل نشان داده بودند اما او اعلام کرده بود که علاقه‌ای به ادامه فوتبال ندارد.

همسر مظاهری اضافه کرده: «رشید دیگر از سایه‌ها نمی‌ترسد؛ او انتخاب کرده است که به‌عنوان یک پدر و همسر، در برابر ظلم سکوت نکند، چرا که هر بار وادارش کردند سکوت کند، از خودش بیزار شد. جان او در خطر است، اما شرفش در امان. دنیا بداند که او برای وجدانش ایستاده است.»