ایندیپندنت - در حالی که دونالد ترامپ اخیرا گزارش دیگری از اکسیوس مبنی بر مخالفت یک ژنرال ارشدش با اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی را صددرصد نادرست توصیف کرده و رسانه‌های جریان اصلی را به انتشار اخبار ساختگی در زمینه «حمله محدود» متهم کرده است، اکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشت، دولت ترامپ آماده است پیشنهادی را بررسی کند که به ایران اجازه «غنی‌سازی نمادین» بدهد، مشروط بر آن‌که هیچ مسیر ممکنی به سمت ساخت بمب باقی نگذارد.

اکسیوس این وضعیت را «سطح کوچک و نمادین» از غنی‌سازی توصیف کرده که در آن تهران شواهد دقیق ارایه می‌دهد که هیچ تهدیدی ایجاد نمی‌کند و در این صورت آمریکا آن را بررسی خواهد کرد.



ترامپ بارها گفته است که خواستار برچیدن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و غنی‌سازی است. او و مقامات دولتش به صراحت گفته‌اند که هیچ سطحی از غنی‌سازی را نمی‌پذیرند.



این ادعا در حالی مطرح می‌شود که نمایندگان جمهوری اسلامی و ترامپ قرار است امروز (پنجشنبه) در ژنو مذاکره کنند. مذاکراتی که بسیاری آن را آخرین فرصت جمهوری اسلامی برای توافق می‌دانند.



اکسیوس در عین می‌نویسد که گزینه‌های نظامی شامل هدف قرار دادن مستقیم رهبر جمهوری اسلامی و پسرش مجتبی خامنه‌ای نیز روی میز است.