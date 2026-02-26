Thursday, Feb 26, 2026

صفحه نخست » زیباکلام: در خواب هم نمیدیدم در دانشگاه درود بر پهلوی بگویند

za.jpg

صادق زیباکلام،‌ استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران،‌ در واکنش به شعار دانشگاه‌ها در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی گفت: «در خواب هم باور و تصور نمی‌کردم که در دانشگاه‌هایی که مرگ بر پهلوی می‌گفتند، درود بر پهلوی بگویند.» دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور در اعتراضات اخیر شعارهایی در حمایت از شاهزاده و علیه خامنه‌ای دادند.

خبرنامه گویا - سخنان صادق زیباکلام بیش از نقد وضع موجود، تلاشی است برای بازنویسی مسئله. او از بازگشت نام پهلوی به دانشگاه‌ها ابراز تعجب می‌کند، اما نمی‌پرسد چه بر سر کشور آمده که پس از ۴۷ سال حاکمیت انقلاب ۵۷، جوانان به گذشته نگاه می‌کنند.

زیباکلام از «بغض و نفرت از حال» می‌گوید، اما به‌جای پرسیدن «رهبران انقلاب با ایران چه کردند»، صرفاً می‌پرسد «ما چه کردیم» و مسئولیت روح‌الله خمینی و علی خامنه‌ای را نادیده می‌گیرد.

دیگر چه باید بشود که اندکی به‌خودمان بیاییم؟

صادق زیباکلام

🔹️به‌عنوان استادی که ۳۰ سال تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران را در دانشگاه تدریس می‌کردم، حتی در خواب هم تصورش را نمی‌کردم که دانشگاهی که از ۱۶ آذر ۱۳۳۲ همواره علیه پهلوی‌ها شعار می‌داد، بعد از ۷۲ سال برگردد به پهلوی‌ها. این بازگشت بیش از آن‌که برخاسته از علم و آگاهی و معرفت گذشته باشد، محصول بغض و کینه و نفرت از حال است. محصول ۴۷ سال سیاست‌هایی است که دست‌آورد آن برای نسل‌های جوان و دانشجویانش شده حسرت دیروز و نفرت امروز؛ سرخورده از گذشته و ناامید از آینده.

🔹️ای‌کاش برای یک‌بار هم که شده، از برج عاج غرورمان فرود بیاییم و به‌جای گرفتن انگشت اتهام به‌سمت آمریکای جنایتکار، انگلیس خبیث، صهیونیست کودک‌کش، رسانه‌های فارسی‌زبان معاند، جوانان فریب‌خورده، منافقین و دشمنان اسلام و یک‌دوجین دشمنان قسم‌خوردۀ دیگر، از خودمان بپرسیم چه شد و ما چه کردیم که ظرف ۴۷ سال ارزش‌های دینی، تاریخی، فرهنگی، سیاسی، اخلاقی و اجتماعی‌مان این‌چنین دارند فرو می‌ریزند؟ ما چه کردیم که پرچمی که آن‌گونه جوانان ما برایش در فکه، بستان، شلمچه، خرمشهر و مهران پرپر شدند، امروز در دانشگاه به‌آتش کشیده می‌شود؟ دیگر چه باید بشود که ما اندکی به‌خودمان بیاییم؟

مطلب بعدی...
marcorubio.jpg
باید عقل نداشته باشید! حرف حساب مارکو روبیو در ارتباط با جمهوری اسلامی

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


tv25-1.jpg
تصاویر لورفته از دختر سرلشکر صفوی در یک دفتر مشاور املاک در ملبورن
goftar25-1.jpg
کالکشن برند امیری با الهام از پوشش محمدرضا شاه
one25.jpg
شاهزاده بابک قاجار کیست
goftar25.jpg
بازار بزرگ تهران یکماه بعد از سرکوب خونین و احتمال حمله امریکا
oholic25.jpg
نیم نگاهی به برند ساعدی نیا از گذشته تا به امروز
tv25.jpg
حضور عروس اوکراینی شهرام پهلوی نیا و فرزندش در تظاهرات لس انجلس
goftar24.jpg
وضعیت شمال تهران در روزهای ناآرام دانشگاه ها
gtv.jpg
از آرشیو تصویری: حضور فرحناز پهلوی برای تدارکات عروسی ایمان پهلوی

از سایت های دیگر

خبر خانوادگی جدید از ابی
نازیسم به سبک ایرانی
کاریکاتور: رهبری گروگانگیر حرفه‌ای
سازمان مهاجرتی رویال سیتیزن، آخرین شرایط برای دریافت اجازه اقامت در امارات متحده عربی

پر بیننده ترین ها



tv25-2.jpg
تصاویری از دوست دختر ال منچو که شاید در دستگیری او نقش داشته است
tn.jpg
تورج نگهبان خالق ترانه، ای ایران را بهتر بشناسیم
goftar24-3.jpg
خطرناک‌ترین و قدرتمندترین رهبر کارتل مواد مخدر مکزیک کشته شد؛ «ال منچو» کیست؟
gtv.jpg
بزرگداشت سینمای ایران با حضور ویشکا آسایش و زر امیرابراهیمی در دانشگاه یوسی ای ال
goftar28-2.jpg
نگاهی به توانایی زیردریایی های جمهوری اسلامی
oholic26-1.jpg
محصولات بي مصرفي كه صدقه سر اينستاگرام پر فروش شدند

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy