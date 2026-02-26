صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، در واکنش به شعار دانشگاهها در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی گفت: «در خواب هم باور و تصور نمیکردم که در دانشگاههایی که مرگ بر پهلوی میگفتند، درود بر پهلوی بگویند.» دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور در اعتراضات اخیر شعارهایی در حمایت از شاهزاده و علیه خامنهای دادند.
خبرنامه گویا - سخنان صادق زیباکلام بیش از نقد وضع موجود، تلاشی است برای بازنویسی مسئله. او از بازگشت نام پهلوی به دانشگاهها ابراز تعجب میکند، اما نمیپرسد چه بر سر کشور آمده که پس از ۴۷ سال حاکمیت انقلاب ۵۷، جوانان به گذشته نگاه میکنند.
زیباکلام از «بغض و نفرت از حال» میگوید، اما بهجای پرسیدن «رهبران انقلاب با ایران چه کردند»، صرفاً میپرسد «ما چه کردیم» و مسئولیت روحالله خمینی و علی خامنهای را نادیده میگیرد.
دیگر چه باید بشود که اندکی بهخودمان بیاییم؟
صادق زیباکلام
🔹️بهعنوان استادی که ۳۰ سال تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران را در دانشگاه تدریس میکردم، حتی در خواب هم تصورش را نمیکردم که دانشگاهی که از ۱۶ آذر ۱۳۳۲ همواره علیه پهلویها شعار میداد، بعد از ۷۲ سال برگردد به پهلویها. این بازگشت بیش از آنکه برخاسته از علم و آگاهی و معرفت گذشته باشد، محصول بغض و کینه و نفرت از حال است. محصول ۴۷ سال سیاستهایی است که دستآورد آن برای نسلهای جوان و دانشجویانش شده حسرت دیروز و نفرت امروز؛ سرخورده از گذشته و ناامید از آینده.
🔹️ایکاش برای یکبار هم که شده، از برج عاج غرورمان فرود بیاییم و بهجای گرفتن انگشت اتهام بهسمت آمریکای جنایتکار، انگلیس خبیث، صهیونیست کودککش، رسانههای فارسیزبان معاند، جوانان فریبخورده، منافقین و دشمنان اسلام و یکدوجین دشمنان قسمخوردۀ دیگر، از خودمان بپرسیم چه شد و ما چه کردیم که ظرف ۴۷ سال ارزشهای دینی، تاریخی، فرهنگی، سیاسی، اخلاقی و اجتماعیمان اینچنین دارند فرو میریزند؟ ما چه کردیم که پرچمی که آنگونه جوانان ما برایش در فکه، بستان، شلمچه، خرمشهر و مهران پرپر شدند، امروز در دانشگاه بهآتش کشیده میشود؟ دیگر چه باید بشود که ما اندکی بهخودمان بیاییم؟