صادق زیباکلام،‌ استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران،‌ در واکنش به شعار دانشگاه‌ها در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی گفت: «در خواب هم باور و تصور نمی‌کردم که در دانشگاه‌هایی که مرگ بر پهلوی می‌گفتند، درود بر پهلوی بگویند.» دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور در اعتراضات اخیر شعارهایی در حمایت از شاهزاده و علیه خامنه‌ای دادند.

خبرنامه گویا - سخنان صادق زیباکلام بیش از نقد وضع موجود، تلاشی است برای بازنویسی مسئله. او از بازگشت نام پهلوی به دانشگاه‌ها ابراز تعجب می‌کند، اما نمی‌پرسد چه بر سر کشور آمده که پس از ۴۷ سال حاکمیت انقلاب ۵۷، جوانان به گذشته نگاه می‌کنند.

زیباکلام از «بغض و نفرت از حال» می‌گوید، اما به‌جای پرسیدن «رهبران انقلاب با ایران چه کردند»، صرفاً می‌پرسد «ما چه کردیم» و مسئولیت روح‌الله خمینی و علی خامنه‌ای را نادیده می‌گیرد.