Saturday, Feb 28, 2026

صفحه نخست » افشای هویت اعضای شبکه سپاه برای سرقت پول نفت ایران

mpm.jpgمجتبا پورمحسن

ایران‌اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی از هویت اعضای یک شبکه بزرگ متشکل از فرماندهان ارشد سپاه و یک شرکت نفتی در کیش دست یافته که نشان می‌دهد آنها پس از ثبت جعلی واریز طلای حاصل از فروش نفت به چین در بانک مرکزی، طلا را می‌فروشند و پولش را تصاحب می‌کنند.

از زمان آغاز ریاست‌جمهوری ابراهیم رییسی، دولت جمهوری اسلامی در بودجه سالانه، به نیروهای مسلح اجازه داد که به نام «تقویت بنیه دفاعی کشور» مقدار مشخصی از نفت ایران را بفروشند و پول حاصل از آن را تصاحب کنند.

این روال با آغاز دولت مسعود پزشکیان هم ادامه پیدا کرد . دولت در سال ۱۴۰۴، به نیروهای مسلح مجوز داد که ۵۶۱ هزار میلیارد تومان از فروش نفت ایران را برای تقویت بنیه دفاعی هزینه کند.

نهادهای مختلفی در درون سپاه در بازار فروش نفت ایران فعالند اما یک منبع اطلاعاتی یک کشور اروپایی و یک منبع در سپاه پاسداران به ایرا‌ن‌اینترنشنال گفتند که تمام این فعالیت‌ها تحت نظر ستاد فرماندهی شهید پورجعفری سپاه پاسداران انجام می‌شود.

ستادی که نامش را از حسین پورجعفری، یکی از فرماندهان نیروی قدس و از چهره‌های نزدیک به قاسم سلیمانی و حسن نصرالله گرفته که ۱۳ دی ماه سال ۱۳۹۸ در حمله هدفمند آمریکا به فرودگاه بغداد همراه با سلیمانی کشته شد.

صمد فتحی سلمی، مسئول مالی ستاد حسین پورجعفری
صمد فتحی سلمی، مسئول مالی ستاد حسین پورجعفری

ایران‌اینترنشنال برای اولین بار هویت مسئول مالی این ستاد را فاش می‌کند. او صمد فتحی سلمی نام دارد، فردی ۳۵ ساله و اهل شلمزار که با نام مستعار هومن فرجی فعالیت دارد.

او عضو هیات مدیره صندوق تعاون و سرمایه‌گذاری مسکن و کارکنان سپاه پاسداران است، حتا نام اعضایش در آگهی رسمی هم با عبارت «برادر» آمده. پس از افشای ارتباط این نهاد با بنیاد تعاون سپاه، شرکتی جدید اما با حضور چند عضو پیشین تشکیل شد.

منابع ایران‌اینترنشنال گفتند صمد فتحی به‌تازگی همراه با یک هیات به چین سفر کرد تا درباره چگونگی فروش نفت، تبدیل پول آن به طلا و خرید اسلحه با چینی‌ها مذاکره کند.

پس از تحریم شرکت‌های متعدد نفتی همکار سپاه، ستاد فرماندهی شهید پورجعفری از سه سال پیش، از پوشش شرکت پترو موج آرمان کیش برای فروش نفت و جابه‌جایی پول و طلا استفاده می‌کند. مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این شرکت همگی عضو شبکه فروش نفت سپاه هستند.

جمهوری اسلامی از سال ۹۱، با تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران، پنهانی از تمهید فروش نفت در ازای طلا استفاده می‌کرد. اما در دولت رییسی این کار با شدت بیشتر انجام شد.

محمدحسن غلامی، رییس انجمن پول‌ و طلای کشور، در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ تایید کرد که جمهوری اسلامی در ازای فروش نفت و بنزین، طلا وارد می‌کند.

اما یک منبع اطلاعاتی یک کشور اروپایی و یک منبع در سپاه پاسداران به ایران‌اینترنشنال گفتند ستاد فرماندهی شهید پورجعفری نفت را می‌فروشد و طلا وارد کشور می‌کند، اما پولش را به خزانه برنمی‌گرداند؛ هرچند ثبت می‌شود که پول را برگردانده‌اند، اما بعد سپاه طلا را در بازار می‌فروشد و پولش را بدون واریز در خزانه تصاحب می‌کند.

علیرضا فخاری، معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء
علیرضا فخاری، معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء

دوم اسفندماه ۱۴۰۴، حسن صمصامی، نماینده تهران در مجلس، تایید کرد که برخی بانک‌ها در این فعالیت فسادآور با تراستی‌ها (طرف‌های اقتصادی مورد اعتماد برای دور زدن تحریم‌ها) خالی‌خوانی می‌کنند.

او گفت: ترفند خالی خوانی این است که تراستی با بانک تبانی می‌کند تا بانک اعلام کند پول نفت وارد حساب شده، در حالی که هیچ پولی واریز نشده است. بانک مرکزی هم بر اساس گزارش بانک عامل، واریز پول نفت را تایید می‌کند، اما در واقعیت پولی وجود ندارد.

یک منبع نزدیک به سپاه پاسداران به ایران‌اینترنشنال گفت بانک عامل ستاد فرماندهی شهیدپورجعفری سپاه پاسداران برای خالی‌خوانی، بانک شهر است که مدیرعامل آن از چهار سال پیش محمدمهدی احمدی است. او داماد محسن رضایی، فرمانده کل سابق سپاه، برادر عروس محمدباقر قالیباف رییس مجلس و بردار داماد عبدالرحمن فضلی، سفیر جمهوری اسلامی در چین است.

محمدمهدی احمدی، مدیرعامل بانک شهر
محمدمهدی احمدی، مدیرعامل بانک شهر

علاوه بر صمد فتحی، سه فرمانده ارشد سپاه پاسداران هم در این چرخه سرقت سپاه از پول نفت ایران در قالب طلا نقش پررنگی دارند. یکی‌شان سردار رحمت عارفی، مسئول بازرسی سپاه است که نامش در فاصل صوتی درزکرده از فساد سپاه پاسداران در شهرداری تهران هم آمده است.

احمد محمدی‌زاده، معاون پیشین هماهنگ‌کننده نیروی دریایی سپاه و استاندار بوشهر در دولت رئیسی، و علیرضا فخاری، معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء، و استاندار سابق تهران هم از دیگر فرماندهانی هستند که این شبکه را هدایت می‌کنند.

مطلب قبلی...
rp.jpg
پیام رضا پهلوی به مردم ایران
مطلب بعدی...
06topA.jpg
آغاز حملات اسرائیل و امریکا به جمهوری اسلامی؛ بیت رهبری هدف قرار گرفت

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar27.jpg
تخلیه و غارت کاخ نیاوران در تهران
goftar27-3.jpg
اولین حضور گلشیفته فراهانی بعد از اظهارات جنجالی در مورد احتمال حمله امریکا به ایران
tv27-1.jpg
درگذشت سعید اویسی بازیگر قدیمی در سوئد
one14.jpg
افتتاح مجلس شورای ملی با حضور رضاشاه در سال ۱۳۱۴
oholic27.jpg
مجریان مشهوری که از تلویزیون کنار گذاشته شدند
tv27.jpg
تصاویری از مدلینگ محمدرضا گلزار برای پروژه عکاسی کمپین بیلبوردی آیس من
goftar27-1.jpg
تصاویری از آخرین وضعیت سفارت امریکا در تهران
oholic26.jpg
صحبت‌های جنجالی ابراهیم تاتلیس درباره فرزندانش: «از پسرم متنفرم

از سایت های دیگر

سازمان مهاجرتی رویال سیتیزن، آخرین شرایط برای دریافت اجازه اقامت در امارات متحده عربی
تصویری تاریخی و شگفت‌انگیز از رصدخانه روبین
یک عکس از دوران شاه، شب ژانویه‌ای که ایران جزیرۀ ثبات شد
ارتباط خودارضایی مردان با سرطان پروستات

پر بیننده ترین ها



tv28.jpg
تصاویر دیده نشده از شهاب حسینی
kayhan.jpg
تجمع خبرساز ایرانیان مقیم بریتانیا مقابل سفارت ایالات متحده در لندن
euro.jpg
پاکستان با حمله به کابل به طالبان «اعلام جنگ» کرد
janjal.jpg
بزرگ‌ترین کشتی تجاری قرون وسطی پیدا شد
iranmall.jpg
دستبند شیر و خورشید
gtv.jpg
سوالاتی که هرگز نباید در اولین قرار ملاقات بپرسید

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy