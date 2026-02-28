ستادی که نامش را از حسین پورجعفری، یکی از فرماندهان نیروی قدس و از چهره‌های نزدیک به قاسم سلیمانی و حسن نصرالله گرفته که ۱۳ دی ماه سال ۱۳۹۸ در حمله هدفمند آمریکا به فرودگاه بغداد همراه با سلیمانی کشته شد.

صمد فتحی سلمی، مسئول مالی ستاد حسین پورجعفری

ایران‌اینترنشنال برای اولین بار هویت مسئول مالی این ستاد را فاش می‌کند. او صمد فتحی سلمی نام دارد، فردی ۳۵ ساله و اهل شلمزار که با نام مستعار هومن فرجی فعالیت دارد.

او عضو هیات مدیره صندوق تعاون و سرمایه‌گذاری مسکن و کارکنان سپاه پاسداران است، حتا نام اعضایش در آگهی رسمی هم با عبارت «برادر» آمده. پس از افشای ارتباط این نهاد با بنیاد تعاون سپاه، شرکتی جدید اما با حضور چند عضو پیشین تشکیل شد.

منابع ایران‌اینترنشنال گفتند صمد فتحی به‌تازگی همراه با یک هیات به چین سفر کرد تا درباره چگونگی فروش نفت، تبدیل پول آن به طلا و خرید اسلحه با چینی‌ها مذاکره کند.

پس از تحریم شرکت‌های متعدد نفتی همکار سپاه، ستاد فرماندهی شهید پورجعفری از سه سال پیش، از پوشش شرکت پترو موج آرمان کیش برای فروش نفت و جابه‌جایی پول و طلا استفاده می‌کند. مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این شرکت همگی عضو شبکه فروش نفت سپاه هستند.

جمهوری اسلامی از سال ۹۱، با تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران، پنهانی از تمهید فروش نفت در ازای طلا استفاده می‌کرد. اما در دولت رییسی این کار با شدت بیشتر انجام شد.

محمدحسن غلامی، رییس انجمن پول‌ و طلای کشور، در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ تایید کرد که جمهوری اسلامی در ازای فروش نفت و بنزین، طلا وارد می‌کند.

اما یک منبع اطلاعاتی یک کشور اروپایی و یک منبع در سپاه پاسداران به ایران‌اینترنشنال گفتند ستاد فرماندهی شهید پورجعفری نفت را می‌فروشد و طلا وارد کشور می‌کند، اما پولش را به خزانه برنمی‌گرداند؛ هرچند ثبت می‌شود که پول را برگردانده‌اند، اما بعد سپاه طلا را در بازار می‌فروشد و پولش را بدون واریز در خزانه تصاحب می‌کند.

علیرضا فخاری، معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء

دوم اسفندماه ۱۴۰۴، حسن صمصامی، نماینده تهران در مجلس، تایید کرد که برخی بانک‌ها در این فعالیت فسادآور با تراستی‌ها (طرف‌های اقتصادی مورد اعتماد برای دور زدن تحریم‌ها) خالی‌خوانی می‌کنند.

او گفت: ترفند خالی خوانی این است که تراستی با بانک تبانی می‌کند تا بانک اعلام کند پول نفت وارد حساب شده، در حالی که هیچ پولی واریز نشده است. بانک مرکزی هم بر اساس گزارش بانک عامل، واریز پول نفت را تایید می‌کند، اما در واقعیت پولی وجود ندارد.

یک منبع نزدیک به سپاه پاسداران به ایران‌اینترنشنال گفت بانک عامل ستاد فرماندهی شهیدپورجعفری سپاه پاسداران برای خالی‌خوانی، بانک شهر است که مدیرعامل آن از چهار سال پیش محمدمهدی احمدی است. او داماد محسن رضایی، فرمانده کل سابق سپاه، برادر عروس محمدباقر قالیباف رییس مجلس و بردار داماد عبدالرحمن فضلی، سفیر جمهوری اسلامی در چین است.

محمدمهدی احمدی، مدیرعامل بانک شهر

علاوه بر صمد فتحی، سه فرمانده ارشد سپاه پاسداران هم در این چرخه سرقت سپاه از پول نفت ایران در قالب طلا نقش پررنگی دارند. یکی‌شان سردار رحمت عارفی، مسئول بازرسی سپاه است که نامش در فاصل صوتی درزکرده از فساد سپاه پاسداران در شهرداری تهران هم آمده است.

احمد محمدی‌زاده، معاون پیشین هماهنگ‌کننده نیروی دریایی سپاه و استاندار بوشهر در دولت رئیسی، و علیرضا فخاری، معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء، و استاندار سابق تهران هم از دیگر فرماندهانی هستند که این شبکه را هدایت می‌کنند.