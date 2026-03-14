رییس جمهور ترامپ در پُستی نوشته است:
« «ما قدرتمندترین و پیچیدهترین تسلیحات جهان را در اختیار داریم، اما به دلایل اخلاقی تصمیم گرفتم که زیرساختهای نفتی جزیره خارک را نابود نکنم.»
قربان، دست شما و اخلاق تان درد نکند که زیرساخت های نفتی خارک را نابود نکردید، اما جنگ..... ببخشید شترسواری دولا دولا نمی شود. شما که محبت کرده اید تا اینجا را زده اید و جمهوری نکبت اسلامی را «به عزای ننه اش» نشانده اید، این دو سه تا اسکله و دو سه تا اُسکُل مثل رادان و یحیی و طائب را هم همراه با زیر ساخت های نظامی بزنید و قال قضیه را بکنید.
بگذارید ببینم الان چند روز شد..... بله، دقیقا ۱۵ روز شد که شما و نخست وزیر نتانیاهو تصمیم تان را برای خلاص کردن دنیا و ایرانیان از شرّ جمهوری نکبت اسلامی اجرایی کردید. در این ۱۵ روز چه شگفتی ها که نیافریدید و «جیگر» مردم ایران را که ۴۷ سال روی منقل جمهوری اسلامی در حال کباب شدن بود خنک کردید.
اما مطلع هستید که خنک شدن جیگر دوام چندانی ندارد و مردم زود یادشان می رود که چه ها داشته اند و چه ها نداشته اند مثلا یک آدمخوار به اسم سدعلی سال ها بر آن ها حاکم بوده و الان پس مانده ی ژنتیک او و «بچه ی ولی» بر ایران حاکم شده است که خدا این یکی را رحم کند چون باباهه سی و خرده ای سال انتقام جسم ناقص اش را از مردم ایران گرفت و الان بچه هه می خواهد انتقام «احتمالا» سر و صورت از دست رفته، پر و پاچه ی از دست رفته، و چیزهای دیگر از دست رفته را از مردم بگیرد که البته مردم ایران این بار نه به بارگاه الهی -که عملکردش مثل عملکرد بیت آیات «عِظامِ رَمیم»، بی بو و بی خاصیت شده- بلکه به کشور شما چشم دوخته اند بلکه فرشته های بالستیک و غیر بالستیک و ارواح جنی اف ۲۲، و قربان اش گردم گنجشکک که چه عرض کنم همای غول پیکر ب۲ صدای شان در گوشه ای از ایران مثلا میدان حسن آباد اون گوشه ی شمالی یه کم دست چپ، آره آره، همچین یخرده دیگه دست چپ، نه بابا، اینجا سعید حجاریان بستری بود و واسش دکتر از آلمان آوُرده بودن، آهان حالا شد همین جا رو «سیو»ش کن.... همین نقطه رو بزنید، هرچند یارو تا الان ده تا تونل و صد تا پوشک بزرگسال عوض کرده، باری فهرست آرزو های ما ایرانیان بلند و بالاست و شما هم که ماها رو بد عادت کردید و گفتید از خانه ها بیرون نیاییم و ما هم فرصت را غنیمت شمردیم گفتیم حالا که پرزیدنت فرموده شماها کاری به کار معقولات نداشته باشید و خونه بمونید، بریم شمال یه کله ای باد بدیم، باری حرف توو حرف آمد، زحمت علی جوانمردی که خودش را نماینده ی شما معرفی می کرد در این روزهای آخر کاری زیاد شد. :)
باز هم باری.... شما که جنگ را شروع کردید من همان روز اول از یک چیز ابراز نگرانی کردم و چون می بینم هر چی نوشتم بر خلاف گذشته که خداوند عالمیان به فلان مبارک اش هم نبود، این روزها دارد عملی می شود گفتم این را هم بنویسم تا به قول مخالفان ام یهو لال از دنیا نروم، و آن این که مردم ایران درست است که خیلی دل مشعوفی دارند و وقتی بمب هزار پوندی روی شهر فرو می افتد به جای این که به زیر زمین بروند و بر خود بلرزند به بالای پشت بام، یعنی بالای پشت بام هم نه، بالای خر پشته ی پشت بام می روند تا صحنه ی انفجار نور و روشنایی و پیروزی و سعادت را بهتر ببینند، اما دل خجسته ی ماها فقط برای همین چیزهاست، و الان که نیم ماه از ظهور حضرت شما در سرزمین ایران رخ داده، کم کم کفگیر به ته جیب دارد می خورَد و چون کار نیست، پول هم نیست مگر این که جناب عالی لطف کنید با بی۵۲ های تان کمک مالی هم به ماها برسانید تا ما بتوانیم به جنگ.... ببخشید استراحت مان در شمال ایران ادامه بدهیم.
انگار زیادی روده درازی کردم. خواستم بگویم که شما که تا اینجا را زدید، لطف کنید اون زیرساخت های نفتی خارک را هم بزنید، چون این یارو جمهوری جانباز ۹۰ درصدی اسلامی فقط وقتی سر و ته کامل و انالله و شهید مُرده می شود که نفتکش های آقازاده های مقیم امریکا و کانادا نتوانند بر اسکله های نفتی پهلو بگیرند و بعد نفت را مثل کاسه بشقابی های قدیم ببرند وسط اقیانوس به کشورهای دیگر بفروشند.
حالا که از این درآمد نفتی چیزی عاید ما نمی شود، پس بزن طوری که یارو از جاش نتونه بلند شه.
اگر این کار را نکنید و جمهوری نکبت اسلامی به هدف اصلی اش که «کش دادن جنگ و خسته کردن و همراه کردن مردم با مخالفت با جنگ» است دست پیدا می کند و سفر شمال ماها زهرمارمان می شود.
پس لطفا دو تا تیر تخته را به خاطر موضوعات اخلاقی برای ما نگه ندارید، فقط به این فکر کنید که هر روز که جنگ طولانی تر شود، قدرت زندگی مردم داخل ایران به صورت تصاعدی کم می شود، و قدرت معنوی شما امریکایی ها و اسراییلی ها نزد مردم ایران و مردم خودتان کاهش می یابد و ایران صد تا بابا ننه پیدا می کند که چنین مباد.
با تشکر و احترام.
ف. م. سخن
