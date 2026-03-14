رییس جمهور ترامپ در پُستی نوشته است:

« «ما قدرتمند‌ترین و پیچیده‌ترین تسلیحات جهان را در اختیار داریم، اما به دلایل اخلاقی تصمیم گرفتم که زیرساخت‌های نفتی جزیره خارک را نابود نکنم.»

قربان، دست شما و اخلاق تان درد نکند که زیرساخت های نفتی خارک را نابود نکردید، اما جنگ..... ببخشید شترسواری دولا دولا نمی شود. شما که محبت کرده اید تا اینجا را زده اید و جمهوری نکبت اسلامی را «به عزای ننه اش» نشانده اید، این دو سه تا اسکله و دو سه تا اُسکُل مثل رادان و یحیی و طائب را هم همراه با زیر ساخت های نظامی بزنید و قال قضیه را بکنید.

بگذارید ببینم الان چند روز شد..... بله، دقیقا ۱۵ روز شد که شما و نخست وزیر نتانیاهو تصمیم تان را برای خلاص کردن دنیا و ایرانیان از شرّ جمهوری نکبت اسلامی اجرایی کردید. در این ۱۵ روز چه شگفتی ها که نیافریدید و «جیگر» مردم ایران را که ۴۷ سال روی منقل جمهوری اسلامی در حال کباب شدن بود خنک کردید.

اما مطلع هستید که خنک شدن جیگر دوام چندانی ندارد و مردم زود یادشان می رود که چه ها داشته اند و چه ها نداشته اند مثلا یک آدمخوار به اسم سدعلی سال ها بر آن ها حاکم بوده و الان پس مانده ی ژنتیک او و «بچه ی ولی» بر ایران حاکم شده است که خدا این یکی را رحم کند چون باباهه سی و خرده ای سال انتقام جسم ناقص اش را از مردم ایران گرفت و الان بچه هه می خواهد انتقام «احتمالا» سر و صورت از دست رفته، پر و پاچه ی از دست رفته، و چیزهای دیگر از دست رفته را از مردم بگیرد که البته مردم ایران این بار نه به بارگاه الهی -که عملکردش مثل عملکرد بیت آیات «عِظامِ رَمیم»، بی بو و بی خاصیت شده- بلکه به کشور شما چشم دوخته اند بلکه فرشته های بالستیک و غیر بالستیک و ارواح جنی اف ۲۲، و قربان اش گردم گنجشکک که چه عرض کنم همای غول پیکر ب۲ صدای شان در گوشه ای از ایران مثلا میدان حسن آباد اون گوشه ی شمالی یه کم دست چپ، آره آره، همچین یخرده دیگه دست چپ، نه بابا، اینجا سعید حجاریان بستری بود و واسش دکتر از آلمان آوُرده بودن، آهان حالا شد همین جا رو «سیو»ش کن.... همین نقطه رو بزنید، هرچند یارو تا الان ده تا تونل و صد تا پوشک بزرگسال عوض کرده، باری فهرست آرزو های ما ایرانیان بلند و بالاست و شما هم که ماها رو بد عادت کردید و گفتید از خانه ها بیرون نیاییم و ما هم فرصت را غنیمت شمردیم گفتیم حالا که پرزیدنت فرموده شماها کاری به کار معقولات نداشته باشید و خونه بمونید، بریم شمال یه کله ای باد بدیم، باری حرف توو حرف آمد، زحمت علی جوانمردی که خودش را نماینده ی شما معرفی می کرد در این روزهای آخر کاری زیاد شد. :)

