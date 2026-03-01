ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، «سنتکام» روز یکشنبه دهم اسفند در بیانیه‌ای اعلام کرد: «تا ساعت ۹:۳۰ صبح به وقت شرق آمریکا، سه نفر از نیروهای آمریکایی در جریان عملیات «خشم حماسی» کشته و پنج نفر دیگر به شدت زخمی شده‌اند.» بنا بر این بیانیه چندین نفر دیگر نیز دچار جراحات ناشی از اصابت ترکش و ضربه مغزی شده‌اند و در حال بازگشت به محل خدمت خود هستند.

سنتکام همچنین اعلام کرده است که عملیات‌های رزمی عمده و تلاش‌های ارتش آمریکا برای واکنش به این حادثه همچنان ادامه دارد.