ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، «سنتکام» روز یکشنبه دهم اسفند در بیانیهای اعلام کرد: «تا ساعت ۹:۳۰ صبح به وقت شرق آمریکا، سه نفر از نیروهای آمریکایی در جریان عملیات «خشم حماسی» کشته و پنج نفر دیگر به شدت زخمی شدهاند.» بنا بر این بیانیه چندین نفر دیگر نیز دچار جراحات ناشی از اصابت ترکش و ضربه مغزی شدهاند و در حال بازگشت به محل خدمت خود هستند.
سنتکام همچنین اعلام کرده است که عملیاتهای رزمی عمده و تلاشهای ارتش آمریکا برای واکنش به این حادثه همچنان ادامه دارد.
فاکس: چهار بمبافکن بی-۲ پایگاههای زیرزمینی موشکی جمهوری اسلامی را بمباران کردند
شبکه خبری فاکس گزارش داد که چهار بمبافکن بی-۲ دهها بمب را بر روی پایگاههای زیرزمینی موشکی جمهوری اسلامی پرتاب کردند. بر اساس این گزارش، این چهار بمبافکن از پایگاههای خود در ایالات متحده در این عملیات شرکت داشتهاند. حملات هوایی آمریکا به سایتها و مقرهای نظامی جمهوری اسلامی در شهرستان چابهار حال وش گزارش داد که سایتها و مقرهای نظامی جمهوری اسلامی در شهرستان چابهار یکشنبه دهم اسفند هدف حملات هوایی آمریکا قرار گرفتند. بر اساس این گزارش، حملات حدود ساعت چهار بعدازظهر انجام شد و شماری از مقرهای وابسته به سپاه پاسداران از جمله اهداف این حملات بودهاند.
شبکه خبری فاکس گزارش داد که چهار بمبافکن بی-۲ دهها بمب را بر روی پایگاههای زیرزمینی موشکی جمهوری اسلامی پرتاب کردند.
بر اساس این گزارش، این چهار بمبافکن از پایگاههای خود در ایالات متحده در این عملیات شرکت داشتهاند.
حملات هوایی آمریکا به سایتها و مقرهای نظامی جمهوری اسلامی در شهرستان چابهار
حال وش گزارش داد که سایتها و مقرهای نظامی جمهوری اسلامی در شهرستان چابهار یکشنبه دهم اسفند هدف حملات هوایی آمریکا قرار گرفتند.
بر اساس این گزارش، حملات حدود ساعت چهار بعدازظهر انجام شد و شماری از مقرهای وابسته به سپاه پاسداران از جمله اهداف این حملات بودهاند.