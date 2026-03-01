Sunday, Mar 1, 2026

صفحه نخست » سنتکام از کشته شدن سه نظامی امریکایی در عملیات علیه جمهوری اسلامی خبر داد

centcombanenr.jpg

ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، «سنتکام» روز یکشنبه دهم اسفند در بیانیه‌ای اعلام کرد: «تا ساعت ۹:۳۰ صبح به وقت شرق آمریکا، سه نفر از نیروهای آمریکایی در جریان عملیات «خشم حماسی» کشته و پنج نفر دیگر به شدت زخمی شده‌اند.» بنا بر این بیانیه چندین نفر دیگر نیز دچار جراحات ناشی از اصابت ترکش و ضربه مغزی شده‌اند و در حال بازگشت به محل خدمت خود هستند.

سنتکام همچنین اعلام کرده است که عملیات‌های رزمی عمده و تلاش‌های ارتش آمریکا برای واکنش به این حادثه همچنان ادامه دارد.

centcom1.jpg

فاکس: چهار بمب‌افکن بی-۲ پایگاه‌های زیرزمینی موشکی جمهوری اسلامی را بمباران کردند

شبکه خبری فاکس گزارش داد که چهار بمب‌افکن بی-۲ ده‌ها بمب را بر روی پایگاه‌های زیرزمینی موشکی جمهوری اسلامی پرتاب کردند.

بر اساس این گزارش، این چهار بمب‌افکن از پایگاه‌های خود در ایالات متحده در این عملیات شرکت داشته‌اند.

حملات هوایی آمریکا به سایت‌ها و مقرهای نظامی جمهوری اسلامی در شهرستان چابهار

حال‌ وش گزارش داد که سایت‌ها و مقرهای نظامی جمهوری اسلامی در شهرستان چابهار یکشنبه دهم اسفند هدف حملات هوایی آمریکا قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش، حملات حدود ساعت چهار بعدازظهر انجام شد و شماری از مقرهای وابسته به سپاه پاسداران از جمله اهداف این حملات بوده‌اند.


مطلب قبلی...
2828.jpg
ادعای مجری صداوسیما
مطلب بعدی...
euro44.jpg
گزارش‌ها از حمله به بیت رهبری، فرماندهان نظامی و سکونتگاه احمدی‌نژاد در تهران؛ شایعات چه می‌گویند؟

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar1.jpg
پرستوهای خامنه ای در ساعت اولیه حمله امریکا و اسراییل به خیابان ها آمدند
gooyatv1.jpg
تصاویری از اتاق جنگ در زمان حمله به جمهوری اسلامی
one1.jpg
فرناز قاضی زاده مجری بی بی سی
oholic15.jpg
هضم غذاهای مختلف در معده چقدر طول می کشد؟
goftar1-1.jpg
جشن ایرانیان و مردم اسرائیل برای مرگ خامنه ای
daily22-1.jpg
مرضیه حسینی دانشجوی دکترای دانشگاه جرج تاون امریکا و خبرنگار ایران اینترنشنال در کنگره
goftar28.jpg
اولین تصاویر از حملات اسرائیل به تهران
tv28-1.jpg
آغوشی که دیوارهای نفرت را لرزاند!

از سایت های دیگر

کاریکاتور هفته: آهای حروم زاده ها
از زبان یک عکس: چمدان های آیت‌الله خمینی
کاریکاتور: ادعای پیروزی از نوع علی خامنه ای!
غاری در کره ماه که انسان‌ها می توانند در آن ساکن شوند

پر بیننده ترین ها



kayhan.jpg
تجمع خبرساز ایرانیان مقیم بریتانیا مقابل سفارت ایالات متحده در لندن
janjal.jpg
بزرگ‌ترین کشتی تجاری قرون وسطی پیدا شد
iranmall.jpg
دستبند شیر و خورشید
tv28.jpg
تصاویر دیده نشده از شهاب حسینی
goftar20-2.jpg
دیدار صمیمانه علی کریمی و گوگوش در امریکا
euro.jpg
پاکستان با حمله به کابل به طالبان «اعلام جنگ» کرد

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy