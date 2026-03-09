Monday, Mar 9, 2026

444.jpgایندیپندنت - به گزارش اسرائیل هیوم، یک عامل ناشناس که به نظر می‌رسد به منابع اطلاعاتی قابل توجهی دسترسی دارد، در روزهای اخیر موفق شده است هزاران پیام تهدید برای اعضای بسیج ارسال کند؛ شبه‌نظامیانی که وظیفه سرکوب اعتراض‌ها و مقاومت مدنی علیه حکومت در ایران را بر عهده دارند.

براساس این گزارش، هزاران شماره تلفن متعلق به اعضای بسیج -- که سیم‌کارت‌هایی با دسترسی به شبکه دارند -- پیام یکسانی دریافت کردند که از آن‌ها می‌خواهد تسلیم شوند یا از این نیرو جدا شوند.
در متن این پیام آمده است:


«شما به طور کامل تحت نظارت ما هستید. ما می‌دانیم چه جنایت‌هایی علیه مردم ایران مرتکب شده‌اید. شما و تمام همکارانتان را شناسایی کرده‌ایم. تسلیم شوید یا فرار کنید. هشدار دومی در کار نخواهد بود.»


این پیام‌ها پس از آن ارسال شد که مقامات جمهوری اسلامی مردم را به طور علنی تهدید مردند که نیروهای نظام حق تیر دارند. مقام‌های جمهوری اسلامی در حالی که حملات آمریکا و اسرائیل ادامه دارد، تهدیدهای مستقیمی علیه مردم صادر کردند و هشدار دادند نیروهای سرکوبگر علیه کسانی که مظنون به اعتراض باشند از نیروی مرگبار استفاده خواهند کرد.


احمدرضا رادان، فرمانده کل نیروی انتظامی، اعلام کرد که به اعضای بسیج اجازه داده شده است هر کسی را که قانون را نقض کند و برای نیروهای بسیج یا پلیس تهدید محسوب شود هدف تیراندازی قرار دهند.
او در مصاحبه‌ای با تلویزیون دولتی گفت:
«از آنجا که در وضعیت جنگی قرار داریم، برای مقابله با غارتگران احتمالی دستور "شلیک برای کشتن" صادر کرده‌ام. اگر غارتگری به دست نیروهای ما گرفتار شود، به او شلیک خواهد شد و خنثی می‌شود.»
مقام‌ها همچنین «کودکان ناآگاه و نادان»ی را که به اعتراض‌های ضدحکومتی پیوسته بودند تهدید کردند و گفتند هر نغمه ای که در گلویشان باشد را خفه می‌کنند.

