ای خطّهٔ ایرانِ مهین، ای وطن من



ایران امروز در سایهٔ جنگی خانمان‌سوز قرار گرفته است ،جنگی که ریشه‌های آن را باید در پیوند خطرناک جهل و جنون سیاسی جست‌وجو کرد. جنونی که جمهوری اسلامی پیش از استقرار رسمی خود نیز نشانه‌هایش را بروز داد ،زمانی که هنوز در مرحلهٔ تولد بود ، فاجعهٔ سینما رکس آبادان فضای خشونت‌بار آن را شکل داد. پس از استقرار نیز، حکومتی بر کشور حاکم شد که طی بیش از چهار دهه، با تکیه بر جهل سازمان‌یافته، ساختارهای سیاسی، اجتماعی ،اخلاقی و اقلیمی جامعه را دستخوش فرسایش کرد.



در این میان، پیوند جهل و جنون بارها به فاجعه انجامیده است؛ فجایعی که در قالب سرکوب‌ها، جنگ‌ها، کشتارها و تخریب سرمایه‌های انسانی و مادی کشور خود را نشان داده‌اند. تاریخ جمهوری اسلامی سرشار از خون‌هایی است که در جای‌جای ایران بر زمین ریخته شده است. با این حال، مثنوی این خونبارگی چنان طولانی است که در حوصلهٔ یک نوشته نمی‌گنجد.



آنچه در این لحظهٔ تاریخی اهمیت دارد، بازتعریف مفهوم «میهن» است.



حکومت جهل و جنون در نزدیک به نیم‌قرن، شکافی عمیق میان مردم و حاکمیت ایجاد کرده است. این شکاف گاه چنان گسترده شده که حتی مفهوم میهن نیز در ذهن برخی دچار ابهام و تیرگی شده است. ارزش‌های مشترکی چون بقای کشور، حافظهٔ تاریخی، هویت ملی و میراث فرهنگی از خاک و سرزمین تا یادگارهای نیاکان گاه در سایهٔ خشم و ناامیدی به حاشیه رانده شده‌اند.

رقص بر کشته ها و ویرانه های جنگ و تقدیس متجاوزان به خاک کشور نشانه های این از خود بیگانگی و فراموش کردن مفهوم میهن است.

یک اصل اساسی را هرگز نباید فراموش شود: میهن با حکومت یکی نیست.