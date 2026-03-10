ده روز پس از آغاز جنگ، صابرین نیوز، رسانه نزدیک به سپاه جزئیات تازه‌ای از حمله اسرائیل به خانه مجتبی خامنه‌ای را فاش کرده. همزمان آمریکا و اسرائیل مشغول نابودی توان موشکی سپاه هستند. هدفی که به گفته مارک روبیو تا سه روز آینده می‌تواند تحقق یاید.



