روایت ملتی که میان جنگ و استبداد هنوز دست از آرزوی آزادی برنداشته است

رویاهایی به نام آزادی، در شعله‌های آتش می‌سوزند و در دودهای سیاه ناپدید می‌شوند.

آری، رویای آزادی؛ رویایی که نزدیک به نیم قرن، پیر و جوان آن را در کوله‌پشتی خود حمل کرده‌اند.

اما ناگهان از یک سو زیر بمباران «ناجیان آزادی» از آسمان، و از سوی دیگر زیر دست حکومت جنایتکار آخوندی که با کشتار و نابودی کشور برای بقای خود ایستاده است، آن امید دیرینه با حمله‌ای دوگانه روبه‌رو می‌شود؛ امیدی که رفته‌رفته زیر آوار خانه‌های ویران دفن می‌گردد.

ملت ایران نزدیک به نیم قرن طعم آوارگی را چشیده‌اند، اما امروز بی‌خانمانی این جنگ، با خانه‌هایی که زیر بمب‌های «آزادی‌دهندگان» ویران شده‌اند، چهره تازه‌ای از آوارگی را پیش چشم جهان گذاشته است.

آن‌ها دست‌های خود را بالا بردند و ناجی خواستند، نه ویرانی.

دست‌هایشان را بالا بردند برای آینده فرزندانشان، نه نابودی.

دست‌هایشان را بالا بردند برای حق انتخاب، برای کار، برای نانی در سفره.

اما امروز، در میانه این جنگ و کشتار که به دست جباران حکومت ادامه دارد، حتی رخت سیاه نیز توان تحمل این همه ظلم و ستم بر این ملت را ندارد.