پیامدها برای بازدارندگی استراتژیک در خاورمیانه

جنگ مستقیم ائتلاف ایالات متحده و اسرائیل علیه رژیم ایران که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز شد، با موج گسترده‌ای از حملات موشکی بالستیک و پهپادی رژیم ایران علیه اسرائیل و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس همراه بود. با این حال، داده‌های میدانی نشان می‌دهد که از حدود ۵ تا ۷ مارس، حجم این حملات به شکل چشمگیری کاهش یافت و در برخی دسته‌ها بیش از ۹۰ درصد افت کرد. این نوشته با تکیه بر داده‌های عملیاتی و گزارش‌های تحلیلی منتشر شده توسط مراکز پژوهشی و رسانه‌های بین‌المللی، استدلال می‌کند که این کاهش عمدتاً نتیجه ترکیب دو مکانیسم کلاسیک بازدارندگی یعنی بازدارندگی از طریق محرومیت (Deterrence by Denial) و بازدارندگی از طریق مجازات (Deterrence by Punishment) بوده است. یافته‌های نوشتار نشان می‌دهد که تخریب گسترده زیرساخت‌های پرتاب و تولید موشکی رژیم ایران توسط حملات دقیق آمریکا و اسرائیل نه تنها ظرفیت عملیاتی کوتاه‌مدت رژیم ایران را کاهش داده، بلکه تا حدی اعتبار بازدارندگی این دو بازیگر یعنی ائتلاف ایالات متحده و اسرائیل را نیز بازسازی کرده است.

۱. مقدمه

بازدارندگی یکی از مفاهیم مرکزی در مطالعات راهبردی و نظریه‌های امنیت بین‌الملل است. در ادبیات کلاسیک بازدارندگی، به‌ویژه در آثار توماس شلینگ (Thomas Schelling) و رابرت جرویس (Robert Jervis)، دو مکانیسم اصلی برای جلوگیری از رفتار تهاجمی دشمن معرفی می‌شود.

نخست، بازدارندگی از طریق مجازات است که مبتنی بر تهدید به تحمیل هزینه‌های غیرقابل تحمل در پاسخ به اقدام دشمن است. دوم، بازدارندگی از طریق محرومیت است که هدف آن کاهش یا حذف توانایی دشمن برای دستیابی به اهدافش از طریق تخریب ظرفیت‌های عملیاتی اوست.

رژیم ایران طی سه دهه گذشته بخش مهمی از دکترین امنیتی خود را بر نوعی بازدارندگی نامتقارن بنا کرده است. در این چارچوب، رژیم ایران با اتکا به شبکه‌ای از موشک‌های بالستیک، پهپادهای تهاجمی و نیروهای نیابتی تلاش کرده است هزینه هرگونه حمله خارجی را افزایش دهد. یکی از عناصر اصلی این راهبرد، استفاده از حملات اشباع‌کننده (Saturation Attacks) با حجم بالای موشک‌ها و پهپادهای نسبتاً ارزان‌قیمت برای غلبه بر سامانه‌های پدافندی پیشرفته دشمن بوده است.

با این حال، تحولات جنگ ۲۰۲۶ نشان داد که این الگوی بازدارندگی در برابر یک کمپین هوایی گسترده و مبتنی بر اطلاعات دقیق با محدودیت‌های جدی مواجه است.