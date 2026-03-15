سی بی اس - ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا

منابع آگاه به شبکه سی بی اس گفته‌اند که نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده در گزارشی که به تراوپ و حلقه‌ای محدود از اطرافیان او ارائه شده، اعلام کرده‌اند که رهبر پیشین جمهوری اسلامی، علی خامنه ای، نسبت به جانشین شدن پسرش مجتبی تردیدهای جدی داشته است.

بر اساس این ارزیابی اطلاعاتی، آیت‌الله خامنه‌ای نسبت به این‌که پسرش روزی قدرت را در دست بگیرد نگران بوده است؛ زیرا به گفته منابع، او را چندان باهوش نمی‌دانسته و معتقد بوده که از صلاحیت لازم برای رهبری کشور برخوردار نیست.

به گفته منابعی در دولت آمریکا، جامعه اطلاعاتی و همچنین افراد نزدیک به رئیس‌جمهور، اطلاعات جمع‌آوری‌شده همچنین نشان می‌دهد که پدر از برخی مشکلات شخصی در زندگی فرزندش نیز آگاه بوده است.

مجتبی خامنه‌ای ۵۶ ساله، آخر هفته گذشته به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی انتخاب شد. او سال‌ها به عنوان دستیار و مشاور نزدیک پدرش فعالیت می‌کرد.