Sunday, Mar 15, 2026

صفحه نخست » سی بی اس: خامنه ای با جانشینی پسرش مخالف بود

سی بی اس - ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا

منابع آگاه به شبکه سی بی اس گفته‌اند که نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده در گزارشی که به تراوپ و حلقه‌ای محدود از اطرافیان او ارائه شده، اعلام کرده‌اند که رهبر پیشین جمهوری اسلامی، علی خامنه ای، نسبت به جانشین شدن پسرش مجتبی تردیدهای جدی داشته است.

بر اساس این ارزیابی اطلاعاتی، آیت‌الله خامنه‌ای نسبت به این‌که پسرش روزی قدرت را در دست بگیرد نگران بوده است؛ زیرا به گفته منابع، او را چندان باهوش نمی‌دانسته و معتقد بوده که از صلاحیت لازم برای رهبری کشور برخوردار نیست.

به گفته منابعی در دولت آمریکا، جامعه اطلاعاتی و همچنین افراد نزدیک به رئیس‌جمهور، اطلاعات جمع‌آوری‌شده همچنین نشان می‌دهد که پدر از برخی مشکلات شخصی در زندگی فرزندش نیز آگاه بوده است.

مجتبی خامنه‌ای ۵۶ ساله، آخر هفته گذشته به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی انتخاب شد. او سال‌ها به عنوان دستیار و مشاور نزدیک پدرش فعالیت می‌کرد.

مقام‌های ارشد دولت آمریکا از جمله دونالد ترامپ، معاون رئیس‌جمهور جی دی ونس و دیگر مقام‌های بلندپایه در جریان این ارزیابی اطلاعاتی قرار گرفته‌اند. با این حال، ترامپ در گفت‌وگوهای خصوصی با نزدیکانش گفته است که مطمئن نیست این اطلاعات درباره مجتبی خامنه‌ای اهمیت زیادی داشته باشد. به باور او، ایران در حال حاضر عملاً بدون رهبر است و حتی احتمال داده که مجتبی خامنه‌ای در حملات اخیر کشته شده باشد.

کاخ سفید معتقد است که در حال حاضر سپاه کنترل اصلی تصمیم‌گیری‌ها را در دست گرفته است؛ تغییری قابل توجه نسبت به ساختار حکومت دینی که از زمان شروع انقلاب اسلامی بر ایران حاکم بوده است.

سخنگوی سازمان سیا، کاخ سفید و دفتر معاون رئیس‌جمهور از اظهار نظر درباره این گزارش خودداری کردند.

ترامپ روز جمعه در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز نیز به طور تلویحی به بی‌اعتمادی علی خامنه‌ای به پسرش اشاره کرد و گفت:

«رهبری اصلی آن‌ها از بین رفته، رهبری دوم هم از بین رفت و حالا رهبری سوم هم مشکلات خودش را دارد... و این فرد حتی کسی نبود که پدرش می‌خواست.»

دولت آمریکا روز جمعه اعلام کرد برای دریافت اطلاعات درباره محل اختفای مجتبی خامنه‌ای و ۹ مقام ارشد دیگر ایرانی تا ۱۰ میلیون دلار پاداش پرداخت خواهد کرد.

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy