ایران وایر - فردی آگاه به «ایران وایر» گفته است که دوشنبه ۱۸اسفند۱۴۰۴ و همزمان با اعلام پناهندگی ۵ بازیکن تیم ملی فوتبال زنان به استرالیا، پروژهای در سکوت و «بدون هماهنگی» با فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، از سوی «سازمان اطلاعات سپاه» و «وزارت ورزش و جوانان» برای بازگرداندن این بازیکنان آغاز شد.
این فرد آگاه در ایران گفته است که سازمان اطلاعات سپاه تصمیم میگیرد برای متقاعد کردن بازیکنانی که به استرالیا پناهنده شده بودند، از دو راهکار همزمان «اعمال فشار روانی از داخل کشور» و «وعده و فریب توام با نصیحت از خارج از کشور» استفاده کند. به همین دلیل تلاش شد بدون آنکه حتی روسای فدراسیون فوتبال مطلع شوند، «یکی از اعضای اجرایی تیم ملی زنان» به استرالیا اعلام پناهندگی کند.
حساسیت روی پناهندگی ملیپوشها از کجا آغاز شد؟
ایران وایر در گفتوگو به دو فرد آگاه نزدیک به وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال، به اطلاعاتی جدید در مورد پروژه بازگرداندن زنان ملیپوشی که به استرالیا پناهنده شدند دست یافته است.
یک فرد آگاه نزدیک به وزارت ورزش به ایران وایر گفته است: «حساسیت روی پناهندگی ورزشکاران از زمان اعتراضات دیماه آغاز شد. به فدراسیونهای ورزشی بخشنامه زدند که تمامی اردوهای آمادهسازی بهخصوص در کشورهای اروپایی لغو شوند و حتی هیچ اعزامی هم به مسابقات جهانی که تاثیری در کسب سهمیه المپیک ندارند صورت نگیرد.»
او در ادامه میگوید که بعد از آغاز جنگ اسراییل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی، نگرانی جدی برای پناهندگی بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان وجود نداشت: «کسی نگران این موضوع نبود، چون شخص مرضیه جعفری (سرمربی تیم ملی فوتبال زنان) برای بازگشت بازیکنان وثیقه گذاشت. همه میدانستند که بچههای تیم سر خانم جعفری قسم میخورند. سرشان برود، نمیگذارند برای او دردسر درست شود. تا اینکه بعد از بازی اول تهدیدها شروع شد.»
فرد آگاه گفته است که حتی پناهندگی ۵ بازیکن به استرالیا در قدم اول، به حدی حساسیتبرانگیز نبود که سازمان اطلاعات و وزارت ورزش را وارد فاز متقاعد کردن بازیکنان برای بازگشت شود. او گفته است که پیام «دونالد ترامپ» رییس جمهوری آمریکا به دولت استرالیا برای حمایت از پناهندگی زنان ملیپوش ایران، ورق را برگرداند.
سپاه چه کسی را بهترین گزینه خود برای ورود به «خانه امن» میدانست؟
یک فرد آگاه در فدراسیون فوتبال به ایران وایر گفته است که هیچ یک از مدیران و روسای این فدراسیون، در جریان پروژه مشترک سپاه و وزارت ورزش نبودند.
آنچه به عنوان یک پروژه مشترک برای بازگرداندن ۵ ملیپوش زن ایران پس از پیام دونالد ترامپ در حمایت و قبول پناهندگی این بازیکنان به اطلاع ایران وایر رسیده، تلاش برای ورود یکی از اعضای کادر فنی یا کادر اجرایی تیم ملی به «خانه امن» بازیکنان و رساندن پیغامها از تهران به آنها بوده است.
فرد آگاه به ایران وایر گفته است که شامگاه دوشنبه ۱۸اسفند مذاکرات اولیه برای انتخاب یکی از اعضای کادرفنی یا کادر تدارکات برای اعلام پناهندگی به استرالیا آغاز میشود.
او همچنین گفته که اجماع، در انتخاب یک زن با سنی بالاتر از بازیکنان، مقبولیت بین آنها و همین طور قطعی بودن بازگشت او و عدم همراهیاش در پناهندگی به استرالیا با سایر بازیکنان بوده است.
«زهرا (فلور) مشکهکار» مسوول تدارکات تیم ملی فوتبال زنان ایران سهشنبه ۱۹اسفند۱۴۰۴ و ساعاتی پیش از حرکت تیم فوتبال زنان ایران از «گلد کوست» به سمت «سیدنی» برای بازگشت به ایران، به دولت استرالیا اعلام پناهندگی میکند.
چه کسانی از پناهندگی صرفنظر کردند؟
خبرگزاری «میزان» رسانه وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خبرگزاری «تسنیم» وابسته به سپاه پاسداران و پایگاه اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان نخستین رسانههای داخل کشور بودند که خبر «انصراف سه عضو تیم ملی فوتبال زنان از پناهندگی به استرالیا» را منتشر کردند.
هر سه رسانه با انتشار تصاویری از «مونا حمودی»، «زهرا سربالی» و «زهرا (فلور) مشکهکار» از سفر دو بازیکن و یک «عضو تدارکات» تیم فوتبال زنان به مالزی خبر دادند. پیش از این نیز «محدثه زلفی» که همراه با زهرا (فلور) مشکهکار به استرالیا اعلام پناهندگی کرده بود، از تصمیم خود انصراف داده و به مالزی سفر کرده بود.
فرد مطلع در وزارت ورزش و جوانان میگوید که وظیفه عضو کادر تدارکات پس از اعلام پناهندگی به استرالیا، دست یافتن به محل اقامت بازیکنان یا همان خانه امن، کنترل رفت و آمد بازیکنان پناهنده، ایجاد فضای ساختگی مادرانه و دوستانه برای متقاعد کردن بازیکنان و رساندن پیامهای سازمان اطلاعات سپاه به بازیکنان بوده است.
او همچنین به ایران وایر گفته که ملیپوشهای زن پناهنده در استرالیا، پیامهایی توامان امیدوار کننده و تهدیدآمیز از سوی عضو تدارکات تیم ملی دریافت میکردند.
او میگوید نقش این عضو تدارکات که موفق به بازگرداندن ۳ بازیکن به محل اسکان بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان در مالزی شده، پس از تماس «بازیکنان ساکن در خانه امن» با دو مدیر در فدراسیون فوتبال مشخص شد.
«تونی بورک» وزیر کشور استرالیا در بیانیهای، بدون نام بردن از دو بازیکن و تدارکاتچی تیم ملی فوتبال زنان نوشته است: «سه عضو تیم ملی فوتبال زنان ایران تصمیم گرفتهاند پس از دریافت ویزای بشردوستانه به ایران بازگردند. دولت استرالیا هر کاری که میتوانست انجام داد تا مطمین شود این زنان فرصتی برای داشتن آیندهای امن در استرالیا داشته باشند.
استرالیاییها باید به این افتخار کنند که در کشور ما بود که این زنان با کشوری روبهرو شدند که گزینههای واقعی در اختیارشان گذاشت و با مقاماتی تعامل داشتند که تلاش میکردند به آنها کمک کنند.»
در نهایت اما سه بازیکن هنوز از این تیم همچنان در استرالیا ماندهاند؛ «فاطمه پسندیده»، «زهرا قنبری» و «عاطفه رمضانیزاده».
جاسوسان فرانسوی در خیابانهای تهران
فریب بزرگ جنگ: هر چه درز میکند، واقعی نیست