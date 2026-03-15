ایران وایر - فردی آگاه به «ایران وایر» گفته است که دوشنبه ۱۸اسفند۱۴۰۴ و هم‌زمان با اعلام پناهندگی ۵ بازیکن تیم ملی فوتبال زنان به استرالیا، پروژه‌ای در سکوت و «بدون هماهنگی» با فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، از سوی «سازمان اطلاعات سپاه» و «وزارت ورزش و جوانان» برای بازگرداندن این بازیکنان آغاز شد.

این فرد آگاه در ایران گفته است که سازمان اطلاعات سپاه تصمیم می‌گیرد برای متقاعد کردن بازیکنانی که به استرالیا پناهنده شده بودند، از دو راهکار هم‌زمان «اعمال فشار روانی از داخل کشور» و «وعده و فریب توام با نصیحت از خارج از کشور» استفاده کند. به همین دلیل تلاش شد بدون آن‌که حتی روسای فدراسیون فوتبال مطلع شوند، «یکی از اعضای اجرایی تیم ملی زنان» به استرالیا اعلام پناهندگی کند.

حساسیت روی پناهندگی ملی‌پوش‌ها از کجا آغاز شد؟

ایران وایر در گفت‌وگو به دو فرد آگاه نزدیک به وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال، به اطلاعاتی جدید در مورد پروژه بازگرداندن زنان ملی‌پوشی که به استرالیا پناهنده شدند دست یافته است.

یک فرد آگاه نزدیک به وزارت ورزش به ایران وایر گفته است: «حساسیت روی پناهندگی ورزشکاران از زمان اعتراضات دی‌ماه آغاز شد. به فدراسیون‌های ورزشی بخشنامه زدند که تمامی اردوهای آماده‌سازی به‌خصوص در کشورهای اروپایی لغو شوند و حتی هیچ اعزامی هم به مسابقات جهانی که تاثیری در کسب سهمیه المپیک ندارند صورت نگیرد.»

او در ادامه می‌گوید که بعد از آغاز جنگ اسراییل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی، نگرانی جدی برای پناهندگی بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان وجود نداشت: «کسی نگران این موضوع نبود، چون شخص مرضیه جعفری (سرمربی تیم ملی فوتبال زنان) برای بازگشت بازیکنان وثیقه گذاشت. همه می‌دانستند که بچه‌های تیم سر خانم جعفری قسم می‌خورند. سرشان برود، نمی‌گذارند برای او دردسر درست شود. تا این‌که بعد از بازی اول تهدیدها شروع شد.»