مراد ویسی در حساب خود در شبکهٔ ایکس با انتشار تحلیلی نوشت شواهد نشان می‌دهد حمله نهم اسفند به محل جلسه شورای دفاع جمهوری‌اسلامی، احتمالاً تنها یک حمله نظامی معمولی نبوده و ممکن است جلسه‌ای مرتبط با تصمیم‌گیری نهایی درباره ساخت سلاح هسته‌ای هدف قرار گرفته باشد.

تحلیل مراد ویسی

اسراییل به احتمال زیاد جلسه مربوط به تصمیم‌گیری درباره ساخت بمب اتمی جمهوری‌اسلامی را بمباران کرده است.

در نهم اسفند همزمان با کشته شدن خامنه‌ای در بمباران اسرائیل اعلام شد که جلسه شورای دفاع هم بمباران شده.

در بمباران آن جلسه که هنوز معلوم نیست در حضور خامنه‌ای یا جلسه‌ای جداگانه بوده، علی شمخانی مشاور سیاسی خامنه‌ای و دبیر شورای دفاع، عبدالرحیم موسوی رئیس ستادکل نیروهای مسلح، عزیز نصیر زاده وزیر دفاع و دو رئیس قبلی و بعدی سپند، نهاد مسؤول ساخت سلاح اتمی جمهوری‌اسلامی کشته شدند.

سردار رضا مظفری نيا رئیس قبلی و سردار حسین جبل عاملی رئیس وقت سپند.

چهار دلیل برای هسته‌ای بودن جلسه

به چهار دلیل این جلسه به احتمال زیاد مربوط به روند نهایی تصمیم‌گیری درباره ساخت سلاح اتمی بوده.

نخست به دلیل ترکیب جلسه که دو رئیس قبلی و بعدی سپند همزمان با وزیر دفاع مقام بالاتر آنها در جلسه بوده‌اند.

این بدین معنا است که ماهیت جلسه هسته‌ای بوده نه جنگی چون اگر جلسه مربوط به جنگ بود نیازی به حضور این دو مسوول صنعت تسلیحات هسته‌ای نبود و فرماندهان جنگی و عملیاتی باید در جلسه حضور می‌داشتند.