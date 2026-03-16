مراد ویسی در حساب خود در شبکهٔ ایکس با انتشار تحلیلی نوشت شواهد نشان میدهد حمله نهم اسفند به محل جلسه شورای دفاع جمهوریاسلامی، احتمالاً تنها یک حمله نظامی معمولی نبوده و ممکن است جلسهای مرتبط با تصمیمگیری نهایی درباره ساخت سلاح هستهای هدف قرار گرفته باشد.
تحلیل مراد ویسی
اسراییل به احتمال زیاد جلسه مربوط به تصمیمگیری درباره ساخت بمب اتمی جمهوریاسلامی را بمباران کرده است.
در نهم اسفند همزمان با کشته شدن خامنهای در بمباران اسرائیل اعلام شد که جلسه شورای دفاع هم بمباران شده.
در بمباران آن جلسه که هنوز معلوم نیست در حضور خامنهای یا جلسهای جداگانه بوده، علی شمخانی مشاور سیاسی خامنهای و دبیر شورای دفاع، عبدالرحیم موسوی رئیس ستادکل نیروهای مسلح، عزیز نصیر زاده وزیر دفاع و دو رئیس قبلی و بعدی سپند، نهاد مسؤول ساخت سلاح اتمی جمهوریاسلامی کشته شدند.
سردار رضا مظفری نيا رئیس قبلی و سردار حسین جبل عاملی رئیس وقت سپند.
چهار دلیل برای هستهای بودن جلسه
به چهار دلیل این جلسه به احتمال زیاد مربوط به روند نهایی تصمیمگیری درباره ساخت سلاح اتمی بوده.
نخست به دلیل ترکیب جلسه که دو رئیس قبلی و بعدی سپند همزمان با وزیر دفاع مقام بالاتر آنها در جلسه بودهاند.
این بدین معنا است که ماهیت جلسه هستهای بوده نه جنگی چون اگر جلسه مربوط به جنگ بود نیازی به حضور این دو مسوول صنعت تسلیحات هستهای نبود و فرماندهان جنگی و عملیاتی باید در جلسه حضور میداشتند.
اشاره به اظهارات قبلی شمخانی
دوم اینکه علی شمخانی چهار ماه قبل از کشته شدن در سلسله مصاحبههای "ماجرای جنگ" گفته بود اگر به عقب برمیگشتم به عنوان وزير دفاع بمب اتمی میساختم.
نقش شمخانی در ارتباط با پروژه هستهای
سوم اینکه شمخانی به عنوان مشاور ارشد خامنهای و دبیر شورای دفاع و نیز به عنوان وزير پیشین دفاع با مدیران این وزارتخانه از جمله بخش ساخت تسلیحات ویژه (سپند) ارتباطات گستردهای داشته و همزمان فرمانده ارشد سردارانی از سپاه بود که مسوول ساخت سلاح هستهای بودند و رابط همه این مجموعه با شخص خامنهای بود.
هشدار درباره وقوع جنگ
چهارم آنکه، آخرین نظر شمخانی در گفتگو با المیادین این بود که وقوع جنگ با آمریکا و اسرائیل قطعی است و ج.ا باید برای آن آماده شود.
مجموع این دلایل و شواهد نشان از آن دارد که جلسهای که بمباران شده مربوط به روند تصمیمگیری نهایی درباره ساخت سلاح هستهای بوده.
ابهام درباره حضور خامنهای
آیا جلسه در حضور خامنهای بوده؟ معلوم نیست.
آیا اسرائیل میدانسته جلسه تصمیمگیری درباره ساخت سلاح هستهای را بمباران میکند یا فقط چون از جلسه مقامات ارشد مطلع شده آن را فرصتی برای بمباران و حذف آنها محسوب کرده است.
انتشار اسناد بیشتری از سمت اسرائیل در آينده میتواند پاسخ به این سوالات را کاملتر کند.
اسراییل به احتمال زیاد جلسه مربوط به تصمیمگیری درباره ساخت بمب اتمی جمهوریاسلامی را بمباران کرده است. در نهم اسفند همزمان با کشته شدن خامنهای در بمباران اسرائیل اعلام شد که جلسه شورای دفاع هم بمباران شده. در بمباران آن جلسه که هنوز معلوم نیست در حضور خامنهای یا جلسهای...-- Morad Vaisi (@RezaVaisi) March 15, 2026
