گزارشها حاکی است که در صورت ادامه جنگ و نرسیدن به توافق با جمهوری اسلامی، یکی از گزینههای جدی آمریکا میتواند تصرف مستقیم ذخایر اورانیوم غنیشده ایران باشد؛ عملیاتی که به گفته مقامهای نظامی سابق، ممکن است به بزرگترین عملیات نیروهای ویژه در تاریخ تبدیل شود.
هدف اصلی این طرح، خارج کردن مواد هستهای با غنای بالا از تأسیسات زیرزمینی، بهویژه در مجتمع هستهای اصفهان، است؛ جایی که گفته میشود بخش قابلتوجهی از اورانیوم نزدیک به درجه تسلیحاتی زیر آوار حملات هوایی باقی مانده است.
بر اساس ارزیابی کارشناسان نظامی، اجرای چنین مأموریتی نیازمند حضور صدها تا بیش از هزار نیروی ویژه در محل خواهد بود. این نیروها باید ابتدا محوطه را در برابر حملات موشکی و پهپادی ایران ایمن کنند، سپس با استفاده از تجهیزات مهندسی سنگین، ورودی تونلهای زیرزمینی را که در اثر بمباران مسدود شدهاند باز کنند و مواد رادیواکتیو را پیدا و خارج کنند.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی پیشتر گفته بود که بخش مهمی از اورانیوم با غنای بالا در تونلهای زیرزمینی اصفهان و همچنین در سایت نطنز نگهداری میشد. برآوردها نشان میدهد ایران پیش از حملات، صدها کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصد و مقدار زیادی مواد با غنای ۲۰ درصد در اختیار داشت که میتواند بهسرعت به سطح تسلیحاتی برسد.
والاستریت ژورنال - ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا
وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده که این مواد همچنان زیر آوار باقی مانده و تهران فعلاً برنامهای برای خارج کردن آنها ندارد، مگر تحت نظارت آژانس. با این حال، تحلیلگران نظامی میگویند باقی ماندن این ذخایر در اختیار حکومت ایران، حتی پس از حملات، میتواند امکان از سرگیری برنامه ساخت سلاح هستهای را در آینده فراهم کند.
به گفته فرماندهان سابق آمریکایی، اگر تصمیم به تصرف این مواد گرفته شود، نیروهای ویژه باید علاوه بر پاکسازی مینها و تلههای انفجاری، در برابر حملات احتمالی پهپادها و موشکهای ایران نیز از محل عملیات دفاع کنند. همچنین ممکن است لازم باشد یک باند فرود موقت برای انتقال تجهیزات و خروج مواد هستهای ایجاد شود.
یک مقام سابق شورای امنیت ملی آمریکا گفته است چنین مأموریتی «بسیار بزرگ و بسیار پیچیده» خواهد بود و خطراتی مانند آلودگی رادیواکتیو، حملات انتحاری، و طولانی شدن حضور نیروها در خاک ایران را به همراه دارد. در برخی سناریوها حتی مطرح شده که اگر انتقال مواد ممکن نباشد، ممکن است اورانیوم در محل رقیق یا نابود شود.
کارشناسان امنیتی هشدار دادهاند که اگر جنگ بدون تعیین تکلیف ذخایر اورانیوم و شبکه تونلهای زیرزمینی ایران پایان یابد، برنامه هستهای جمهوری اسلامی میتواند در مدت کوتاهی دوباره فعال شود. به همین دلیل، تصمیم درباره سرنوشت این مواد ممکن است به یکی از مهمترین مراحل جنگ تبدیل شود