گزارش‌ها حاکی است که در صورت ادامه جنگ و نرسیدن به توافق با جمهوری اسلامی، یکی از گزینه‌های جدی آمریکا می‌تواند تصرف مستقیم ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران باشد؛ عملیاتی که به گفته مقام‌های نظامی سابق، ممکن است به بزرگ‌ترین عملیات نیروهای ویژه در تاریخ تبدیل شود.

هدف اصلی این طرح، خارج کردن مواد هسته‌ای با غنای بالا از تأسیسات زیرزمینی، به‌ویژه در مجتمع هسته‌ای اصفهان، است؛ جایی که گفته می‌شود بخش قابل‌توجهی از اورانیوم نزدیک به درجه تسلیحاتی زیر آوار حملات هوایی باقی مانده است.

بر اساس ارزیابی کارشناسان نظامی، اجرای چنین مأموریتی نیازمند حضور صدها تا بیش از هزار نیروی ویژه در محل خواهد بود. این نیروها باید ابتدا محوطه را در برابر حملات موشکی و پهپادی ایران ایمن کنند، سپس با استفاده از تجهیزات مهندسی سنگین، ورودی تونل‌های زیرزمینی را که در اثر بمباران مسدود شده‌اند باز کنند و مواد رادیواکتیو را پیدا و خارج کنند.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش‌تر گفته بود که بخش مهمی از اورانیوم با غنای بالا در تونل‌های زیرزمینی اصفهان و همچنین در سایت نطنز نگهداری می‌شد. برآوردها نشان می‌دهد ایران پیش از حملات، صدها کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصد و مقدار زیادی مواد با غنای ۲۰ درصد در اختیار داشت که می‌تواند به‌سرعت به سطح تسلیحاتی برسد.