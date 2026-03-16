Monday, Mar 16, 2026

صفحه نخست » گزارش وال‌استریت ژورنال از طرح بزرگ‌ترین عملیات ویژه تاریخ برای تصرف اورانیوم ایران در اصفهان

گزارش‌ها حاکی است که در صورت ادامه جنگ و نرسیدن به توافق با جمهوری اسلامی، یکی از گزینه‌های جدی آمریکا می‌تواند تصرف مستقیم ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران باشد؛ عملیاتی که به گفته مقام‌های نظامی سابق، ممکن است به بزرگ‌ترین عملیات نیروهای ویژه در تاریخ تبدیل شود.

هدف اصلی این طرح، خارج کردن مواد هسته‌ای با غنای بالا از تأسیسات زیرزمینی، به‌ویژه در مجتمع هسته‌ای اصفهان، است؛ جایی که گفته می‌شود بخش قابل‌توجهی از اورانیوم نزدیک به درجه تسلیحاتی زیر آوار حملات هوایی باقی مانده است.

بر اساس ارزیابی کارشناسان نظامی، اجرای چنین مأموریتی نیازمند حضور صدها تا بیش از هزار نیروی ویژه در محل خواهد بود. این نیروها باید ابتدا محوطه را در برابر حملات موشکی و پهپادی ایران ایمن کنند، سپس با استفاده از تجهیزات مهندسی سنگین، ورودی تونل‌های زیرزمینی را که در اثر بمباران مسدود شده‌اند باز کنند و مواد رادیواکتیو را پیدا و خارج کنند.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش‌تر گفته بود که بخش مهمی از اورانیوم با غنای بالا در تونل‌های زیرزمینی اصفهان و همچنین در سایت نطنز نگهداری می‌شد. برآوردها نشان می‌دهد ایران پیش از حملات، صدها کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصد و مقدار زیادی مواد با غنای ۲۰ درصد در اختیار داشت که می‌تواند به‌سرعت به سطح تسلیحاتی برسد.

wsj.jpgوال‌استریت ژورنال - ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا

وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده که این مواد همچنان زیر آوار باقی مانده و تهران فعلاً برنامه‌ای برای خارج کردن آن‌ها ندارد، مگر تحت نظارت آژانس. با این حال، تحلیلگران نظامی می‌گویند باقی ماندن این ذخایر در اختیار حکومت ایران، حتی پس از حملات، می‌تواند امکان از سرگیری برنامه ساخت سلاح هسته‌ای را در آینده فراهم کند.

به گفته فرماندهان سابق آمریکایی، اگر تصمیم به تصرف این مواد گرفته شود، نیروهای ویژه باید علاوه بر پاکسازی مین‌ها و تله‌های انفجاری، در برابر حملات احتمالی پهپادها و موشک‌های ایران نیز از محل عملیات دفاع کنند. همچنین ممکن است لازم باشد یک باند فرود موقت برای انتقال تجهیزات و خروج مواد هسته‌ای ایجاد شود.

یک مقام سابق شورای امنیت ملی آمریکا گفته است چنین مأموریتی «بسیار بزرگ و بسیار پیچیده» خواهد بود و خطراتی مانند آلودگی رادیواکتیو، حملات انتحاری، و طولانی شدن حضور نیروها در خاک ایران را به همراه دارد. در برخی سناریوها حتی مطرح شده که اگر انتقال مواد ممکن نباشد، ممکن است اورانیوم در محل رقیق یا نابود شود.

کارشناسان امنیتی هشدار داده‌اند که اگر جنگ بدون تعیین تکلیف ذخایر اورانیوم و شبکه تونل‌های زیرزمینی ایران پایان یابد، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی می‌تواند در مدت کوتاهی دوباره فعال شود. به همین دلیل، تصمیم درباره سرنوشت این مواد ممکن است به یکی از مهم‌ترین مراحل جنگ تبدیل شود

radar22.jpg
محاسبه غلط جمهوری اسلامی؛ رژیم وارد مرحله‌ای از تغییرات عمیق شده است
tiktok.jpg
ویدئوی وایرال دختر جوان؛ پرسشی که «اکثریت صلح‌طلب» مسلمانان را هدف گرفت

goftar16.jpg
تصاویر آخرالزمانی از حملات اخیر اسرائیل به تهران
daily16.jpg
تصاویری از جنازه های حکومتی
one16.jpg
تصاویر دیده نشده از ازدواج مدونا و شان پن
oholic16.jpg
تصاویری که دنیا درباره‌شان حرف می‌زند
gooyatv22.jpg
ازدواج رضا شکاری بازیکن پرسپولیس با یک دختر روس
goftar16-2.jpg
تصاویر انوشیروان کنگرلو و احمدرضا بهارلو گویندگان سابق صدای امریکا
goftar15-3.jpg
اشک های حسین "هکتور" شمخانی در مراسم تدفین پدرش
daily12.jpg
برگزاری سالگرد کشته شدن ژنرال جهانبانی (با حضور روحانی معترض) در ایران

پر بیننده ترین ها



kayhan.jpg
الگوی حکمرانی پهلوی: مسیر ایرانیان برای احیا و نجات ایران آینده
euro.jpg
زنی «جادوگر» که میلیون‌ها یورو از قربانیان خود سرقت کرد
janal.jpg
زنان دلسوزترند یا مردان؟
iranmall.jpg
دستبند شیر و خورشید
goftar15-2.jpg
حواشی ترک خاک سفیر جمهوری اسلامی از استرالیا
onenews3-1.jpg
سپهبد حسین جهانبانی برادر سپهبد نادر جهانبانی

