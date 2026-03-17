1515.jpgاختصاصی - گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی است که در جریان جنگ جمهوری اسلامی با اسرائیل و آمریکا، تاکنون دست‌کم پنج هزار نفر از نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی کشته و بیش از ۱۵ هزار نفر زخمی شده‌اند.


مقام‌های جمهوری اسلامی و رسانه‌های داخلی تاکنون هیچ آمار رسمی در این‌باره منتشر نکرده‌اند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، بخش قابل‌توجهی از این نیروها، در حملات هوایی اسرائیل و آمریکا به واحدهای موشکی و پهپادی کشته شده‌اند. سپاه پاسداران، بسیج و یگان‌های ضدشورش نیروی انتظامی نیز بیشترین تلفات را در این حملات هوایی متحمل شده‌اند.


اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال همچنین نشان می‌دهد برای جلوگیری از روشن شدن ابعاد تلفات نیروهای نظامی و امنیتی، از برگزاری عمومی مراسم تشییع و خاکسپاری کشته‌شدگان جلوگیری می‌شود و به خانواده‌ها گفته شده است، فعلا مراسم ترحیم را به طور خصوصی و خانوادگی برگزار کنند.

افزایش ترک خدمت در میان نیروهای نظامی و انتظامی
محاسبه غلط جمهوری اسلامی؛ رژیم وارد مرحله‌ای از تغییرات عمیق شده است

تصاویر آخرالزمانی از حملات اخیر اسرائیل به تهران
تصاویری از جنازه های حکومتی
تصاویر دیده نشده از ازدواج مدونا و شان پن
تصاویری که دنیا درباره‌شان حرف می‌زند
ازدواج رضا شکاری بازیکن پرسپولیس با یک دختر روس
تصاویر انوشیروان کنگرلو و احمدرضا بهارلو گویندگان سابق صدای امریکا
اشک های حسین "هکتور" شمخانی در مراسم تدفین پدرش
برگزاری سالگرد کشته شدن ژنرال جهانبانی (با حضور روحانی معترض) در ایران

کاریکاتور هفته: یک عاشقانه ایرانی
کاریکاتور: افتتاح کلینک عمل ترک حجاب
الگوی حکمرانی پهلوی: مسیر ایرانیان برای احیا و نجات ایران آینده
زنی «جادوگر» که میلیون‌ها یورو از قربانیان خود سرقت کرد
زنان دلسوزترند یا مردان؟
دستبند شیر و خورشید
حواشی ترک خاک سفیر جمهوری اسلامی از استرالیا
سپهبد حسین جهانبانی برادر سپهبد نادر جهانبانی

