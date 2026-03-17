اختصاصی - گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی است که در جریان جنگ جمهوری اسلامی با اسرائیل و آمریکا، تاکنون دست‌کم پنج هزار نفر از نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی کشته و بیش از ۱۵ هزار نفر زخمی شده‌اند.



مقام‌های جمهوری اسلامی و رسانه‌های داخلی تاکنون هیچ آمار رسمی در این‌باره منتشر نکرده‌اند.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، بخش قابل‌توجهی از این نیروها، در حملات هوایی اسرائیل و آمریکا به واحدهای موشکی و پهپادی کشته شده‌اند. سپاه پاسداران، بسیج و یگان‌های ضدشورش نیروی انتظامی نیز بیشترین تلفات را در این حملات هوایی متحمل شده‌اند.



اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال همچنین نشان می‌دهد برای جلوگیری از روشن شدن ابعاد تلفات نیروهای نظامی و امنیتی، از برگزاری عمومی مراسم تشییع و خاکسپاری کشته‌شدگان جلوگیری می‌شود و به خانواده‌ها گفته شده است، فعلا مراسم ترحیم را به طور خصوصی و خانوادگی برگزار کنند.