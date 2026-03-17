ایران اینترنشنال - بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، افت روحیه و ترک خدمت در میان نیروهای نظامی و امنیتی رو به رشد است. ترک خدمت در میان پرسنل نیروی انتظامی به یکی از چالش‌های جدی حکومت تبدیل شده است و در یکی از پایگاه‌های این نیرو حدود ۳۵۰ نفر محل خدمت خود را ترک کرده‌اند.


گزارش‌ها حاکی است، در برخی واحدها میزان فرار یا غیبت نیروها حتی به حدود ۹۰ درصد رسیده است.

برخی گزارش‌ها نیز حاکی از آن است که سپاه پاسداران برای جبران کمبود نیرو، شماری از بازنشستگان خود را دوباره به خدمت فراخوانده و حتی برخی زندانیان را با وعده عفو، به همکاری با نیروهای امنیتی ترغیب کرده است.


در نیروی هوایی هم، بر اساس گزارش‌های رسیده، روحیه و آمادگی عملیاتی در سطح پایینی قرار دارد. گفته می‌شود بسیاری از خلبانان، به‌ویژه پس از سرنگونی یک فروند هواپیمای یاک-۱۳۰ در نبرد با یک فروند اف-۳۵ اسرائیلی، تمایلی به پرواز و رویارویی با نیروی هوایی اسرائیل یا آمریکا ندارند و سطح آمادگی رزمی نیز کاهش یافته است.

