زبان، هویت، و شاعرانی که تمدنی را زنده نگه داشتند
مدنی در محاصره
در سال ۶۵۱ میلادی، آخرین شاهنشاه ساسانی، یزدگرد سوم، در برابر سپاهیان عرب به فرار پرداخت و نزدیک مرو به قتل رسید -- شاهی آواره، امپراتوریای فروپاشیده، و جهانی به ظاهر در هم شکسته. با مرگ او، ساختار رسمی تمدنی که بیش از یک هزاره دوام آورده بود، از میان رفت. اما در سدههای پس از آن، رویدادی شگفتانگیز به وقوع پیوست: مردم ایران ناپدید نشدند. زبانشان محو نگشت. هویتشان در هم نشکست. در برابر فشارهای طاقتفرسا -- تهاجم، اشغال، دین اجباری، و سرکوب فرهنگی -- ایرانیان در طول چهارده قرن یکی از چشمگیرترین و کمتر شناختهشدهترین نبردهای تاریخ را پیش بردند؛ نه با شمشیر، بلکه با کلام.
این داستان آن نبرد است. داستان شاعرانی که زندان یا تبعید را بر خاموشی ترجیح دادند؛ دانشمندانی که پژوهشهایشان را به فارسی نوشتند، هنگامی که عربی زبان رسمی امپراتوری بود؛ عارفانی که حافظه ملی را در ابیاتی چنان زیبا رمزگذاری کردند که هیچ فاتحی جرئت سوزاندنشان را نداشت. این داستان آن است که چگونه زبانی سپر شد و شاعران سربازان آن گشتند.
فتح اعراب و بحران هویت (۶۵۱-۹۰۰ میلادی)
سنگینی فتح
فتح ایران به دست اعراب، میان سالهای ۶۳۳ تا ۶۵۴ میلادی، صرفاً یک رویداد نظامی نبود -- بلکه زلزلهای تمدنی بود. امپراتوری ساسانی، یکی از ابرقدرتهای بزرگ جهان باستان، با شتاب حیرتانگیزی فروپاشید. در کمتر از دو دهه، معابد زرتشتی به مساجد تبدیل میشدند، خط پهلوی به حاشیه رانده میشد، و زبان عربی به عنوان زبان اداری، دینی، و فرهنگ والا جایگزین فارسی میگشت. برای فارسیزبانان، این وضعیت نوعی فقر مضاعف بود: از دست دادن حاکمیت سیاسی و تهدید محو شدن فرهنگی.
عربی، زبان قرآن، از منزلت معنوی والایی برخوردار بود. اسلامآوری ایرانیان -- که به سرعت گسترش یافت، بخشی از روی اجبار و بخشی از روی کشش معنوی واقعی -- فشار عظیمی برای کنار گذاشتن فارسی و پذیرش عربی ایجاد کرد. کاتبان ایرانی که در دربار عباسی جویای پیشرفت بودند، به عربی مینوشتند. دانشمندان ایرانی که میخواستند در شکوفایی فکری جهان اسلام مشارکت کنند، به عربی منتشر میکردند. زبان نیاکان در خطر تبدیل شدن به زبان دهقانان و روستاییان بود.
رنسانس سامانی و احیای فارسی (۹۰۰-۱۰۰۰ میلادی)
سلسلهای که فارسی را برگزید
نقطه عطف تعیینکننده در نبرد زبانی، در دوران سلسله سامانیان (۸۱۹-۹۹۹ میلادی) رقم خورد -- سلسلهای ایرانی که در خراسان و ماوراءالنهر حکومت میکرد. سامانیان تصمیمی آگاهانه و سیاسی گرفتند: از ادبیات و دانش به فارسی نو -- زبانی که از پهلوی میانه تکامل یافته اما واژگان گسترده عربی را در خود جذب کرده بود، در حالی که دستور زبان و روح ایرانیاش را نگه داشته بود.
این نوستالژی ساده نبود؛ بلکه دولتمداری بود. با برکشیدن فارسی به عنوان زبان ادبی و اداری، سامانیان هویت فرهنگیای مستقل از خلافت عرب میساختند -- اعلام میکردند که قلمروشان ایرانی است، تمدنشان ریشههای کهن دارد، و زبان مردمشان شایسته ایستادن در کنار عربی در کهکشان فرهنگ والای اسلامی است. دربار سامانی در بخارا خاستگاه ادبیات کلاسیک فارسی شد و شاعران نابغهای را به خود فراخواند که هزار سال آینده را شکل دادند.
رودکی: پدری که جنگل را کاشت
ابوعبدالله رودکی (حدود ۲۵۸-۳۲۹ هجری قمری) سنتاً پدر شعر فارسی نامیده میشود و این لقب کاملاً درست است. رودکی که در دربار سامانی میسرود، به فارسی نو با چنان تسلط و ظرافتی شعر میگفت که سنت کلاسیک را تقریباً به صورتی کامل پایهگذاری کرد. او در قالبهایی میسرود -- قصیده، غزل، مثنوی -- که سدهها شعر فارسی را تعریف میکردند. از میراث عظیمش (منابع قرون وسطایی از صدها هزار بیت سخن میگویند) تنها پارههایی برجا مانده، اما همان پارهها نیز حساسیتی با زیبایی نافذ را آشکار میکنند.
«بوی جوی مولیان آید همی / یاد یار مهربان آید همی»
-- رودکی
اهمیت رودکی فراتر از زیباییشناسی است. او با نشان دادن اینکه فارسی میتواند به والاترین سطوح لطافت غنایی برسد، استدلالی قانعکننده و ماندگار مطرح کرد: فارسی زبانی شایسته تمدن است، هر شاعری که پس از او آمد، وارث این اثبات بود.
فردوسی و حماسه جاودان (۳۱۹-۳۹۹ هجری قمری)
کتابی که یک ملت را نجات داد
اگر اثری واحد بتواند نجاتدهنده زبان فارسی از نابودی معرفی شود، آن اثر شاهنامه است -- سروده ابوالقاسم فردوسی که در حدود سی سال نگاشته شد و حوالی سال ۳۸۹ هجری قمری به پایان رسید. شاهنامه بلندترین حماسهای است که یک نویسنده تنها سروده است: حدود پنجاه هزار بیت که داستان اساطیری و تاریخی ایران را از نخستین شاه تا فتح اعراب بازمیگوید.
دستاورد فردوسی در بلندپروازی و پیامدهایش حیرتانگیز بود. او شاهنامه را به فارسیای سرود که آگاهانه از واژههای عربی پاک شده بود، چنان که ایرانیان امروز پس از چهارده قرن میتوانند بخش بزرگی از آن را بدون نیاز به فرهنگ لغت بخوانند. او با بصیرتی پیامبرگونه دریافته بود که زبان تنها ابزار ارتباط نیست -- بلکه ظرف حافظه، جایگاه هویت است. اگر فارسی میمرد، ایران با آن میمرد. اگر فارسی زنده میماند، همه آنچه ایران را ایران میساخت، در درون آن باقی میماند.
«بسی رنج بردم در این سال سی / عجم زنده کردم بدین پارسی»
-- فردوسی، شاهنامه
شاهنامه آنچه هیچ ارتشی نمیتوانست انجام دهد به انجام رساند: فارسی را نه تنها زبانی گفتاری، بلکه میهنی اساطیری کرد -- کشوری که هر جا این شعر خوانده میشد، آنجا وجود داشت. هنگامی که خاک ایران توسط قدرتهای بیگانه اشغال میشد، ایرانیان میتوانستند به شاهنامه پناه برند و خود را در خانه بیابند. قهرمانان حماسه -- رستم، سهراب، سیاوش، آرش -- نگهبانان روان ملیای شدند که هیچ فاتحی نمیتوانست به آن دست یابد.
ابعاد سیاسی پروژه فردوسی بیاشتباه بود. او حماسهاش را زیر حمایت سلطان محمود غزنوی -- حاکمی ترکتبار -- سرود که طبق روایت افسانهای، سرانجام فردوسی را با نقره به جای طلا پاداش داد. داستان مشهور -- چه کاملاً تاریخی باشد چه نه -- از فرار فردوسی و هجویه تلخش در برابر محمود، حقیقتی عمیقتر را بازتاب میدهد: شاعر ایرانی به مثابه جنگجوی فرهنگی، که نمیپذیرد حافظه تمدنش را فدای هوس قدرتی بیگانه کند.
در دیباچه شاهنامه، فردوسی آشکارا میگوید چه میکند و چرا. او بنایی از کلام میسازد که از سنگ پایدارتر خواهد بود. و حق با اوست: امپراتوری مادی محمود غزنوی کاملاً از میان رفته و تنها پژوهشگران آن را به یاد میآورند. شاهنامه هر روز خوانده میشود.
دانشمندان: مقاومت فرهنگی از رهگذر دانش
ابن سینا: ذهن ایرانی در جامه عربی
مقاومت فرهنگی ایران هرگز تنها ادبی نبود. از بزرگترین و پیچیدهترین شخصیتهای این عصر، ابوعلی سینا -- که در غرب به آویسنا (Avicenna) شناخته میشود (۳۷۰-۴۲۸ هجری قمری) -- است. او که در نزدیکی بخارا در آنچه امروز ازبکستان است به دنیا آمد، ایرانیتبار بود و بیشتر آثار دایرهالمعارفگونهاش را به عربی -- زبان علمی بینالمللی جهان اسلام -- نوشت. قانون او در پزشکی تا سده هفدهم متن درسی استاندارد دانشگاههای اروپایی باقی ماند.
با این حال، هویت ابن سینا بیتردید ایرانی بود. او به فارسی شعر میسرود. دانشنامه علائی را به فارسی نوشت -- یکی از نخستین متون فلسفی مهم به این زبان -- و اندیشههای پیچیده ارسطویی و نوافلاطونی را برای خوانندگان فارسیزبان که عربی نمیدانستند دسترسپذیر ساخت. او فرزند رنسانس فکری سامانی بود.
«دانش هیچ چیز، چون همه چیز را دلایلی است، کامل نگردد مگر آنکه دلایلش شناخته شود.»
-- ابن سینا، قانون
بیرونی: دانشمندی که از محو شدن سر باز زد
ابوریحان بیرونی (۳۶۲-۴۴۰ هجری قمری) وجهی دیگر از مقاومت فکری ایرانی را نمایان میکند. خوارزمیزاده و دانشمندی با گستره حیرتانگیز: ریاضیدان، اخترشناس، جغرافیدان، مورخ، داروشناس، و زبانشناس. او سنسکریت آموخت تا علم و فلسفه هند را دست اول بررسی کند و کتاب الهند را نگاشت -- اثری شگفتانگیز در تحلیل تطبیقی فرهنگی که تا امروز برای پژوهشگران ارزشمند است.
آنچه بیرونی را شخصیتی در مقاومت فرهنگی میسازد، اصرار او بر خصلت ویژه ایرانی در جهان کیهانی پژوهش اسلامی است. او به عمق و کرامت تمدن ایران پیش از اسلام کاملاً آگاه بود. آثارش -- از جمله الآثار الباقیه -- دانش تقویمهای زرتشتی، جشنهای ایرانی، و تاریخ ایران پیش از اسلام را که ممکن بود از دست برود، نگه داشت. او داشت بایگانی حافظه ایرانی را میساخت.
عمر خیام: ریاضیدان-شاعر
عمر خیام (۴۴۰-۵۲۵ هجری قمری) بُعدی دیگر از نبوغ ایرانی را نمایندگی میکند. در زمان خود عمدتاً به عنوان ریاضیدان و اخترشناس شهرت داشت؛ او سهمهای بنیادینی به جبر داشت، معادلات درجه سوم را به شکل هندسی حل کرد، و تقویم ایرانی را با دقتی که با تقویم گرگوری امروز برابری میکند اصلاح نمود.
اما رباعیاتش، که به فارسی سروده شدهاند، بار فلسفیای فراتر از لطافت غنایی صرف دارند. در شکگراییشان نسبت به جزم دینی، در تجلیل از لذت لحظه حال در برابر یقین مرگ، در نافرمانی ملایمشان از قراردادها، رباعیات خیام روح همیشگی استقلال فکری ایرانی را نمایندگی میکنند.
«دی کوزهگری بدیدم اندر بازار / بر پاره گلی لگد همی زد بسیار
وآن گل به زبان حال با او میگفت / من همچو تو بودهام مرا نیکودار»
-- عمر خیام، رباعیات
شاعران صوفی: روح به مثابه پناهگاه
عرفان به مثابه زره فرهنگی
ظهور عرفان صوفیانه در جهان اسلام ظرفی غیرمنتظره اما بسیار مهم برای بیان فرهنگ ایرانی فراهم آورد. تصوف -- بُعد درونی و باطنی اسلام، متمرکز بر تجربه شخصی مستقیم از خداوند -- در زبان و تصویر فارسی آشایگاه طبیعیترین خود را یافت. غزل، مثنوی، و تمثیل میخانه و معشوق: این قالبهای شعری فارسی، ظرفهای طبیعی اندیشه صوفیانه شدند.
برای ایرانیان که در واقعیتهای سیاسی سلسلههای بیگانه -- عرب، ترک، مغول -- زندگی میکردند، تصوف چیزی ارزشمند عرضه میداشت: فضایی از آزادی درونی که هیچ قدرت سیاسیای نمیتوانست به کلی آن را مهار کند. صوفی میتوانست به زبان استعاره سخن بگوید، انتقاد از استبداد زمینی را در جامه عشق الهی بپوشاند، و هویت شخصی و فرهنگی خود را زیر لایه پذیرش ظاهری ملزومات، حفظ کند.
مولانا: صدای جهانی ریشهدار در خاک فارسی
جلالالدین محمد مولوی (۶۰۴-۶۷۲ هجری قمری) امروز پرفروشترین شاعر در ایالات متحده و یکی از پرخوانندهترین شاعران جهان است. در بلخ (در افغانستان امروزی) زاده شد، در سراسر جهان اسلام تحصیل کرد، و سرانجام در قونیه (در ترکیه امروزی) زیر حمایت سلجوقیان ماندگار شد. مولانا زبان اصلی سرودنش فارسی بود. مثنوی -- شش دفتر و ۲۵۰۰۰ بیت اثر فلسفه صوفیانه -- به فارسی است. دیوان شمس حاوی دهها هزار غزل فارسی است.
انتخاب فارسی توسط مولانا تصادفی نبود. در این زبان تجربه عرفانی طبیعیترین بیان را مییافت. و با انتخاب فارسی، با آفریدن آثاری با چنین قدرت معنوی جهانشمول، مولانا عملی فرهنگی انجام داد: نشان داد که فارسی نه تنها زبان یک قوم یا یک لحظه تاریخی، بلکه ظرفی است که میتواند تمامی دامنه تجربه روحانی بشر را در خود جای دهد.
« بیا بیا که شدم در غم تو سودایی / درآ درآ که به جان آمدم ز تنهایی
عجب عجب که برون آمدی به پرسش من / ببین ببین که چه بیطاقتم ز شیدایی
-- مولانا
حافظ: زبان پنهان
خواجه شمسالدین محمد حافظ شیرازی (حدود ۷۱۵-۷۹۲ هجری قمری) غزلهایش را در شیراز سرود، در دورهای از بیثباتی سیاسی شدید. دیوانش با حدود پانصد غزل، محبوبترین اثر در سینه ادبیات فارسی است و تا امروز ایرانیان آن را به عنوان فال میگشایند، در جیب سربازان و دانشجویان و عاشقان در چهارده قرن آشوب.
آنچه حافظ را شخصیتی منحصر به فرد در داستان مقاومت فرهنگی میکند، تسلطش بر ایهام -- معنای دوگانه یا چندگانه -- است و شیوهای که از زبان می و عشق برای سخن گفتن همزمان از شوق عرفانی و انتقاد سیاسی بهره میبرد. زیر سطح هر غزلی درباره لبان معشوق یا سخاوت ساقی، حافظ تفسیری بر ریاکاری دینی، فساد سیاسی، و سرکوب فرهنگی روزگارش رمزگذاری کرده بود.
« هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق / ثبت است بر جَریدهٔ عالم دوامِ ما »
-- حافظ، دیوان
سعدی: انسانگرای شیراز
شیخ مصلحالدین سعدی شیرازی (حدود ۶۰۶-۶۹۱ هجری قمری) که از هولوکاست مغول در سده سیزدهم جان به در برد، دو اثر از ماندگارترین آثار ادب فارسی را نوشت: گلستان و بوستان. در حالی که مولانا و حافظ عمدتاً در مقام عرفان میایستند، سعدی یک انسانگراست -- به اخلاق، جامعه، عدالت، و خرد عملیای که به انسانها امکان میدهد در کنار هم زندگی کنند اهمیت میدهد.
اهمیت سعدی در مقاومت فرهنگی تا حدی در آگاهی صریح او از بقای فرهنگی است. او نزدیک نابودی تمدن ایرانی را به دست مغولان دیده بود. نوشتههایش فوریت کسی را در خود دارد که میداند تمدن شکننده است و انتقالش مستلزم تلاشی آگاهانه است. گلستان به ویژه -- با نثر ظریفش که با شعر در هم آمیخته، با حکمتهای عملیاش، با داستانهای شاهان و درویشان -- برای قرنها کتاب درسی دبستان در سراسر جهان فارسیزبان بود.
فاجعه مغول و پارادوکس آن (۶۱۷-۸۰۰ هجری قمری)
ویرانی و نگهداشتی غیرمنتظره
تهاجمهای مغول در قرن سیزدهم -- تاخت و تاز اولیه چنگیزخان از ۱۲۱۹ تا ۱۲۲۵ و کارزارهای هلاکوخان که به سقوط بغداد در ۱۲۵۸ انجامید -- فاجعهای برای تمدن ایرانی با مقیاسی تقریباً غیرقابل تصور بود. شهرهایی که برای قرنها مراکز آموزش و فرهنگ بودند -- نیشابور، مرو، بخارا، سمرقند -- ویران شدند. کتابخانهها سوختند. دانشمندان قتل عام شدند.
اما دوران مغول حاوی پارادوکسی است که ماهیت عمیقتر تابآوری فرهنگی را روشن میکند. حاکمان ایلخانی مغول که در ایران مستقر شدند، در عرض چند نسل به اسلام گرویدند و حامیان هنر، ادبیات، و معماری ایرانی شدند. فرهنگ ایرانی آنقدر حیاتی، جذاب، و پیشرفته بود که فاتحانش را جذب کرد و در خود ذوب نمود. تمدن ایرانی ثابت کرد که میتواند از فاجعه برخیزد و دوباره شکوفا شود.
تحکیم صفوی و هویت ملی (۸۷۹-۱۱۳۵ هجری قمری)
فارسی، زبان یک دین دولتی
سلسله صفوی (۱۵۰۱-۱۷۳۶ میلادی) نشاندهنده لحظهای تعیینکننده در تبلور هویت ملی ایران است. صفویان تشیع دوازدهامامی را مذهب رسمی ایران کردند -- تصمیمی با پیامدهای عمیق برای متمایز کردن ایران از همسایگانش. این تمایز مذهبی، یک خصلت فرهنگی پیشین را تقویت کرد. ایرانی بودن اکنون به معنای فارسیزبان بودن و شیعه بودن بود -- ترکیبی از هویت زبانی و دینی که استحکامی شگفتانگیز یافت.
دربار صفوی ترکزبان بود اما فارسی در تمام دوران صفوی زبان پرستیژ اداره، شعر، و فرهنگ والا باقی ماند. شاعران، معماران، نقاشان، و خطاطان بزرگی که اصفهان صفوی را میآراستند، به فارسی میآفریدند و میسرودند. گنبد مسجد شاه اصفهان، مینیاتورهای رضا عباسی، اشعار نقشبسته بر دیوارهای کاخ -- همه به فارسی با هر که نگاه میکرد یا میشنید سخن میگفتند.
گستردگی فرهنگ ایرانی
یکی از چشمگیرترین جنبههای تابآوری فرهنگ ایرانی در دوران صفوی، گسترش جغرافیایی آن است. فارسی در طول قرنهای پیشین نه تنها زبان ایران بلکه زبان ادبی و اداری پرستیژ قوسی عظیم از تمدن اسلامی شده بود که از آناتولی تا آسیای مرکزی و شبهقاره هند کشیده میشد. دربار مغول هند -- که بابر، خود شاعری به فارسی، آن را بنیاد نهاده بود -- فارسی را زبان اداره امپراتوری و ادبیات کرده بود. دربار عثمانی فارسی را به عنوان زبان شعر و پرستیژ حفظ کرده بود.
این گستردگی فرهنگ ایرانی به معنای آن بود که حتی هنگامی که ایران تحت فشار بیگانه قرار داشت، ادبیات و هویت فارسی میتوانست در لاهور، دهلی، استانبول، و سمرقند شکوفا شود. فرهنگ آنقدر گسترده بود که نمیشد با تسخیر هیچ سرزمینی آن را خاموش کرد. به این معنا، شاعران چیزی پایدارتر از هر امپراتوری ساخته بودند: تمدنی از زبان که پایتختی نداشت و بنابراین پایتختی برای تاخت و تاز وجود نداشت.
نه. عصر مدرن: میدانهای نبرد جدید (۱۲۱۵-امروز)
فشار استعماری و انقلاب مشروطه
قرن نوزدهم تهدیدهای جدیدی برای هویت ایرانی آورد -- نه تهدید تسخیر فیزیکی توسط همسایگان (هرچند روسیه و بریتانیا به شدت برای نفوذ در ایران رقابت میکردند)، بلکه تهدید ظریفتر تبعیت فرهنگی از مدرنیته اروپایی. روشنفکران ایرانی در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم با انتخاب دردناکی روبرو بودند: چگونه با دستاوردهای فکری و فناورانه تمدن اروپایی درگیر شوند بدون آنکه هویت فرهنگی ایرانیای را که معنای زندگیشان را میساخت از دست بدهند.
انقلاب مشروطه ۱۲۸۴-۱۲۹۰ هجری شمسی -- نخستین بیداری بزرگ دموکراتیک ایران -- همچنین رویدادی زبانی و فرهنگی بود. روزنامهها، اعلامیهها، و اشعار سیاسی این دوران فصل جدیدی در تاریخ فارسی به عنوان ظرف مقاومت را نشان میدهند. شاعرانی مانند میرزا آقاخان کرمانی، ملکالشعرا بهار، و دیگران شعر فارسی را برای دفاع از دموکراسی، علیه استبداد، و علیه مداخله بیگانه به کار بستند.
نیما یوشیج و نوسازی شعر فارسی
علی اسفندیاری، معروف به نیما یوشیج (۱۲۷۶-۱۳۳۸ هجری شمسی)، بزرگترین انقلاب در عروض فارسی پس از دوران سامانی را آغاز کرد. قصیده بلند افسانه، که در ۱۳۰۰ منتشر شد، قراردادهای عروضی سختی را که هزار سال شعر فارسی را حاکم بوده بود شکست و سنت شعر نو را بنیاد نهاد. این رد کردن میراث شعری فارسی نبود -- نیما در شعر کلاسیک ریشه عمیق داشت -- بلکه رهایی آن میراث برای اهداف جدید بود.
انقلاب نیما به شاعران بعدی -- فروغ فرخزاد، احمد شاملو، سهراب سپهری -- امکان داد تا شعری مدرن فارسی بیافرینند که با تجربه قرن بیستم درگیر میشد اما در حساسیت، تصویر، و مضمون عاطفیاش بیتردید ایرانی باقی میماند.
فروغ فرخزاد: زنی که هر دیواری را شکست
فروغ فرخزاد (۱۳۱۳-۱۳۴۵ هجری شمسی) شاید انقلابیترین چهره ادبیات مدرن فارسی است. شعرش -- که به زبانی با صداقت مستقیم و صادقانه نوشته شده -- از قراردادهایی که بیان تجربه زنان را در ادبیات فارسی برای قرنها محدود کرده بود، فراتر رفت. او درباره اشتیاق، جسم، محدودیت اجتماعی، آرزوی معنوی، و وضعیت زنان در جامعه ایرانی با صداقتی نوشت که اثرش را همزمان رسواییآور و انکارناپذیر کرد.
کار فرخزاد نوعی مقاومت فرهنگی متفاوت را نمایندگی میکند: مقاومت صدای زنان در درون خود فرهنگ ایرانی، اصرار بر اینکه تمدن ایرانی ناقص است تا زمانی که نیمی از مردمش انتظار دارند ساکت باشند. او مرزهای آنچه فارسی میتواند بگوید و چه کسی میتواند آن را بگوید را گسترش داد.
ساز و کار بقای فرهنگی: آنچه تاریخ میآموزد
چرا فارسی ماند در حالی که دیگران نماندند
بقای زبان و فرهنگ فارسی در طول ۱۴۰۰ سال سلطه بیگانه، صرفاً موضوع اقبال نیست. این بقا ویژگیهای ساختاری خاص فرهنگ و راهبردهایی را منعکس میکند -- گاهی آگاهانه، گاهی غریزی -- که حاملانش به کار بستند.
اول و اساسیتر از همه، فرهنگ ایرانی هویتش را در زبان و ادبیات سرمایهگذاری کرد نه در ساختارهای سیاسی. امپراتوریها سر میبرآورند و فرو میافتند؛ مرزها جابجا میشوند؛ سلسلههای حاکم میآیند و میروند. اما یک غزل حافظ همان غزل است، چه در دربار مغول خوانده شود چه در کاخ صفوی چه در آپارتمانی در تهران یا تورنتوی قرن بیست و یکم.
دوم، فرهنگ ایرانی ظرفیت چشمگیری برای جذب خلاق نشان داد. هر موج از فاتحان عناصر جدیدی آورد -- واژگان عربی، سلیقههای زیباییشناختی ترکی، سنتهای هنری مغولی -- که فرهنگ ایرانی آنها را جذب کرد و دگرگون ساخت. به جای آنکه این تأثیرات بیگانه را آلاینده تلقی کند، فرهنگ ایرانی آنها را به عنوان مواد مغذی متابولیزه کرد و از هر مواجههای غنیتر بیرون آمد.
شاعر به مثابه نگهبان
سوم و شاید مهمتر از همه، فرهنگ ایرانی نهاد شاعر به عنوان نگهبان فرهنگی را پاس داشت -- شخصیتی که نقشش بسیار فراتر از سرگرمی زیباییشناختی به دربرگیری حافظه، ارزشها، و هویت جمعی بود. به همین دلیل است که شاعران فارسی توسط دربارهایی حمایت میشدند که به نقش مشروعیتبخش آنها نیاز داشتند: حاکمی که میتوانست شاعران بزرگ را به دربارش فراخواند، اصالت فرهنگیاش را ثابت میکرد.
و به همین دلیل است که شاعران، به نوبه خود، مسئولیتهایشان را با جدیتی که گاه هزینه گزافی داشت میگرفتند. آمادگی فردوسی برای تحمل فقر به جای سازش با حماسهاش. مقاومت رمزگذاریشده حافظ در برابر سرکوب دینی و سیاسی. اصرار فرخزاد بر گفتن حقیقتش علیرغم محکومیت اجتماعی. در هر مورد، شاعر میدانست -- شاید نه آگاهانه بلکه در اعماق وجودش -- که تنها اشیاء زیبا نمیآفریند، بلکه عملی از بقای فرهنگی انجام میدهد.
خاتمه: زبانی که نمرد
امروز فارسی -- در سه گونه استاندارد فارسی، دری، و تاجیکی -- توسط حدود صد و ده میلیون نفر به عنوان زبان مادری صحبت میشود و بسیاری بیشتر آن را به عنوان زبان دوم میدانند. زبان رسمی ایران، افغانستان، و تاجیکستان است. در دانشگاههای سراسر جهان تدریس میشود. شعر حافظ و مولانا در هر قاره خوانده میشود. شاهنامه به عنوان متنی زنده -- نه اثری باستانی -- اجرا، تصویرسازی، و بررسی میشود.
هیچکدام از اینها اجتنابناپذیر نبود. بسیاری از زبانها و فرهنگها زیر همان فشارهایی که فارسی با آنها روبرو شد و از آنها جان به در برد، از میان رفتند. مسیحیان قبطی مصر اکنون عربی صحبت میکنند. زرتشتیان ایران فارسی صحبت میکنند -- اما تمدنهای بزرگی که روزگاری سومری، اکدی، عیلامی، و سغدی داشتند تنها کتیبههایی برجا گذاشتند که متخصصان با زحمت رمزگشایی میکنند. فارسی باید طبق هر حساب تاریخی معمولی به آنها پیوسته باشد.
اینکه نپیوست، دستاورد شاعران، دانشمندان، عارفان، قصهگویان است -- و مردان و زنان عادیای که از سخن گفتن به فارسی با فرزندانشان دست نکشیدند، که به ابیاتی که در کودکی از بر کرده بودند ادامه دادند، که در لحظاتی که میخواستند مهمترین چیزها را بگویند به فارسی دست دراز کردند. نبرد در تالارهای تخت و میخانهها، در کتابخانهها و کاروانسراها، در سلولهای زندان و تبعیدگاهها، در هر خانهای که مادری لالایی فارسی برای کودکی خواند که بزرگ میشد تا آن را منتقل کند.
تاریخ تمایل دارد فاتحانش را به یاد بیاورد. اما گاهی -- در نگاه بلند و صبور -- این مغلوبان هستند که پیروز میشوند. فاتحان عرب قرن هفتم تا حدی در یاد میمانند که در شعر مردمی که فتح کردند جاودانه شدهاند. ویرانگران مغول قرن سیزدهم تا حدی در خاطرهها هستند که از رهگذر سالنامههای فارسیای که از آنها جان به در بردند. زبان ماند. شعرها پایدار ماندند. زبان نمرد.
✦ ✦ ✦
« از آن پس نمیرم که من زندهام / که تخم سخن من پراگندهام »
-- فردوسی، شاهنامه -- ابیات پایانی