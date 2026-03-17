صفحه نخست » تکرار اجماع گوادالوپ، این بار برای حذف رژیم اسلامی، علی‌اکبر امیدمهر

Aliakbar_Omidmehr_2.jpgجیمز کالاهان از حزب کارگر انگلستان بود که در اجلاس گوادالوپ، به همراه کارتر رئیس‌جمهور آمریکا، ژیسکار دستن رئیس‌جمهور فرانسه و اشمیت صدراعظم آلمان، علیه محمدرضا پهلوی شاه ایران متحد شده و با آوردن خمینی از اعماق سیاه تاریخ، ایران را به چهارده قرن گذشته برگرداندند.

اکنون کی‌یر استارمر، از همان حزب کارگر، بعد از یک سکوت طولانی، امروز شانزده مارس، با یک تغییر موضع یکصدوهشتاد درجه‌ای اعلام نمود عملیات آمریکا توانایی نظامی رژیم منفور حاکم بر ایران را به‌شدت تضعیف نموده و لندن همراه با متحدان خود در حال تدوین یک طرح جمعی کارآمد برای بازگشایی تنگه هرمز است.

از سوی دیگر، دوازده کشور منطقه، شامل عربستان، بحرین، امارات، کویت، اردن، قطر، عمان، آذربایجان و... به موشک‌پرانی‌های رژیم و بستن تنگه هرمز اعتراض کرده و خواستار تشدید عملیات آمریکا، به زعم این رهبران، علیه دشمن منطقه شده‌اند. این یعنی اجماع جهانی در حال شکل‌گیری علیه رژیم و فراهم شدن زمینه برای خیزش نهایی ملت ایران و در نتیجه مهر باطل زدن بر رژیم جنایتکار، زن‌ستیز و کودک‌کش حاکم بر ایران می‌باشد.

