صفحه نخست » |پیامِ هدهد به قالیباف، مهران رفیعی

فرستاد هدهد پیامی ز قاف

زمانت سرآمد تو ای فرشباف

*

دگر نیست فرصت که لوله کُنی

دلاری به خویشان حواله کنی

*

ندیدی که حیدر چه بیچاره شد؟

چو آمد ز چاهش دو صد پاره شد

*

مبادا فریبت دهد اردشیر

سپاهی نگردد ز کشتار سیر

*

ز سردارِ قدسی نگویم بسی

که پایان او را نتابد کسی

*

سلامی که استاد ویروس بود

خشابش مسلح به واکسن نبود

*

ز تندیسِ قاسم غباری نماند

چه باکی که حیدر به عرشش نشاند

*

کمینگاهِ ایمن نیابی، نَگَرد

بگیرند خِفتت، بپیچی ز درد

*

اگر از شرف بُرده ای بهره ای

چرا چون خمینی تو خونخواره ای؟

*

چو سیمرغ گوید که تسلیم شو

سپهدارِ این جنگِ ننگین مشو

*

