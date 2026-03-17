فرزانه روستایی
علی لاریجانی می توانست در حد رهبر جمهوری اسلامی یا حتی بالاتر از او تصمیم گیرنده باشد. اما یک بمب یا موشک مهربان او را به جایی برد که باید. گفته می شود که او از کسانی بوده که فرمان قتل عام ایرانیان در تاریخ ۱۸ و ۱۹ دی ماه را تایید کرد. برای محکوم کردن علی لاریجانی همین یک کلام کافی که او حداقل از این فرمان کشتار اطلاع داشت، ولی مانع آن نشد و جلو آن نایستاد.
دهها هزار دختر و پسر جوان و زیبا و کودکان خردسال با گلوله جنگی کشته شدند فقط برای اینکه امثال برادران علی لاریجانی آرزوهای بزرگ داشتند. امروز دختر مرتضی مطهری که همسر علی لاریجانی است عزادار شوهرش است و نوه های او نیز در شب عید رخت عزا بر تن دارند. لاریجانی ها هیچ احساسی نسبت به ما مردم ایران نداشتند و امروز نوبت ماست که بی نفاوت از کنار پودر شدن بزرگ ریاضی دان و منطق خوان خاندان لاریجانی ها بگذریم و با خیال راحت بگوییم: به درک
آن ۲۰۰ خانوار حاکم بر ایران که فقط در درون خود ازدواج می کردند و غریبه به درون آنها راه نداشت امروز تاوان ۴۷ سال رانت حکومتی و دست به دست شدن دختر و پسرهایشان در طبقه اشرافی روحانیون را پس می دهند. امروز خانواده خمینی، لاریجانی،خاتمی،صدر، خامنه ای، مصطفوی، سیستانی و وحید خراسانی و آیت الله های کوفت زهرماری قم و نجف و مشهد همه عزادارند و ملت راضی.
به پایان رسید آن روزها که سرخود را در پستوهای حوزه فرو می بردند و ادای امام علی در می آوردند و آقازاده ها و اقوام پول و دلار پارو کنند. طبقه حاکم دارد هر آنچه را که ۴۷ سال بر سر مردم آوردند به صورت کپسولی خود دارند تجربه می کنند. این بلا را آنها بر سر ما آوردند که جامعه ایران را درقطبی و سیاه و سفید کردند و امروز میوه آن ۴۷ سال تبلیغات بر دامن آنها نشست.
چه روزهای سیاهی را گذراندیم که صادق لاریجانی ريیس قوخ قضاییه وثیقه های ما را مصادره می کرد و سود ۶۳ حساب قوه قضاییه به جیب او می رفت و اکبر طبری رد پولها را گم می کرد.
چه روزهای سیاهی را گذراندیم که ۲۶ سال پیش تحقیق و تفحص مجلس ششم ۵ حساب از ۲۰۰ حساب مالی صدا و سیما را رسیدگی کردند و ۵۲۵ میلیارد تخلف علی لاریجانی را یافتند اما زور مجلس به لاریجانی نرسید.
چه روزهای دردناکی بود که ایرانیان به علل متعدد بازداشت و زندانی و شکنجه و اعدام و فراری شدند و محمد جواد اردشیر لاریجانی معاون حقوق بشر قوه قضاییه همیشه به دروغ می گفت استادندارهای حقوق بشر ما از سوییس هم بالاتر است.
برای همین است که خبر مرگ لاریجانی برای مردم ایران بهترین ترقه چهارشنبه سوری امسال است.