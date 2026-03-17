روایت مشکوک از جانشینی خامنه‌ای؛ جنگ روانی تهران برای فریب واشینگتن؟

گزارش امروز فرناز فصیحی در نیویورک‌تایمز درباره روند انتخاب مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی، در ظاهر تصویری از شکاف عمیق درون حاکمیت ارائه می‌دهد؛ شکافی میان سپاه پاسداران و چهره‌هایی که «میانه‌رو» معرفی می‌شوند.

در این گزارش آمده است که «جناح میانه‌رو» به رهبری علی لاریجانی و مسعود پزشکیان تلاش کرده‌اند مانع از به قدرت رسیدن مجتبی خامنه‌ای شوند و خواهان «چهره‌ای جدید و پایان خصومت با آمریکا» بوده‌اند.

این نخستین بار نیست که چنین روایتی در رسانه‌های غربی دیده می‌شود. در دوره‌های مختلف، از محمد خاتمی تا حسن روحانی، همواره این تصور ساخته شده که درون نظام نیرویی وجود دارد که اگر تقویت شود، می‌تواند جمهوری اسلامی را به سمت «عادی‌سازی» ببرد. نتیجه اما تقریباً همیشه یکسان بوده است: ادامه همان سیاست‌ها، با چهره‌ای متفاوت.

در گزارش امروز نیویورک تایمز، علی لاریجانی به عنوان فردی معرفی می‌شود که خواهان «رهبر وحدت‌بخش و معتدل» بوده است. چنین توصیفی برای بسیاری از ناظران بیشتر شبیه آماده‌سازی یک چهره قابل‌قبول برای غرب است.

نکته مهم‌تر منبع این اطلاعات است. نیویورک‌تایمز می‌نویسد که گزارش بر اساس گفت‌وگو با «پنج مقام ارشد ایرانی، دو روحانی، دو فرد مرتبط با دفتر رهبری و سه عضو سپاه» تهیه شده است. در نظامی که حتی اطلاعات ساده دولتی به‌سختی از آن خارج می‌شود، چنین حجم از جزئیات بدون هماهنگی بخشی از حاکمیت تقریباً غیرممکن است. این احتمال را تقویت می‌کند که برخی از این «افشاگری‌ها» خود بخشی از یک بازی سیاسی باشند.

در این چارچوب، برخی تحلیلگران این احتمال را مطرح می‌کنند که معرفی لاریجانی به عنوان مخالف مجتبی خامنه‌ای می‌تواند نوعی عملیات روانی باشد؛ تلاشی برای القای این تصور که اگر فشار خارجی کاهش یابد، جناحی در داخل می‌تواند مسیر متفاوتی را پیش بگیرد.

اما تفاوت مهمی میان امروز و گذشته وجود دارد. برخلاف دوره‌های پیشین، به نظر می‌رسد واشینگتن در این جنگ همیشه یک گام جلوتر از تهران حرکت می کند. سرعت تصمیم‌گیری، هماهنگی با اسرائیل و کشورهای منطقه، و بی‌اعتنایی نسبی به پیام‌های آشتی‌جویانه از داخل ایران نشان می‌دهد که این بار آمریکا کمتر به روایت «میانه‌روهای درون نظام» اعتماد دارد.

برخی "نظریه‌پردازان توطئه" هم سناریوی دیگری را مطرح می‌کنند که هرچند دور از انتظار به نظر می‌رسد، اما با الگوهای گذشته جمهوری اسلامی همخوانی دارد. در این نگاه، در «زمانی مناسب» اعلام می شود مجتبی خامنه‌ای که حتی زنده بودنش نیز محل تردید گزارش‌هایی است بر اثر جراحات جان باخته است و سپس چهره‌ای قابل‌قبول‌تر برای خارج، مانند حسن روحانی یا حسن خمینی، به عنوان گزینه‌ای «وحدت‌بخش» مطرح شود.

این "نظریه‌پردازان توطئه" در ادامه می‌گویند چنین تغییری احتمالاً تنها زمانی رخ خواهد داد که بحث آتش‌بس یا مذاکره جدی مطرح شود و تا آن زمان به نظر می‌رسد حاکمیت به دنبال رهبری است که "قابل ترور نباشد!" البته اگر اساساً تا آن موقع چیزی به نام جمهوری اسلامی باقی مانده باشد!

دسیسه‌ها، رقابت‌ها و بازی قدرت؛ پشت پرده به قدرت رسیدن مجتبی خامنه‌ای

فرناز فصیحی - نیویورک‌تایمز

ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا

نبردی یک‌هفته‌ای بر سر انتخاب رهبر بعدی ایران، سپاه پاسداران را در برابر جناحی که «میانه‌رو» توصیف می‌شود قرار داد. در نهایت ژنرال‌ها پیروز شدند، اما نه بدون مقاومت جدی.