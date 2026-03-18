مقدمه
رژیم ولایی علیرغم صرف میلیاردها دلار درآمدهای نفتی به فربه کردن سپاه پاسداران اینک شاهد از بین رفتن فرماندهان و مدیران رده بالای این ارگان سرکوب نرم و سخت است. چنین پدیده ای علیرغم رجزخوانی های فرماندهان سپاه نشان ناکارآمدی «مدیریت جهادی» و بر باد رفتن افسانه های است که این ارگان طی سالهای طولانی در خصوص کارآمدی خود ساخته بود. در ادبیات مدیریت عمومی، و اقتصاد سازمان «سرمایه انسانی» (Human Capital) مهمترین منبع راهبردی سازمانها اعم از سازمانهای اداری، مدنی یا نظامی محسوب میشود، زیرا دانش، تجربه و شبکههای ارتباطی در آن نهفته است و بهسادگی قابل جایگزینی نیست.
اهمیت این امر البته در نظامهای استبدای- اقتدارگرا نظیر رژیم ولایی افزایش مییابد، چه بقا و ثبات سیاسی این گونه رژیم ها به شبکهای محدود از مقامات نظامی-امنیتی وابسته و نظام تصمیم گیری متمرکز و در سطوح فوقانی سازمان حکومت به انجام میرسد. سپاه پاسداران بهعنوان ابر ارگانی فربه و چند وجهی که کارکردهای نظامی، امنیتی، اقتصادی و گفتمانی را همزمان در اختیار دارد، و انواع رانت بهره میبرد نمونهای برجسته از چنین سازمانی است. با این حال، روند ترورهای هدفمند اسرائیل نشان میدهد که این نهاد در حفاظت از حیاتیترین دارایی خود--یعنی فرماندهان ارشد--با یک بحران ساختاری مواجه است.
پرسش اصلی این گزارش آن است که:
چرا سپاه پاسداران در برابر جنگ اطلاعاتی پیشرفته، قادر به حفاظت مؤثر از سرمایه انسانی کلیدی خود نیست؟
مرور ادبیات
ادبیات موجود نشان میدهد که این مسئله را باید در تقاطع سه عرصه نظری تحلیل کرد.
نخست، در عرصه مطالعات شکست اطلاعاتی، پژوهشهای ریچارد بتس نشان میدهد که شکست اطلاعاتی معمولاً نه به دلیل کمبود داده، بلکه به علت «مدل تحلیلی» نامناسب، «تفسیر نادرست اطلاعات» و «سوگیریهای سازمانی» رخ میدهد. به بیان دیگر، سازمانها اغلب اطلاعات لازم را در اختیار دارند، اما به دلیل چارچوبهای ذهنی تثبیتشده بخصوص بر پایه جزمیات گفتمانی، قادر به درک صحیح تهدید نیستند.
دوم، در چارچوب نهادگرایی تاریخی، نظریهپردازانی مانند کاتلین تلن و جیمز ماهونی نشان میدهند که نهادها در طول زمان در مسیرهایی قرار میگیرند که تغییر آنها دشوار است. این «وابستگی به مسیر» (Path Dependency) موجب میشود سازمانها حتی در مواجهه با تهدیدات جدید نیز به الگوهای قدیمی خود پایبند بمانند و رویه خود را در تحلیل یافته ها نشان ندهند.
سوم، در ادبیات جنگ نامتقارن، تأکید بر این است که برتری در جنگهای مدرن بیش از آنکه کمی باشد، کیفی است. بهویژه در حوزههایی مانند «اطلاعات سیگنالی» (Signal Intelligence) و «اطلاعات انسانی» (Human Intelligence)، سازمانهای چابک و تکنولوژیک بر ساختارهای بوروکراتیک سنگین غلبه پیدا میکنند.
فصل اول: چارچوب نظری
۱.۱. نظریه شکست اطلاعاتی
بر اساس تحلیلهای ریچارد بتس، شکست اطلاعاتی زمانی رخ میدهد که سازمانها در «چارچوببندی تهدید» دچار خطا شوند. در چنین شرایطی، حتی اگر اطلاعات دقیق در دسترس باشد، به دلیل پیشفرضهای ذهنی و اولویتهای سیاسی، نادیده گرفته میشود.
در مورد مورد بررسی این مقاله، به نظر میرسد تهدید اصلی بهصورت ساختاری «داخلی» تعریف شده است، در حالی که تهدید خارجی--بهویژه نفوذ اطلاعاتی پیشرفته--کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این جابهجایی در اولویتها، موجب تخصیص نادرست منابع و در نهایت شکست در پیشگیری شده است.
۱.۲. نهادگرایی تاریخی
از منظر نهادگرایی تاریخی، ساختارهای امنیتی ایران محصول انباشت تاریخی الگوهایی هستند که بر «کنترل داخلی» تمرکز داشتهاند. این الگوها از گذشته به حال منتقل شده و بهصورت نهادی تثبیت شدهاند.
نظریه «وابستگی به مسیر» (Path Dependency) توضیح میدهد که چرا این ساختارها حتی در مواجهه با تهدیدات جدید--مانند جنگ سایبری یا نفوذ اطلاعاتی پیشرفته--قادر به انطباق سریع نیستند. در نتیجه، شکافی میان ماهیت تهدید و نوع پاسخ سازمانی شکل میگیرد.
۱.۳. نظریه سازمانی و جنگ نامتقارن
در چارچوب «جنگ نامتقارن اطلاعاتی» (Asymmetric Intelligence Warfare)، بازیگری که از برتری تکنولوژیک و اطلاعاتی برخوردار است، میتواند با هزینهای اندک، خساراتی نامتناسب وارد کند.
از منظر سازمانی، مشکل «نماینده-اصل» (Principal-Agent Problem) نیز نقش مهمی ایفا میکند. در این وضعیت، شکاف میان تصمیمگیران و مجریان باعث کاهش کارایی سیستمهای حفاظتی میشود. علاوه بر این، تمرکز بیش از حد ساختاری و الگوهای رفتاری قابل پیشبینی، آسیبپذیری را افزایش میدهد.
فصل دوم: شواهد تجربی (۲۰۲۰-۲۰۲۶)
بررسی روند حوادث در این دوره نشان میدهد که حذف هدفمند مقامات نظامی رژیم ایران نه یک رویداد تصادفی، بلکه بخشی از یک الگوی سیستماتیک است. ویژگی مشترک این سلسله عملیات، دقت بالا، زمانبندی دقیق و دسترسی به اطلاعات حساس بوده است.
این سطح از دقت، در ادبیات امنیتی بهعنوان نشانه «نفوذ عمیق اطلاعاتی» (Penetration-Level Intelligence) شناخته میشود. به بیان دیگر، مهاجم نهتنها به اطلاعات سطحی، بلکه به لایههای عمیق تصمیمگیری و ارتباطات دسترسی داشته است.
فصل سوم: تحلیل علل ساختاری
۳.۱. نفوذ اطلاعاتی و پوسیدگی امنیتی
یکی از مهمترین عوامل، نفوذ عمیق در ساختارهای اطلاعاتی است. این نفوذ از طریق ترکیبی از «اطلاعات انسانی» (Human Intelligence)، «اطلاعات متنباز» (Open Source Intelligence) و «اطلاعات سیگنالی» (Signal Intelligence) حاصل شده است.
علاوه بر این، عواملی مانند فساد، نارضایتی سازمانی و ضعف در سازوکارهای نظارتی، زمینه را برای این نفوذ فراهم کردهاند. در نتیجه، ساختار امنیتی بهتدریج دچار نوعی «پوسیدگی درونی» شده است.
۳.۲. ضعف در امنیت عملیاتی
«امنیت عملیاتی» (Operational Security) به مجموعه اقداماتی گفته میشود که برای پنهانسازی اطلاعات حساس انجام میشود. شواهد نشان میدهد که الگوهای رفتاری قابل پیشبینی، تمرکز مکانی فرماندهان و ضعف در مدیریت اطلاعات ارتباطی، این امنیت را بهشدت تضعیف کرده است.
حتی در مواردی که محدودیتهایی اعمال شده، این اقدامات اغلب دیرهنگام و ناکافی بودهاند.
۳.۳. اولویتدهی سیاسی نادرست
یکی دیگر از عوامل کلیدی، تخصیص منابع بر اساس اولویتهای گفتمانی است. تمرکز بر پروژههای خارجی و غفلت از امنیت داخلی نخبگان، نوعی «غفلت استراتژیک» (Strategic Neglect) ایجاد کرده است. این وضعیت بهطور مستقیم با نظریه شکست اطلاعاتی همخوانی دارد.
فصل چهارم: اهمیت سرمایه انسانی در مدیریت عمومی و مدیریت جنگ
۴.۱. سرمایه انسانی در نظریههای مدیریت
در چارچوب «دیدگاه مبتنی بر منبع» (Resource-Based View)، سرمایه انسانی بهعنوان منبعی کمیاب، ارزشمند و غیرقابل تقلید تعریف میشود. این ویژگیها آن را به مهمترین عامل ایجاد مزیت رقابتی پایدار تبدیل میکند.
در سازمانهای پیچیده، دانش، تجربه و شبکههای غیررسمی افراد، داراییهایی هستند که بهسادگی قابل جایگزینی نیستند.
۴.۲. سرمایه انسانی در مدیریت جنگ
در جنگهای مدرن، فرماندهان ارشد نقش «گرههای کلیدی شبکه» را ایفا میکنند. بر اساس نظریه «جنگ شبکهمحور» (Network-Centric Warfare)، کارایی سیستم به اتصال و هماهنگی این گرهها وابسته است.
حذف این گرهها نهتنها یک فرد، بلکه بخشی از کل شبکه را از کار میاندازد و موجب اختلال در هماهنگی عملیاتی میشود.
۴.۳. پیامدهای نابودی سرمایه انسانی
نخست، «فروپاشی دانش ضمنی» (Tacit Knowledge Collapse) رخ میدهد. دانش عملیاتی که در ذهن فرماندهان انباشته شده، بهراحتی قابل انتقال نیست و با حذف آنها از بین میرود.
دوم، «اختلال در زنجیره فرماندهی» (Command Disruption) به وجود میآید که موجب تأخیر در تصمیمگیری و افزایش خطاهای عملیاتی میشود.
سوم، «کاهش مشروعیت سازمانی» (Organizational Legitimacy Decline) رخ میدهد، زیرا ناتوانی در حفاظت از نخبگان، اعتماد داخلی را تضعیف میکند.
چهارم، «افزایش هزینههای جایگزینی» (Replacement Costs) است، زیرا آموزش و جایگزینی نیروهای جدید زمانبر و پرهزینه است.
در نهایت، «شکنندگی نهادی» (Institutional Fragility) افزایش مییابد، به این معنا که سازمان بیش از حد به افراد خاص وابسته میشود و با حذف آنها، کل ساختار آسیب میبیند.
فصل پنجم: پیامدهای کلان
در سطح کلان، این روند به تضعیف بازدارندگی منجر میشود، زیرا تصویر آسیبپذیری در برابر دشمنان تقویت میشود. همچنین، بحران مشروعیت تشدید شده و اعتماد به ساختارهای امنیتی کاهش مییابد.
از سوی دیگر، اختلال در نهادهای نظامی به عرصه حکمرانی نیز سرایت میکند و کارایی کل سیستم را کاهش میدهد. در نهایت، چرخهای از ناامنی شکل میگیرد که شامل تشدید تنشهای خارجی، افزایش فشارهای اقتصادی و گسترش بیثباتی داخلی است.
نتیجهگیری
یافتههای این یادداشت نشان میدهد که ناتوانی در حفاظت از سرمایه انسانی، نتیجه یک شکست چندلایه است که در سطوح شناختی، نهادی، سازمانی و استراتژیک ریشه دارد. بنابر آنچه که آمد و نهادگرایی تاریخی، این وضعیت نه یک خطای موقتی، بلکه یک مشکل ساختاری عمیق است. تا زمانی که بازتعریف تهدید، اصلاح نهادی و بازسازی امنیت عملیاتی بهصورت همزمان انجام نشود، سرمایه انسانی همچنان بهعنوان یک نقطه ضعف باقی خواهد ماند و نه یک مزیت استراتژیک.
