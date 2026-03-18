آنچه که اکنون در منطقه خاورمیانه، به‌ویژه در میهن ما می‌گذرد، یک شرمساری تاریخی برای بشریت امروز است.

البته این تنها خاورمیانه نیست که برای بشریت امروز موجبات یک سرافکندگی تاریخی را فراهم کرده، بلکه آنچه در یمن، سودان، اوکراین، برمه، لیبی، افغانستان، ایران، سوریه، منطقه قره‌باغ و اینجا و آنجای جهان از جنگ و کشتار و آوارگی می‌گذرد، بر این شرمساری مهر تأیید می‌زند.

کنوانسیون ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن، بمباران مناطق غیرنظامی و بیمارستان‌ها را اکیداً ممنوع کرده است.

کنوانسیون ژنو هرگونه بدرفتاری با اسیران جنگی و گروگان‌ها و سربازان زخمی و زنان و کودکان را که هیچ نقشی در جنگ ندارند، منع کرده است.

بر اساس ماده پنجاهم پروتکل اول کنوانسیون ژنو که به سال ۱۹۷۷ تصویب شده، غیرنظامیان چه به‌صورت فردی یا گروهی نباید هدف هیچ‌گونه تهدید یا حمله نظامی قرار گیرند.

ماده پنجاه‌ویک همین پروتکل، حمله به غیرنظامیان را تحت عنوان «اقدامی تلافی‌جویانه» ممنوع کرده است.