Gileh_Mard.jpgآنچه که اکنون در منطقه خاورمیانه، به‌ویژه در میهن ما می‌گذرد، یک شرمساری تاریخی برای بشریت امروز است.

البته این تنها خاورمیانه نیست که برای بشریت امروز موجبات یک سرافکندگی تاریخی را فراهم کرده، بلکه آنچه در یمن، سودان، اوکراین، برمه، لیبی، افغانستان، ایران، سوریه، منطقه قره‌باغ و اینجا و آنجای جهان از جنگ و کشتار و آوارگی می‌گذرد، بر این شرمساری مهر تأیید می‌زند.

کنوانسیون ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن، بمباران مناطق غیرنظامی و بیمارستان‌ها را اکیداً ممنوع کرده است.

کنوانسیون ژنو هرگونه بدرفتاری با اسیران جنگی و گروگان‌ها و سربازان زخمی و زنان و کودکان را که هیچ نقشی در جنگ ندارند، منع کرده است.

بر اساس ماده پنجاهم پروتکل اول کنوانسیون ژنو که به سال ۱۹۷۷ تصویب شده، غیرنظامیان چه به‌صورت فردی یا گروهی نباید هدف هیچ‌گونه تهدید یا حمله نظامی قرار گیرند.

ماده پنجاه‌ویک همین پروتکل، حمله به غیرنظامیان را تحت عنوان «اقدامی تلافی‌جویانه» ممنوع کرده است.

بر اساس ماده پنجاه‌وچهارم کنوانسیون ژنو، باید نیازهای اساسی مردم غیرنظامی در مناطق جنگی -- از قبیل آب و برق و غذا و دارو و دیگر خدمات زیستی -- بدون هیچ پیش‌شرطی فراهم شود.

همچنین حملات نظامی فقط باید محدود به اهداف نظامی باشد و از بین بردن اموال و امکاناتی که برای زندگی غیرنظامیان ضروری است، ممنوع است.

رفتارهای غیرانسانی علیه افراد غیرنظامی و مجروحان و اسیران جنگی، و نیز غارت دارایی‌های آنان و تخریب شهرها و روستاها و اهداف غیرنظامی، در زمره جنایات جنگی محسوب شده و مرتکبان چنین جنایاتی باید محاکمه شوند.

چنین به نظر می‌رسد که آدمکشی و کشتار و ویرانی سرِ بازایستادن ندارد و طرفین درگیر به همه معیارهای اخلاقی و دینی و قانونی پشت پا می‌زنند.

از آنجا که جنگ یک درگیری مسلحانه ارادی بین جوامع سیاسی است، می‌توان آن را نوعی خشونت سیاسی تلقی کرد؛ هرچند برخی از پژوهشگران جنگ را غیرقابل اجتناب و جزئی جدایی‌ناپذیر از فرهنگ انسانی می‌دانند، اما دیگران بر این باورند که چنین نیست و جنگ تنها در شرایط اجتماعی، فرهنگی یا زیست‌محیطی خاصی گریزناپذیر است.

یک پژوهشگر جنگ به نام کانوی هندرسن می‌گوید:

بین سال‌های ۳۵۰۰ پیش از میلاد تا اواخر سده بیستم میلادی، حدوداً چهارده هزار و پانصد جنگ بین انسان‌ها رخ داده و سه و نیم میلیارد انسان جان خود را از دست داده‌اند.

همچنین گفته می‌شود که در تاریخ حیات بشر تنها سیصد سال در صلح گذشته است.

آقای ویلی برانت، صدراعظم پیشین آلمان، می‌گفت:

اگر بمب‌های موجود در زرادخانه‌های جهان را بین میلیاردها انسان روی زمین تقسیم کنیم، سهم هر یک از افراد بشر از بمب بیشتر از سهم نانی خواهد بود که به او می‌رسد.

ویکتور هوگو هم می‌گفت:

شش هزار سال است که مردم جهان به آدمکشی مشغول‌اند، در این مدت خداوند عالم بیهوده وقت خود را به پدید آوردن گل‌ها و ستارگان تلف می‌کند. دیری است که فرحبخش‌ترین موسیقی ملل، شیپور جنگ است.

گیله مرد (حسن رجب‌نژاد)

Ahmad_Alavi.jpg
چرا سپاه پاسداران قادر به حفظ سرمایه انسانی خود در برابر حملات هدفمند اسرائیل نیست؟ احمد علوی
asgharA.jpg
اندیشهء "قدرت و حکومت" در مذهب شیعه، عسگرآقا

goftar17.jpg
مطالبه طرفداران جمهوری اسلامی کف لندن
onenews24.jpg
حمید اشرف مشهور به چگوارا ایران
daily12.jpg
چگونه ازدواج پسر نتانیاهو قربانی جنگ با ایران شد
oholic17.jpg
در این کشورها انعام دادن بی ادبی محسوب می شود
daily11-1.jpg
رنگ منحصر به هر کشور چیست؛ کدام رنگ به نام ایران است؟
goftar17-1.jpg
حرکت تیم ملی فوتبال زنان از مالزی به ایران، به راستی چه در انتظار آنهاست؟‌
goftar16.jpg
تصاویر آخرالزمانی از حملات اخیر اسرائیل به تهران
daily16.jpg
تصاویری از جنازه های حکومتی

حکم عجیب دادگاه تبریز در ثبت روابط جنسی توسط ابزار الکترونیک
محققان: بارداری بدون نیاز به اسپرم مردان امکانپذیراست
رسوایی بزرگ در مسابقه دختر شایسته جهان
کاریکاتور هفته: یک عاشقانه ایرانی

kayhan.jpg
الگوی حکمرانی پهلوی: مسیر ایرانیان برای احیا و نجات ایران آینده
euro.jpg
زنی «جادوگر» که میلیون‌ها یورو از قربانیان خود سرقت کرد
janal.jpg
زنان دلسوزترند یا مردان؟
iranmall.jpg
دستبند شیر و خورشید
goftar16-1.jpg
بازگشت دانشجویان هندی دانشگاه های ایران به دهلی
one16-1.jpg
کلنل محمد تقی پسیان اولین خلبان ایرانی که سرش از بدن جدا شد

