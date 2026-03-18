ساعاتی پس از اعدام کوروش کیوانی، زندانی سیاسی، به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل، وزارت امور خارجه سوئد تایید کرد یک شهروند سوئدی در ایران اعدام شده است. کیوانی شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی بود.



ماریا مالمر استنرگارد، وزیر خارجه سوئد، در همین رابطه گفت اعدام مجازاتی «غیرانسانی، بی‌رحمانه و غیرقابل بازگشت» است و سوئد همراه با سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، اعدام را تحت هر شرایطی محکوم می‌کند.

در روایت رسمی رژیم سرکوب آمده است که کوروش کیوانی در سال ۱۴۰۲ پس از ثبت‌نام در یک لینک تبلیغاتی مربوط به سفرهای گروهی در فضای مجازی، از سوی سرویس امنیتی اسرائیل در سوئد شناسایی شده و سپس از طریق ارتباط‌گیری در فضای مجازی، اطلاعاتی درباره وضعیت شخصی، مالی و ارتباطات او جمع‌آوری شده است.



به ادعای مقامات قضایی، او در ادامه با ارسال تصاویر و اطلاعات از «مراکز حساس» کشور، به اتهام جاسوسی متهم و در نهایت به اعدام محکوم شده است. این حکم پس از تأیید در دیوان عالی کشور، صبح امروز به اجرا درآمد. در اطلاعیه منتشرشده، جزئیات بیشتری از جمله محل اجرای حکم اعلام نشده است.



جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته بارها در مواجهه با بحران‌ها و شکست‌های خود، با صدور احکام سنگین از جمله اعدام برای زندانیان سیاسی، تلاش می‌کند فضای رعب و کنترل ایجاد کند. بسیاری از این پرونده‌ها در روندی غیرشفاف و با دادرسی‌های ناعادلانه بررسی شده‌اند و گزارش‌های متعددی از اتکای آن‌ها به اعترافات اجباری و سناریوهای از پیش‌ساخته منتشر شده است؛ موضوعی که نگرانی‌های جدی درباره صحت این احکام و رعایت اصول دادرسی عادلانه را افزایش داده است.



مشخص نیست کوروش کیوانی در کدام شعبه محاکمه شده، وکیل او چه کسی بوده، تاریخ برگزاری دادگاه و تاریخ حکم دیوان کی بوده؟ شرایط نگهداری او از ابتدای بازداشت تا زمان اجرای حکم ناعادلانه اعدام، مبهم مانده است.