تایمز بریتانیا - ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا

پرونده مونیکا ویت، افسر سابق ضدجاسوسی نیروی هوایی آمریکا که به ایران پناهنده شد، بار دیگر هم‌زمان با افزایش تنش میان تهران و واشینگتن مورد توجه قرار گرفته است. کارشناسان امنیتی می‌گویند او به دلیل دسترسی به اطلاعات محرمانه می‌تواند همچنان برای جمهوری اسلامی یک «سلاح پنهان» باشد.

مونیکا ویت در سال ۲۰۱۳ پس از ماه‌ها ارتباط با افرادی مرتبط با سپاه پاسداران، موفق شد ویزای ایران را دریافت کند و به تهران سفر کند. او در پیامی به رابط خود نوشت: «دارم می‌آیم خانه»، عبارتی که بعدها به عنوان نشانه‌ای از تغییر کامل وفاداری او مورد توجه قرار گرفت. مقام‌های آمریکایی معتقدند او پس از جذب شدن توسط شبکه‌های وابسته به سپاه، به جاسوسی برای ایران روی آورد.

فرار ویت یکی از مهم‌ترین خیانت‌های اطلاعاتی سال‌های اخیر در آمریکا توصیف شده است. او در دوران خدمت خود به اطلاعات بسیار حساس دسترسی داشت، از جمله هویت برخی منابع اطلاعاتی آمریکا در ایران و روش‌های شنود و رهگیری ارتباطات. به گفته مقام‌های پیشین اطلاعاتی، چنین دانشی می‌تواند حتی سال‌ها بعد نیز برای تهران ارزش عملیاتی داشته باشد.

با افزایش درگیری‌های نظامی میان ایران و آمریکا و اسرائیل، برخی کارشناسان امنیتی می‌گویند احتمال دارد اطلاعاتی که ویت در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده، در طراحی عملیات سایبری یا نظامی مورد استفاده قرار گرفته باشد. یکی از مقام‌های سابق دولت آمریکا گفته است نام او هنوز در ذهن مسئولان FBI و CIA وجود دارد، زیرا میزان خسارتی که می‌تواند ایجاد کند همچنان نامشخص است.