ایران وایر - «نازلی عارف‌کیا»، فرزند «عارف عارف کیا»، خواننده سرشناس موسیقی پاپ ایرانی از درگذشت پدرش در آستانه نوروز خبر داده است.

خانم عارف‌کیا در اینستاگرام پدرش نوشته است: «با دلی شکسته و اندوهی وصف‌ناپذیر، درگذشت پدر عزیزم، عارف را به اطلاع‌تان می‌رسانم.»

او در این پیام، پدرش را برای ایرانیان «سلطان قلب‌ها» و برای خود «همه‌چیز» توصیف کرده و افزوده است که عارف نوروز را «عاشقانه دوست داشت» و «درست در آستانه نوروز» از دنیا رفت.

عارف یکی از شناخته شده‌ترین چهره‌های موسیقی پاپ ایرانی بود و به ویژه کارهای عاشقانه‌اش در سال‌های پیش از انقلاب ۵۷ او را در تاریخ هنر موسیقی ایران ماندگار کرد. ایرانیان بسیاری در طی نسل‌های مختلف او را با ترانه «سلطان قلب‌ها» می‌شناختند.

عارف خواننده‌ای مردمی بود و در اعتراضات سال‌های اخیر در ایران بارها به حمایت از مردم ایران پرداخته بود. او در یکی از آخرین کنسرت‌هایش در ملبورن استرالیا، با پخش ویدیوی سلطان‌قلب‌ها خوانی «نیکا شاکرمی»، نوجوان کشته شده در جنبش «زن زندگی آزادی»، این ترانه به‌یاد‌ماندنی را به یاد او هم‌خوانی کرده بود.