ندیم کوتئیچ - ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا

ترامپ و نتانیاهو در یک روز سخن گفتند و پیام‌هایی حساب‌شده و هماهنگ ارسال کردند؛ پیام‌هایی که نشان می‌دهد آنها متحدان نزدیکی هستند، اما همیشه کاملاً هم‌نظر نیستند.

نتانیاهو نشست خبری خود را با جمله «من زنده‌ام» آغاز کرد؛ سه کلمه برای پاسخ به موج گسترده‌ای از شایعات و کارزارهای آنلاین که مدعی کشته شدن او بودند.

او سه هدف اعلام‌شده برای جنگ را مطرح کرد:

از بین بردن توان هسته‌ای ایران، نابودی ظرفیت موشک‌های بالستیک، و ایجاد شرایطی که ایرانیان بتوانند «آزادی را به دست بگیرند».

دو هدف اول نظامی است، اما هدف سوم یک شرط‌بندی سیاسی است و این سه هدف لزوماً در یک بازه زمانی قابل تحقق نیستند. همین شکاف، تنش اصلی این جنگ را شکل می‌دهد.

نتانیاهو گفت: «ایران دیگر نباید بتواند اورانیوم غنی‌سازی کند یا موشک بالستیک تولید کند.»

اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده بخشی از توانایی‌ها هنوز باقی مانده است. فاصله میان روایت اسرائیل از نابودی کامل و واقعیت ظرفیت باقی‌مانده، تعیین می‌کند که این جنگ به پیروزی ختم می‌شود یا به فرسایش طولانی.

درباره حمله به پارس جنوبی، نتانیاهو گفت اسرائیل «به تنهایی» عمل کرده است.

ترامپ گفت آمریکا «هیچ اطلاعی نداشت».

اما سه مقام اسرائیلی به رویترز گفتند عملیات هماهنگ بوده است.