طبیبِ بی وفا، مهران رفیعی

مرگ بارد همچو باران از هوا

پس کجایی ای طبیب بی وفا؟

*

رفته ای در سنگری از ترسِ جان؟

یا شدی از ترسِ جان خود جان ستان؟

*

گر نداری در ستم ها اختیار

ترک کن این کرسی بی اعتبار

*

ناله کردن کی کُند دردی دوا؟

چون طبیبان از درِ درمان درآ

*

بگذرد از خاک ما این سال سخت

تیرگی ها پر کشد از رخت و بخت

*

بی گمان فردا رسد روزِ حساب

هست آیا در سرت فکرِ جواب؟

*

کس نخواهد بشنود در دادگاه

آنچه گوید واعظی هر شامگاه

*

باشد اینک فرصتی در پیشِ تو

اهلِ دانش کی شود دنباله رو؟

*

خلق را تقلیدشان بر باد داد

ای دو صد لعنت بر این تقلید باد

*

پایان شرارت‌های گلوبالیزم جهان‌خوار و حرامزاده‌اش، جمهوری اسلامی، علی‌اکبر امیدمهر
پایان یک توهم: چگونه «آبادی بدون آزادی» ایران را به این نقطه رساند؟ ارشان آذری

