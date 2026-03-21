در حالی که اتحادیهٔ اروپا، به‌عنوان مرکز گلوبالیزم جهانی، رسماً اعلام نموده در عملیات نظامی برای باز نگه داشتن تنگهٔ هرمز شرکت نمی‌کند، اغلب کشورهای منطقه، شامل پاکستان، آذربایجان، ترکیه و... به‌غیر از عمان، حملات رژیم را به منطقه محکوم کرده و بر حق ذاتی دفاع از خود، اعم از دفاع فردی یا دسته‌جمعی، برابر اصل پنجاه‌ویک منشور ملل متحد، و ارجاع مسئله به شورای امنیت، و سرانجام استفاده از اصول چهل‌ویک (مجازات دیپلماتیک و اقتصادی) و اصل چهل‌ودوم منشور (اقدامات نظامی شامل زمینی، دریایی، هوایی) برای تنبیه متجاوز تأکید نموده‌اند.

عکس‌العمل محافظه‌کارانهٔ اتحادیهٔ اروپا نشان می‌دهد که علیرغم ضربات سنگین ترامپ به مافیای گلوبالیزم و الیگارشی جهان‌خواری که بعد از جنگ جهانی دوم، به کمک حرامزاده‌های خود در جامعهٔ جهانی، از جمله و در رأس همهٔ آن‌ها رژیم جمهوری اسلامی، هر روز یک جنگ جدید، به کمک تروریست‌های نیابتی، اعم از حزب‌الله لبنان تا حماس و حوثی‌ها و... به بشریت تحمیل نمودند، با حذف آخوندهای جنگ‌طلب، به‌عنوان ناب‌ترین و جنگجوترین محصول پدرخوانده‌های گلوبالیزم، آنچه را که ترامپ در دور اول ریاست‌جمهوری خود آغاز نمود و به علت تحمیل فاجعهٔ کرونا توسط همین گلوبالیزم خطرناک نتوانست به انجام رساند، اکنون پس از یک وقفهٔ چهار، پنج‌ساله، در دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش، به کمک یار دیرینش نتانیاهو، در حال زدن مهر باطل بر این بساط اهریمنی است.

به این ترتیب، با حذف یا تضعیف گلوبالیزم جهان‌خوار و مرگ غدهٔ سرطانی‌اش، جمهوری اسلامی، دنیای بهتری در پیش است.