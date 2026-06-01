ایندیپندنت - محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، در گفتگو با «جماران» درباره نحوه مواجهه با دولت جدید آمریکا، ضمن «گاو خشمگین» خواندن دونالد ترامپ گفت: «یک عقل سلیمی الان می‌گوید که ما باید یک کاری بکنیم که این گاو خشمگین، این دوران دو سال مانده‌اش را یک‌جوری طی بکند و از قدرت آمریکا کنار برود».

پسر بزرگ اکبر هاشمی رفسنجانی گفت: «مگر خود ترامپ زیر توافقنامه‌اش نزد و آن را پاره نکرد؟ خب ما هم پاره می‌کنیم، اتفاقی نمی‌افتد.»