پنج حمله در چند ثانیه به یک پایگاه موشکی سپاه؛ کشته شدن شمار زیادی از نیروهای یگان موشکی
در جریان عملیات «غرش شیر»، نیروی هوایی اسرائیل بهطور مداوم سامانههای آتش جمهوری اسلامی را در سراسر ایران هدف قرار داده اند؛ با تمرکز ویژه بر یگانهای موشکهای بالستیک سپاه.
در ویدئویی که امروز کانال ارتش اسرائیل منتشر کرد، نیروی هوایی این کشور طی چند ثانیه پنج حمله پیاپی را علیه زیرساختهایی در یک سایت متعلق به یگان موشکهای بالستیک سپاه در غرب ایران انجام داده است.
به گفته ارتش اسرائیل، در این حملات شمار زیادی از نیروهای این یگان موشکی در حالی که در حال آمادهسازی و اجرای عملیات علیه اسرائیل و دیگر کشورهای خاورمیانه بودند کشته شدند.
תיעוד מיוחד משמי איראן: חמש תקיפות שונות תוך שניות לעבר אתר אחסון טילים בו חוסלו מספר רב של חיילי מערך הטילים-- צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 21, 2026
לאורך מבצע "שאגת הארי", חיל האוויר תוקף ללא הפסקה את מערכי האש של משטר הטרור האיראני, בדגש על מערך הטילים הבליסטיים בכל רחבי איראן.
בתיעוד שמתפרסם כעת, חיל האוויר... pic.twitter.com/QlIrXywsuJ
