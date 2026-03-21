پولیتکو: پوتین توقف همکاری اطلاعاتی با ایران را به "قطع حمایت اطلاعاتی آمریکا از اوکراین" مشروط کرده است

پولیتکو - ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا





پوتین به ترامپ پیشنهاد داده است در صورتی که واشینگتن تبادل اطلاعات با اوکراین را متوقف کند، مسکو نیز همکاری اطلاعاتی با جمهوری اسلامی را قطع خواهد کرد. این پیشنهاد از سوی آمریکا رد شد، اما مطرح شدن آن نگرانی‌های جدی در اروپا ایجاد کرده و به افزایش تنش‌ها در روابط فراآتلانتیکی دامن زده است.

بر اساس این پیشنهاد، کرملین حاضر بود در ازای توقف ارائه اطلاعات نظامی آمریکا به اوکراین، ارسال اطلاعات حساس به ایران از جمله مختصات دقیق مواضع و دارایی‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه را متوقف کند.

دو منبع آگاه از مذاکرات واشینگتن و مسکو گفته‌اند این پیشنهاد هفته گذشته در دیداری در میامی از سوی کریل دیمیتریف، نماینده روسیه، به استیو ویتکاف و جرد کوشنر از فرستادگان دولت ترامپ ارائه شده است.

به گفته این منابع، آمریکا این پیشنهاد را رد کرده است. همه افرادی که درباره این مذاکرات صحبت کرده‌اند به دلیل حساسیت موضوع به‌صورت ناشناس اظهار نظر کرده‌اند. دیمیتریف نیز در پیامی در شبکه اکس گزارش مربوط به این پیشنهاد را «جعلی» خواند.

چنین پیشنهادی باعث نگرانی دیپلمات‌های اروپایی شده است. آنان معتقدند مسکو تلاش می‌کند در مقطع حساسی که روابط آمریکا و اروپا تحت فشار قرار دارد، میان دو سوی آتلانتیک شکاف ایجاد کند.

دونالد ترامپ نیز اخیراً از متحدان آمریکا به دلیل خودداری از اعزام ناوهای جنگی به تنگه هرمز ابراز خشم کرده و متحدان ناتو را «ترسو» خوانده و گفته است: «ما این را فراموش نخواهیم کرد.»

یکی از دیپلمات‌های اتحادیه اروپا این پیشنهاد روسیه را «بی‌شرمانه» توصیف کرده است. به گفته او، چنین طرحی این نگرانی را تقویت می‌کند که دیدارهای ویتکاف و دیمیتریف نه برای پیشبرد صلح در اوکراین، بلکه برای رسیدن به توافقی دوجانبه میان واشینگتن و مسکو انجام می‌شود؛ توافقی که اروپا را کنار می‌گذارد.

طبق گزارش منابع اطلاعاتی، از آغاز جنگ، همکاری نظامی و اطلاعاتی روسیه و جمهوری اسلامی گسترش یافته است. گزارش‌هایی نیز منتشر شده که مسکو تصاویر ماهواره‌ای و فناوری پهپادی در اختیار تهران قرار داده تا بتواند نیروهای آمریکایی در منطقه را هدف قرار دهد.

ترامپ در مصاحبه‌ای با فاکس‌نیوز به ارتباط میان پرونده ایران و اوکراین اشاره کرده و گفته بود: «شاید پوتین کمی به آنها [جمهوری اسلامی] کمک می‌کند، احتمالاً چون فکر می‌کند ما هم داریم به اوکراین کمک می‌کنیم.»

یک دیپلمات اروپایی تلاش کرده نگرانی‌ها را کاهش دهد و گفته است امانوئل مکرون اعلام کرده «دو سوم» اطلاعات نظامی مورد نیاز اوکراین اکنون توسط فرانسه تأمین می‌شود.

با این حال، تبادل اطلاعات همچنان یکی از آخرین ستون‌های اصلی حمایت آمریکا از اوکراین است؛ به‌ویژه پس از آنکه دولت ترامپ بیشتر کمک‌های مالی و نظامی مستقیم به کی‌یف را متوقف کرد. واشینگتن هنوز به اوکراین سلاح می‌فروشد، اما در قالب برنامه‌ای تحت رهبری ناتو که هزینه آن را متحدان پرداخت می‌کنند.